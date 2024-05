Izquierda versus izquierda: tras empate técnico en primera vuelta, balotaje de la Fech enfrentará a socialistas con PC-CS

A las 20 horas del miércoles 8 de mayo se cerró la votación de la primera vuelta para elegir a la nueva mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Por dos días los alumnos pudieron votar por una de las cuatro listas (Construyendo Federación, Seamos Cambio, Surgir la Fech y Recuperar la Fech) que buscaban ser los nuevos representantes de la Casa de Bello.

Y tras los sufragios, la actual presidenta que busca la reelección, Catalina Lufín, logró posicionar a su lista “Construyendo Federación” (compuesta por las Juventudes Comunistas y Convergencia Social) con la mayor cantidad de votos (2.481), seguida por “Seamos cambio” de la Juventud Socialista, dirigida por Fernando Segura, consiguiendo 2.464, lo que arroja sólo 17 votos de diferencia. Mientras que “Surgir la Fech” (movimiento universitario Alzar Colectivo) obtuvo 1.590 votos, y “Recuperar la Fech” (movimiento de izquierda Vencer), logró 606.

Eso sí, con un claustro de 35.868 habilitados para votar, sólo sufragaron 8.608, es decir, un 23% del estudiantado, no llegando al quorum mínimo, puesto que para validar el proceso se debía obtener un quorum del 30% de participación, instalando nuevamente el fantasma de poca representatividad que llevó hace poco a refundar la federación. Sin embargo, por parte del Tribunal Calificador de Elecciones Fech tomaron la decisión de validar la votación, por lo que Lufín y Segura deberán enfrentarse en segunda vuelta.

Con 0,2% de diferencia, la reñida carrera por la Fech continúa y esta vez los jóvenes de la alianza del Partido Comunista (PC) y Convergencia Social (CS) deberán conseguir la mayoría absoluta para continuar su labor como Fech y vencer a la Juventud Socialista.

Pero, ¿quién es quién? Lufín es puentealtina y militante de las Juventudes Comunistas desde 2019 y señalaba a La Tercera que su equipo “tuvo la posibilidad de aprender y relacionarse con la comunidad estudiantil de primera mano”, por lo que espera continuar con el trabajo que asumió hace seis meses y “mejorar el camino para terminar el proceso de reinstalación de la Fech”.

Respecto al cierre de este primer proceso de la elección, David Águila vicepresidente de Construyendo Fech, afirmó al medio de la U. Chile que con este resultado “primero se logra que exista una gran diversidad de proyectos políticos, que entendemos interpretan distintas sensibilidades dentro de lo que es actualmente el estudiantado”.

La actual directiva bajo el nombre Construyendo la Fech cuenta también con Micaela Cristi (secretaria general), Amaranta Godoy (Finanzas), Pedro Rojas (Comunicaciones) y Thiare Uribe (Bienestar).

Por otro lado, los socialistas dirigidos por Segura desean ser los nuevos líderes estudiantiles. Oriundo de Puerto Montt, el presidente de Seamos Cambio recalcó el pasado mes que la universidad había presentado muchas convulsiones internas debido a las diversas problemáticas de la institución, las cuales no mejoran: bienestar estudiantil, infraestructura, alimentación, etc. “La federación actual no ha podido dar una solución real y concreta a lo que exige el estudiantado”, concluyó el socialista.

Tras las votaciones señalaron que “ahora, la meta que tenemos todas las fuerzas políticas, incluso como política universitaria, es que el estudiantado conozca este proceso, sea parte de este proceso y eso se refleje en el quorum”, según respondió Ricardo Román, secretario general de Seamos Cambio al sitio web de la U. de Chile.

Además de Segura y Román, Seamos Cambio es compuesta por Isidora Calderón (vicepresidenta), Rayén Pitriqueo (Comunicaciones), Esteban Rodríguez (Participación), Ingrid Sanhueza (Bienestar) y Guiselle Fierro (Finanzas).

El Tricel, que ya veía venir una segunda vuelta, definió que esta se llevará a cabo este 22 y 23 mayo y así definir quiénes serán los nuevos representantes estudiantiles de la Casa de Bello.