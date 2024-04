Jaime Araya (IND-PPD) y presidencia de la Cámara: “Llegó el momento de asumir las consecuencias de eventualmente ser minoría”

El nuevo jefe de bancada de los independientes-PPD, Jaime Araya, no esconde su desazón con La Moneda. “Hay un sentimiento de maltrato desde el gobierno hacia los independientes de la bancada”, reflexiona de entrada en esta entrevista.

Además, defiende las pretensiones del PC de llegar a la presidencia de la Cámara y cuestiona el denominado criterio “Tohá”, que establece que cualquier persona que trabaje en el gobierno y que sea formalizada debe dejar su cargo.

¿En qué se manifiesta ese maltrato del que habla por parte del gobierno?

No quisiera particularizar, pero podría decir que es una suerte de invisibilización de iniciativas, la exclusión de ciertos espacios, la falta de escucha en nuestras peticiones y soluciones que hemos planteado, la falta de relación política con los miembros de la bancada.

¿Podría dar un ejemplo concreto?

Hay reclamos de parlamentarios a los que no se les ha invitado a actividades del gobierno en los distritos, proyectos promovidos por los diputados que, francamente, son clausurados o invisibilizados por el gobierno, salvo uno o dos que han sido considerados como parte de las urgencias. Es un malestar creciente en la bancada y hemos tratado de transmitirlo en los espacios que corresponde.

¿A qué responde este “maltrato”?

Al gobierno se le hace difícil tratar con una bancada integrada por independientes con ideas de centroizquierda y que ha planteado temas que han sido incómodos para el gobierno, tanto en el fondo como en la forma.

¿Pasa también porque el gobierno considera que los votos del PPD van a estar sí o sí?

Es falta de compresión y comunicación. Lo hemos tratado de hacer ver, pero no hemos tenido retorno. Desde que asumí la jefatura de bancada, hace poquito, he tratado de manifestar que esto viene creciendo, que no está bien que parlamentarios que han sido leales con el gobierno tengan este tipo de trato.

¿La elección de la mesa del Senado dañó más las relaciones entre entre las bancadas del partido y el gobierno?

Yo soy independiente, no quisiera hablar a nombre del PPD.

Hay quienes sugieren que en el fracaso de la mesa del Senado fue clave el rol de la ministra Tohá. ¿Es un problema dentro de las bancadas PPD que ella se involucre?

En esto hay que actuar con con realismo y respeto. La ministra Tohá tiene todo el derecho a manifestar sus preferencias, sus opiniones políticas, porque ella es militante del PPD. Si lo ha hecho, lo ha hecho de manera respetuosa y adecuada. Ahí no hay ninguna objeción.

¿Qué le parece el “criterio Tohá”? Algunos han sugerido que afecta la presunción de inocencia.

Tengo un desacuerdo con el criterio. Se ha marcado un punto de inflexión cuando se comunica o se formaliza una investigación. La formalización es simplemente la comunicación a una persona que se le está investigando por hechos determinados. Me parece que es riesgoso que se haya planteado esto como un estándar para tomar decisiones políticas, porque rápidamente podría permear a la sociedad. Ha excedido lo que uno esperaría de nuestra justicia cuando se sugiere que, ese estándar que ha fijado el gobierno para sus funcionarios, fuese aplicable a alcaldes. Se pulveriza la presunción de inocencia. Es un despropósito y una irresponsabilidad tremenda.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

¿Se equivocó la ministra al plantearlo?

Yo entiendo que este es un planteamiento del gobierno y no estoy de acuerdo con él. El gobierno tiene que tener conciencia de que cuando tiene este tipo de acciones eso puede empezar a permear a la sociedad civil. Sería terrible que cualquier persona que ha sido formalizada, que simplemente se está diciendo que la van a investigar, empiece a perder el trabajo. No entremos en esta caza de brujas.

En el caso del general Yáñez, ¿en ningún caso cree que sea conveniente sacarlo?

Bajo ningún punto de vista es conveniente sacar al general Yáñez.

¿Por qué?

En el norte vivimos una tremenda crisis de seguridad. Lo que permitió de alguna forma apalear la crisis de seguridad fue establecer el proyecto de Nain-Retamal. En el caso particular del general Yáñez, lo que se le está imputando son omisiones y la responsabilidad que él tendría respecto de la actuaciones operativas de subordinados. Mi temor es que si eventualmente el general Yáñez es formalizado y sale de su cargo, lo que va a pasar es que los altos oficiales de Carabineros que tengan que tomar decisiones de enviar a gente a hacer operaciones en terreno, se van a inhibir de hacerlo. Si eventualmente es formalizado, no es impedimento para que siga al mando de la institución. Tiene una gestión impecable y merece terminar este período. Es importante que se dé esa señal de respaldo.

¿Va a respetar el acuerdo para que el PC llegue a la tercera de la Cámara?

No solo lo vamos a respetar, estamos activamente trabajando para que un o una militante del PC presida la Cámara de Diputados.

¿Son necesarias más gestiones por parte del gobierno?

He visto al ministro Elizalde tremendamente comprometido en esta tarea.

Si el PC no llega a la testera, ¿sería necesario hacer un ajuste en el gabinete, particularmente en el comité político?

Lo que menos va a importar si es que perdemos la mesa de la Cámara va a ser quiénes conforman el comité político. Lo que vamos a tener ahí es el inicio de una temporada de presentaciones y aprobaciones de acusaciones constitucionales en la Cámara y, en consecuencia, en el Senado, porque la mayoría (de oposición) ya está construida ahí. Lamentablemente hay una derecha bastante dura que guarda legítimamente rencor de mucho de lo que hizo el Frente Amplio contra el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí podría haber algunas cuentas por cobrar.

¿Pero cambios en el comité político no?

Es una atribución exclusiva del Presidente de la República.

En consideración de lo difícil que ha sido que se cumpla este acuerdo, ¿no cree que el PC debiese ser más pragmático y proponer otro nombre del oficialismo?

Por ningún motivo. O nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Llegó el momento de asumir las consecuencias de eventualmente ser minoría. Aquí hay que hacer un ejercicio de realismo político, no podemos seguir dependiendo de uno, dos o tres votos. Además, las y los parlamentarios del PC son representantes populares. Cuando se veta a representantes populares, se veta aquella parte de la ciudadanía que los votó. Eso no es sano para democracia.

¿Considera que su bancada es leal al gobierno? Al menos a nivel de declaraciones, son de los más críticos.

Nosotros a veces decimos las cosas con mucha rudeza. Pero también tiene que ver con la convicción y el lugar desde el que uno habla. Somos una bancada de gente responsable, leal, seria.

¿No hace una autocrítica? Quizás se excedieron en el tono...

Sin duda. Siempre uno puede hacer las cosas de mejor manera. Si alguna vez he sentido que me he excedido en alguna cosa, he ofrecido las disculpas. Si algo nos caracteriza, es que ninguno peca de soberbia.