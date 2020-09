La compleja trama del Festival de Viña: Postergación del certamen enfrenta a los canales con el municipio

La trama del Festival de Viña 2021 entró en su recta final y hoy -con solo una hora de diferencia- dos reuniones abordarán el futuro del encuentro cuando por primera vez en su historia se discute su postergación debido a pandemia del coronavirus.

A las 16 horas -vía Zoom- se reunirá el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El primer punto en tabla es conocer el estado actual de las conversaciones con el municipio de Viña del Mar que insiste en no aplazar el evento debido a las repercusiones que acarrearía su suspensión. Sin el festival el municipio que comanda Virginia Reginatto (UDI) no solo pierde una vitrina a nivel global para la ciudad, sino que también ingresos extras por la actividad turística.

Hasta ahora el diálogo entre los canales y el municipio de Viña del Mar está entrampado, por eso se espera que en la reunión de hoy el director Ejecutivo, Francisco Guijón informe a la mesa sobre las tratativas.

En las negociaciones, que se manejan bajo total reserva, los canales de televisión involucrados: TVN, Canal 13 y FOX han asegurado al municipio que las actuales circunstancias sanitarias no hacen posible realizar el Festival de la Canción 2021. Al mismo tiempo, aseguran estar exentos de responsabilidad sobre el contrato, apelando a la causal de “fuerza mayor” y “restricciones de movilidad” que ha aplicado la autoridad sanitaria al establecer comunas bajo cuarentenas que impiden el libre tránsito de la población.

La Tercera PM accedió a la última carta enviada por los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic al municipio.

En la misiva ambos explican que hasta el momento no ha sido posible avanzar en la determinación de la fecha de la versión del Festival de Viña 2021, dada la “total incertidumbre” acerca de las exigencias que la autoridad establecerá para la movilidad de las personas y la realización de los eventos masivos, o si, de plano los autorizará.

Ambos también admiten que se mantiene la imposibilidad de cumplir, producto de la pandemia y por orden de la autoridad competente, "la entrega en tiempo y forma del plan de Promoción del Festival que establecieran las bases de la última oferta de licitación. “Las restricciones de movilidad, fronteras y medidas sanitarias se ha vuelto muy complejo planificar, preparar y producir las competencias internas internacional y folclórica del Festival”, consigna la misiva.

“La mayoría de los artistas sondeados hasta el momento han señalado que no pueden comprometerse con participar en el Festival, como consecuencia de no saber cómo y cuándo se resolverá la crisis, dejando a la organización con pocas posibilidades de avanzar y cumplir con los plazos estipulados para tal efecto. Incluso en algunos casos, los representantes de artistas han señalado que están proyectando sus actuaciones internacionales a partir de abril de 2021, siempre y cuando la pandemia así lo permita”, agrega el documento.

Al mismo tiempo señala: “Hemos tomado conocimiento que las compañías aseguradoras consultadas por los canales no cubrirán siniestros producidos por suspensión o cancelaciones del evento producto de la pandemia o eventuales revueltas sociales, limitando su cobertura únicamente a actos de la naturaleza tales como terremoto y maremotos”, concluyó.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar explicaron que aún no contestan formalmente a la carta enviada.

Directores de TVN piden postergar el certamen

En el directorio de TVN el asunto genera preocupación y existe pleno consenso en que el evento debe ser postergado.

Para una de las directoras, Pauline Kantor (Evopoli) “en el hemisferio norte todos los eventos masivos se suspendieron, porque no estaban dadas las condiciones sanitarias para tener muchas personas conviviendo”. “Hoy lo máximo que se pueden llegar a juntar en un lugar son 50 personas. El festival reúne a más de 12 mil personas. La pandemia nos hace mirar con bastante lejanía la posibilidad de que se realicen eventos que convoquen a muchas personas. En esto hay que ser muy responsables. Mientras no tengamos una vacuna, todos estos eventos masivos no serán viables”, concluyó.

Por su parte, Ricardo Cifuentes (DC), añadió que el festival “no se puede hacer, porque hay que ser razonable en la vida. ¿Cómo vas a hacer un festival en febrero si estamos con un problema con la pandemia y no sabemos hasta cuándo estará? Pero el municipio insiste en que quiere hacer algo”. “Allí está ahora la discusión y hay que tomar una decisión. Nosotros ya hemos hecho saber nuestra posición como canal y le hemos dicho al municipio en qué estamos. De hecho, estamos también a la espera de que ministerio de Salud diga si recomienda o no hacerlo y si lo hace con qué aforo. ¿Te imaginas que diga que se puede hacer solo con 20%?", explicó.

“Las actuales condiciones sanitarias, con Viña del Mar en cuarentena, impiden hacer el Festival, ya que los equipos de producción ni siquiera podrían trasladarse a la Quinta Vergara. En este momento, el foco debe estar puesto en la salud de la población y la seguridad de los trabajadores”, explicó Rodrigo Cid, director de TVN y representante de los trabajadores.

En el directorio de TVN las implicancias legales sobre los contratos firmados por la señal pública son abordados por el Comité de Directorio que es integrado por Nivia Palma (PS), Pauline Kantor (Evopoli) y presidido por el abogado Gonzalo Cordero. La instancia ha evaluado los distintos escenarios sobre la posición no realizar el Festival de Viña como estaba previsto.

La posición de TVN y Canal 13 es respaldada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Así lo manifestó su presidente Ernesto Corona: “He participado en dos festivales de la canción y los contratos con los artistas y la logística e infraestructura se tiene que hacer con mucho tiempo previo. A esta altura en otros años está todo determinado y sería catastrófico que se cerraran contratos y después no se puedan cumplir por una emergencia sanitaria. Hay que agregar las cuarentenas. Hoy si alguien entra o sale de Chile debe cumplir cuarentena, porque somos un país está en un periodo de contagios. En mi modesta opinión hay que tener todas estas cosas muy claras hoy y no en enero o febrero”.

