Jorge Faurie, embajador de Argentina en Chile, y posible extradición de Galvarino Apablaza: “En mi país la justicia es larga”

Jorge Faurie celebró este jueves el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo en su calidad de embajador de Argentina en Chile. En la residencia oficial de Vicuña Mackenna 41, el excanciller en el gobierno de Mauricio Macri pasó revista a lo que ha sido su breve, pero intensa gestión.

Nombrado en el cargo el 23 de enero pasado por el gobierno de Javier Milei, recién el 28 de marzo presentó sus cartas credenciales ante el presidente Gabriel Boric. Ello, luego de protagonizar dos semanas antes un incidente con funcionarios de Chile en el Complejo Internacional Cristo Redentor, ubicado en El Paso Los Libertadores.

Según reportó entonces El Mostrador, el diplomático lanzó la polémica frase: “Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”. “Si salió o quedó así, obviamente, todas mis disculpas”, matizaría después en declaraciones a Radio Biobío.

En medio de los festejos en la residencia oficial, la misma que desde 2002 es monumento nacional, y en los que participaron entre otras autoridades el canciller Alberto van Klaveren, Faurie conversó con La Tercera para analizar lo que ha sido su gestión, la relación bilateral con Chile, la administración de Milei, entre otros temas.

Jorge Faurie, embajador de Argentina en Chile, durante la entrevista con La Tercera. Foto: Mario Téllez/La Tercera

¿Qué han significado para usted estas primeras semanas acá en Chile? ¿Cómo valoraría su gestión?

Para mí es obviamente interesante por la importancia que tienen las relaciones entre Argentina y Chile, por todo el universo que hay y, sobre todo, lo veo rico y valioso frente al hecho que yo estuve acá 30 años atrás, cuando las relaciones estaban en un momento medio complicado, el fin de Pinochet, la democracia argentina tenía ya algún tiempo de haber sido recuperada. Fue muy rico aquel periodo, aprendí mucho como el segundo de la embajada.

A poco de que Milei lo nombrara como embajador, usted protagonizó un incidente en El Paso Los Libertadores que elevó la tensión diplomática. ¿Qué pasó realmente ahí?

A ver, fue una frase poco feliz, no fue la adecuada, realmente, en una mesa de negociación. No era para que tomara tanta divulgación pública, pero bueno, forma parte a veces del oficio, que ciertas cosas que uno dice puedan caer mal.

En el fondo recordó un poco lo que había sido la gestión de su antecesor, el embajador Rafael Bielsa, quien también fue citado por la Cancillería chilena para dar cuenta por declaraciones poco afortunadas.

Sí, en la Cancillería me lo mencionaron de una manera muy elegante, no fue una recriminación.

En su discurso por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo usted dijo que uno de los temas donde iba a poner acento era, por ejemplo, el de los pasos fronterizos. Y dio cifras muy interesantes al respecto.

A ver, nosotros tenemos 78 pasos. Pero de esos 78 hay 21 que están habilitados. Pero la gente cree que están habilitados siempre. Y no es así. En realidad, se trata solo de cinco. Entonces, tenemos que hacer un trabajo mucho más activo, más comprometido para mantener los pasos que son la integración fronteriza, en la cual nosotros queremos salir al Pacífico.

El presidente argentino, Javier Milei, en el escenario del Luna Park en la presentación de su libro.

¿Cómo definiría la relación bilateral actual, considerando que ya durante la campaña hubo algunos roces entre el entonces candidato Milei y Boric? ¿Cree que eso ha pesado en la relación o no?

Yo creo que forma parte de lo que son las campañas electorales y que los líderes políticos de ese momento marcan algunos puntos, haciéndolo a veces muy pronunciados frente a la opinión pública. Pero como usted ha visto, el presidente Boric no dudó un minuto de ir a la transmisión del mando de Milei el 10 de diciembre. Y de ahí para acá hemos tenido ya, como lo mencioné en el discurso, cinco o seis reuniones de peso y vamos en el quinto mes recién. Entonces, creo que las relaciones tienen una comprensión de que, aunque las ideologías son distintas, tenemos mucho en común.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante la Enade 2024. Foto: Andrés Pérez

Respecto a la presunta extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, tanto el presidente Milei como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han anunciado gestiones en ese sentido, si bien es un proceso radicado en la justicia. ¿Hay algún tipo de intervención de parte del Ejecutivo argentino en este sentido?

No correspondería. La justicia está actuando. Creemos que actúa en los tiempos normales. No es que lo tiene demorado, escondido, tapado. No. En los tiempos normales. Está evolucionando y estamos esperando. Está en la justicia y lo que sigue es la evolución del caso en la justicia.

Y de acuerdo a su experiencia, ¿esto es un proceso largo?

En la Argentina la justicia es larga. No es así de un día para el otro. Existe justicia.