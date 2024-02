Jueces de alta gama II: Corte Suprema cita a pleno extraordinario tras millonaria compra de 22 Lexus y ministros advierten que todo fue visado por la Dipres

El 2 de febrero entraron por calle Bandera tres autos marca Lexus a los estacionamientos del Palacio de Tribunales. No eran de ningún funcionario, ni tampoco de nadie que fuera a alegar alguna causa. La razón tenía que ver con que los ministros de la Corte Suprema debían escoger el color de los 22 vehículos que usarían para este año.

Entre las opciones estaban el color negro, gris y grafito. No hubo una decisión entonces, sin embargo, la entrada en escena de los vehículos generó un debate interno entre los magistrados, quienes finalmente, decidieron ejecutar la compra, tal como lo reveló La Tercera.

La decisión se tomó luego de una serie de análisis y conforme al presupuesto que se les había asignado para el ítem. El Consejo Superior de la Corporación visó la compra de los vehículos, específicamente los modeles ES300h, cuyo precio de lista va desde los $56.990.000, según se observa en las páginas de las automotoras que los comercializan.

Pero el cómo la Corte llegó a esta decisión tiene su origen el 15 de diciembre del 2022, cuando el Consejo Superior de la Corporación Administrativa aprobó solicitar el presupuesto para la renovación de los 22 autos del máximo tribunal, dado las fallas de los actuales modelos (Toyota Camry, 2014), que estaban presentando fallas en sus baterías.

Sin embargo, no fue hasta mediados del 2023 que la determinación se vio por primera vez en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros aprobaron la renovación, pero no así el detalle de la compra. Eso sí, como comentan altas fuentes de tribunales, a finales del mismo del año se les informó a los jueces que ya existía un presupuesto de más de $1.300 millones, y que había sido visado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Ya el 2 de febrero, y luego de ver los modelos en los estacionamientos, se realizaron dos plenos. El primero durante la mañana, donde tres ministros manifestaron reproches a la millonaria compra: el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco; la ministra Andrea Muñoz; y el ministro Mauricio Silva.

Este último -cuentan en el Poder Judicial- estaba en contra. Sin embargo, para el pleno de la tarde de ese día, donde se votó la decisión, su sufragio quedó incluido como a favor en el acta de la reunión.

Luego de que este medio revelara la decisión de la millonaria compra, en tribunales comenzaron las recriminaciones internas. Y, por lo mismo, si citó un pleno extraordinario para debatir nuevamente esta situación.

De todas maneras, ministros consultados por este medio insistieron en que la decisión estaba tomada y que todo se realizó una vez que los antecedentes había pasado por el visto bueno del Poder Ejecutivo. Según recalcan, no tomarían decisiones sin que estuvieran los respaldos correspondiente.

El dardo de Marcel y la negativa de la Dipres

El quién autorizó los recursos para esta compra es algo que aún resta despejar, pues las versiones no concuerdan. Mientras desde el Poder Judicial insisten en que los recursos para la compra fueron autorizados por la Dipres, desde dicha instancia lidera por Javiera Martínez (RD), lo descartan.

Desde la Dipres señalan que “La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Además, no se ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto. Por ende, Dipres no ha visado recursos para la renovación de flota de automóviles del Poder Judicial”.

Además, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel (Ind) sostuvo que “el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”.

Marcel agregó, en el mismo sentido, que “no tengo mucho más que decir, quizás simplemente hacer un contraste”, aunque también lanzó un sutil dardo: “Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”.

La fracasada solicitud de 100 autos de lujo

El requerimiento de una compra de este tipo no es nueva. Es más, a principios de agosto 2020, en la preparatoria de la ley de presupuestos 2021, ocurrió algo similar, reveló el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli).

“Llegó una solicitud del Poder Judicial para renovar 100 autos de lujo. Con la deferencia del caso, llamé al Presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud. Supongo que no le gustó mucho mi llamado”, explicó a La Tercera.

Matías Acevedo, jefe de la Dipres en 2020, en tanto, recordó que “no se autorizó el presupuesto y el exministro Briones se lo comunicó gentilmente al presidente de la Corte Suprema”.

En esa misma línea, agregó que “con los recursos públicos y en especial las autoridades, deben cuidar el fondo como también las formas. Y dándoles el beneficio de la duda de que necesitan vehículos (y renovarlos), no veo como se justificaba una compra de vehículos de por ese valor. Y creo que la reacción de rechazo a esta medida de la ciudadanía lo confirma”.

El pleno de hoy estará divido. Algunos magistrados señalan que la decisión de compra debe mantenerse, pues todo está correctamente justificado, en tanto, otros de los ministros, van por revocarla. Los Lexus, por ahora, esperan a sus supremos nuevos dueños.