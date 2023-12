Jaime Sáez (RD): “No me parece que presidentes de partido que no han ganado una sola elección pauteen al Presidente”

“Decencia”. Eso es lo que el diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática) cree que frena al Frente Amplio de emplazar al ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista), como lo han hecho desde el Socialismo Democrático con el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (Revolución Democrática).

Ambos han sido apuntados con el dedo por la oposición en medio de las investigaciones del lío de platas entre fundaciones como Democracia Viva y reparticiones gubernamentales. Sin embargo, el trato que han recibido por la alianza de gobierno ha sido distinto. Desde el Socialismo Democrático se han encargado de hacer ver que Crispi no resiste más en su cargo. El Frente Amplio, en tanto, ha optado por guardar silencio e incluso respaldar a Montes. “Atacarlo sería gratuito de nuestra parte. No lo merece”, plantea.

Tres de los cuatro presidentes del Socialismo Democrático -Paulina Vodanovic (PS), Juan Carlos Urzúa (PL) y Leonardo Cubillos (PR)- dijeron esta semana que Crispi se ha vuelto un problema y deslizaron que es necesaria su salida. ¿Cómo se lo toma?

Es llamativo que exista esta costumbre, casi como si fuera un deporte, de andar pauteando al Presidente respecto a qué es lo que tiene que hacer con sus colaboradores más cercanos. Entiendo que se pueda cuestionar públicamente a un ministro, a un subsecretario. Pero el Presidente tiene todo el derecho a tener su equipo de trabajo de su absoluta confianza, que le responden a él, no a los presidentes de ciertos partidos o a los medios de comunicación. Es bastante insultante hacia el Presidente que se le esté pauteando permanentemente. No me parece que sean los presidentes de partido, y menos presidentes de partido que no han ganado una sola elección, quienes tengan que estar pauteando al Presidente.

¿Sería mejor que guardaran silencio?

En Chile necesitamos menos opinólogos y más gente buena para la pega. En el caso de los presidentes de partidos, que se dediquen a viabilizar las reformas que son tan importantes para Chile, por ejemplo, en materia de pensiones, en materia económica.

¿Existe un problema de lealtad hacia el Presidente Boric en el Socialismo Democrático?

No sé. Eso ya entra en el plano de la subjetividad. Sí hay un tema de respeto a la autoridad presidencial que se ha ido perdiendo y que es negativo para la gobernabilidad del país.

¿Es una falta de respeto al Presidente lo que hace el Socialismo Democrático?

A mí me parece que es una falta de respeto.

¿Hay también un tema con las formas? Es válido tener críticas, pero quizás el problema está en cómo se transmiten.

Hace mucho rato se perdieron las formas en Chile. Mi sector político también es responsable en aquello. La misma configuración del sistema político incentiva a esta atomización y a que cada uno se mande solo. No hay disciplina colectiva y la adhesión a un proyecto de gobierno muchas veces está más mediada por los cargos, por las pegas, que por una adhesión a un proyecto político de manera integral. Cuando eso sucede, las formas se descuidan.

20 Diciembre 2023 Retrato al diputado Jaime Saez. Foto: Dedvi Missene

Mencionaba que su sector tiene responsabilidad en esto de las formas. ¿Por qué?

Yo creo que en la política esta ley del boomerang existe. Cuando se abusa, por ejemplo, de las acusaciones constitucionales, eso al final tiene consecuencias. El Frente Amplio en sus orígenes tuvo mucho de aquello y quizás fue útil en su momento, quizás fue importante para la ciudadanía y para viabilizar cambios, pero tiene otras consecuencias que son negativas y que las vivimos hoy día.

¿Qué frena al Frente Amplio de tratar al ministro Carlos Montes como el Socialismo Democrático trata a Crispi?

En primer lugar, decencia. En segundo lugar, conciencia absoluta de que Montes es un ministro competente en lo técnico y en lo político. Es un ministro que ha estado comprometido con el proyecto político que encabeza el Presidente Gabriel Boric incluso antes que el resto del Socialismo Democrático. Atacar a Carlos Montes sería gratuito de nuestra parte. No lo merece.

¿Usted confía en la inocencia de Crispi? ¿Confía en que efectivamente no sabía de las irregularidades?

No tengo por qué pensar de manera distinta a lo que él ya ha señalado. Es una materia que está en sede judicial, sobre la cual yo no voy a emitir opiniones.

¿Se ha hecho un trabajo para contener a la militancia y evitar que algunas voces caigan en lo mismo que el Socialismo Democrático?

No ha sido necesario, porque hay una conciencia respecto al rol que ha jugado el ministro Carlos Montes, respeto a su trayectoria. Cuando fue diputado y senador creyó en esta nueva generación. En lugar de cerrarnos las puertas, nos las abrió.

Se infiere por sus palabras que en ningún caso considera que el ministro Montes ni Miguel Crispi se han transformado en un escollo para el gobierno, como algunos han hecho ver.

Si uno pudiese retrotraer un poco hacia atrás, simplemente a la administración de Sebastián Piñera, nosotros mismos apuntamos con el dedo a Cristian Larroulet, probablemente desde que asumió el cargo hasta que se fue, y ahí estuvo. Yo no sé si habrá sido realmente un escollo para que ese gobierno desarrollara su agenda. Probablemente ese gobierno fracasó en muchas de sus agendas por un sinnúmero de factores, pero no creo que sea atribuible a una persona o dos. El jefe de asesores del Presidente de la República es de él. No es negociable, menos en un país tan presidencialista como Chile.

¿No teme que la permanencia de estas personas que han sido muy criticadas por la oposición terminen por exponer la figura presidencial.

El Presidente de la República no va a la reelección en dos años. Por lo tanto, si él está dispuesto a exponerse, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar aquello?

Desde el propio oficialismo se ha hablado de realizar un cambio de gabinete tras el plebiscito, para lograr darle un nuevo aire al gobierno. ¿Cómo lo ve usted?

Eso es distinto. Es plausible pensar en un cambio de gabinete que efectivamente marque una impronta en la gestión en la recta final del gobierno, pensando en dos años también electorales. Hay espacio para aquello. Yo soy un parlamentario del sur de Chile y veo con mucha preocupación el desempeño mediocre de muchas autoridades, el vacío que hay en muchas carteras en regiones donde no hay autoridades titulares nombradas hace mucho rato, seremis. Yo creo que sí pudiese existir un espacio para un cambio de gabinete. Es algo que tiene que evaluar obviamente el Presidente.