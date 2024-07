El íntimo encuentro en el que Boric y dirigentes estudiantiles del FA abordaron el futuro de la izquierda

Desde La Moneda, este lunes el Presidente Gabriel Boric emprendió rumbo hasta la sede de su nuevo partido, el Frente Amplio, cuyo origen inició esa jornada tras la concreción de la fusión entre Convergencia Social -extienda del Mandatario- y Revolución Democrática.

Allí, en Esmeralda 761, el Jefe de Estado tenía una cita a las 19.00 horas, a la que asistió tras reunirse por cerca de tres horas con los jefes de los ocho partidos del oficialismo en Palacio, lugar en el que encabezó el comité político ampliado.

El FA hoy se encuentra en proceso electoral interno para decidir quiénes encabezarán la nueva colectividad, pero esa no era la razón por la que Boric estaba en la sede. El motivo que llevó al Presidente a estar en la sede de su partido era una reunión que tenía programada con un grupo de dirigentes estudiantiles con militancia frenteamplista, con quienes se juntó por poco más de una hora.

Una de las ideas de la cita era proyectar el futuro de la izquierda en Chile, espacio en que el Presidente valora el rol que cumplirán quienes hoy son estudiantes. Además, otra finalidad del encuentro fue compartir diversas experiencias de su paso como dirigente estudiantil.

“El Presidente, con la cercanía que lo caracteriza, se puso a disposición de los estudiantes del Frente Amplio y de las juventudes de los partidos oficialistas, para conversar sobre la relación entre política y sociedad, entre cambio, juventud y gobierno, para hablar del movimiento social estudiantil y lo que pasa en el mundo entero, no solo en Chile”, dijo a La Tercera sobre el encuentro el diputado Diego Ibáñez, presidente provisorio del FA, quien estuvo en la cita junto a Ximena Peralta. Por esas horas, en Esmeralda 761 también estaban Camila Miranda y Yerko Cortés.

12/04/2024 DIEGO IBAÑEZ, DIPUTADO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El mismo parlamentario Ibáñez agregó que “es muy destacable que un Presidente se dirija a las nuevas generaciones, entregando sus experiencias y aprendiendo de la conversación fraterna entre quienes sueñan con un Chile mejor”.

En la cita, los distintos estudiantes que estuvieron presentes lograron consultar con Boric sus experiencias personales al mando de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), espacio que el hoy Mandatario presidió entre el 2011 y el 2012, en pleno apogeo de las movilizaciones estudiantiles que catapultaron su carrera política.

Boric como estudiante en 2011.

La idea, dice uno de los que estuvo presentes en la reunión, era “congregar los 18, 15 años de la historia reciente” de las dirigencias estudiantiles.

El Presidente Boric no solo pretende juntarse con los cuadros de estudiantes del Frente Amplio, ya que en el mismo comité político ampliado de este lunes se abrió a replicar la actividad con otras juventudes de los partidos del oficialismo.

La presidenta de las Juventudes Comunistas (JJCC), Daniela Serrano, dijo al respecto que “declaramos que tenemos una plena disposición de juntarnos con el Presidente para conversar sobre el rol de la juventud, hacer avanzar el programa de gobierno y también conversar largamente sobre perspectivas de políticas públicas y proyectos de ley que se puedan impulsar para trabajar en los temas que aquejan a la juventud chilena”.

10 JUNIO 2024 LA DIPUTADA DANIELA SERRANO DURANTE COMISION DE EDUCACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, el timonel de las Juventudes Socialistas (JS), Allan Álvarez, valoró que “sería muy provechoso que nos pudiéramos reunir y conversar de los temas pendientes, también transmitir nuestra visión acerca del futuro de la izquierda y del socialismo chileno, del cual él se siente heredero y parte”.

Allan Álvarez, presidente de la Juventud Socialista.

Sin embargo, agregó que “la política se construye también a partir de señales y en eso el Presidente sentimos que está en deuda con la JS. Le invitamos a nuestro aniversario, al que asistieron ministros de Estado, pero no tuvimos respuesta. También ocurrió que no se me permitió participar de una reunión que tuvo la directiva del PS con él, donde había temáticas fundamentales para el mundo joven que queríamos abordar (...). Con la JS hubo una historia de desencuentros en el mundo universitario, donde generalmente tuvimos posiciones distintas y aún así hoy somos una juventud orgullosamente oficialista”.