Mientras, el diputado RN, Andrés Celis aseguró que los canales de televisión no están cumpliendo las bases de la última licitación del Festival 2021. Ello porque en marzo se debió haber entregado la parrilla tentativa del espectáculo, cuestión que no se ha realizado. Además, se debió haber elegido el afiche oficial del Festival y tampoco se ha elaborado ni mucho menos se ha hecho el llamado.

A su parecer “más allá de que el municipio ya recibió la renta sobre el Festival que son como $4.600 millones y el detrimento que puede sufrir si no se hace el festival, el comercio y el turismo, si hay un hecho cierto, que, de no realizarse, los que van a sufrir a parte del comercio y turismo, es justamente la gente de la cultura y las artes que trabajan en el Festival”.

La comisión de Cultura de la Cámara de Diputados acordó ayer invitar a representantes de Anatel y del Ministerio de Salud para abordar el futuro del certamen.

Una renuncia y más incertidumbre

La otra cita que abordará hoy el futuro del Festival será la del concejo municipal de Viña del Mar que se reunirá desde las 15 horas.

En la instancia se espera que la alcaldesa Virginia Reginato dé cuenta ante los concejales de las negociaciones en torno al certamen. La última vez que se refirió a este tema fue el 3 de septiembre. Ese día la concejal Macarena Urenda le preguntó directamente a la jefa comunal y su respuesta fue: “No ha pasado nada por ahora. Estamos tratando de poder hacer una reunión de comisión como corresponda, porque no la hemos tenido”.

Anteriormente, el 2 de julio, la alcaldesa explicó al concejo que “a la fecha se ha realizado sólo una reunión con Canal 13 y Televisión Nacional, quienes presentaron al nuevo Productor Ejecutivo del Festival, señor Mauricio Correa y en esa reunión se acordó que los canales van a entregar una propuesta para la realización del Festival 2021. Pese a ello, se está a la espera de un protocolo por parte del Ministerio de Economía y de Salud que va a fijar la forma de realizar grandes eventos ante esta pandemia”.

La incertidumbre al interior del concejo sobre el Festival es total. Según el concejal Sandro Puebla a la fecha no se ha reunido la comisión a cargo de la organización que es presidido por la alcaldesa. “Solicité en sesión de concejo hace tres meses que viniera a exponer el director de concesión de la municipalidad en que estaba la situación festival y hasta hoy sigo esperando”, sostuvo.

En conversación con La Tercera PM, Pamela Hodar (UDI), concejal de Viña del Mar, explicó que hace tres semanas renunció a su cargo como integrante del comité de organización del Festival. Enfática en el tono la ex coanimadora del Festival de Viña en los noventa explicó: “Yo me quise ir, nadie me sacó. Renuncié voluntariamente por motivos personales".

Consultada si están dadas las condiciones para que se realice el Festival, dijo: “Todo es tan incierto. Me gustaría que se hiciera, pero con las condiciones adecuadas y preparar el Festival no es de un mes para otro y requiere mucho tiempo. No se trata de decir: Ya, se acabó la cuarentena y vamos a hacer el Festival. Esto se tiene que ver con mucha calma y eso nos ha dicho la alcaldesa que lo está viendo con sus asesores más directos”, explicó la ex coanimadora del Festival de la Canción de Viña del Mar en los noventa.

La presión del comercio y el anuncio pendiente

La semana en que se realiza el Festival de Viña del Mar es muy importante para el turismo. Sernatur estima que este año las visitas a la región de Valparaíso sean 70% menor producto de la pandemia. Por lo mismo, operadores turísticos hablan de pasar de un estado de “mal en peor” si finalmente no se realiza el evento. A modo de dimensionar el impacto que genera el certamen en el turismo es relevante señalar que en un periodo normal los siete hoteles más relevantes de Viña y Valparaiso son copados por artistas y técnico. A ellos se suman el turismo interno que aumenta porque muchas personas van por una noche a ver a un artista en particular.

Hoy solo el 10% de los hoteles de la Región de Valparaíso están abiertos, es decir solo 160 si se considera que en la región existen unos 1.600 hoteles. La mayoría de los hoteles que están abiertos tienen dos a tres habitaciones ocupadas. Se trata de una contracción nunca antes vista y por lo mismo la posibilidad de que no se realice el Festival de Viña genera preocupación en el comercio y transporte. Solo este rubro aporta 80 vans para la movilización de artistas y sus equipos durante la semana del certamen.

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar, explicó que durante las últimas semanas junto al gremio de gastronomía se han reunido con la alcaldesa para expresar la preocupación e insistir en que se realice el Festival. A su parecer, el evento es un aporte al empleo e ingresos turísticos. “Es la semana más importante del año y tenemos la convicción de que el festival se realizará esperando que los contagios vayan bajando”, acotó.

“Si no se hace el Festival será el impacto económico más potente en la historia de nuestra ciudad. Solo en esa semana ingresan 500 mil personas a la ciudad con un gasto per cápita de US$100. La convicción del municipio es hacer el festival para poder ir en apoyo al comercio más pequeño que se ha visto muy afectado después del estallido social y la pandemia que lleva más de 500 locales cerrados", concluyó.

Pero ante tantas malas noticias para el turismo una buena. El 28 de septiembre es muy probable que el Minsal anuncie que a través de la página Comisaría Virtual se puedan obtener permisos para viajar entre comunas que están en Fase 3 o superior a otra en su mismo nivel o mayor. Es decir, alguien que está en Providencia, Las Condes podría ir a Concón, pero no llegar ni a Viña del Mar ni Valparaíso.