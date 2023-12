“La confidencialidad prometida no se cumplió”: Leonarda Villalobos se querella contra Topelberg y su esposa por divulgar polémico audio

Se trata de la primer acción judicial que emprende Leonarda Villalobos, una de las tres protagonistas de la polémica grabación en que se le escucha junto a Luis Hermosilla y Daniel Sauer, hablando sobre las facturas de Factop y el supuesto pago de sobornos al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Lo último ha sido negado por la abogada en sus declaraciones a la Fiscalía, aunque el ente persecutor sigue en la búsqueda para destrabar qué es cierto de lo que se habla en el audio que grabó Villalobos el 22 de junio de este año.

Otro de los pilares de sus casi cinco declaraciones ante el Ministerio Público es el porqué grabó la cita y a quién se la mandó primero, antes de viralizarse y llegar a medios de comunicación, la Fiscalía Oriente y la CMF. Pero, ahora, Villalobos decidió activar su primera ofensiva.

Fue ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que la abogada presentó una querella por violación de secreto en contra de Rodrigo Topelberg -exsocio de Daniel Sauer en Factop- y su esposa, Yael Speisky. Invoca el delito de violación de secreto. Son dos los hechos que se relatan en el libelo al que accedió La Tercera: divulgación del audio de la reunión y otra grabación, pero de su alegato ante la CMF, el cual tenía el carácter de secreto.

“En el desempeño de su trabajo y en calidad de mandataria, de don Rodrigo Topelberg Kleinkopf (según se acreditará), cónyuge de doña Yael Speisky Rozenbaun, mi mandante tuvo que realizar diferentes gestiones en representación del Sr. Topelberg, conforme a su participación societaria y de administración en la sociedad Corredora de Bolsa de Valores STF Capital SpA, así como otras sociedades y materias producto del vínculo profesional que tenía con éste, el cual se extendió hasta el 10 de julio del presente año. Conforme a ese mandato profesional original, el pedido expreso de su mandante era que debía entregar información periódica del estado de avance de los distintos encargos y todas las acciones relacionadas en especial aquellas vinculadas STF Capital, lo cual se hacía extensivo también a su cónyuge, en el entendido que ella actuaba como su abogada de confianza”, se lee en la querella que presentó Alejandra Borda, abogada de Villalobos.

Tal solicitud, según se relata en el libelo, “se cumplió a cabalidad hasta día en que cesó tal vinculación contractual, manteniendo posteriormente las buenas relaciones que se venían cultivando en los años precedentes. Es importante señalar que durante esa etapa, en el caso de STF Capital Spa, mi representada participaba como profesional de apoyo -en aspectos tributarios- respecto del abogado principal, Sr. Luis Hermosilla Osorio, con quien se tenía la representación directa de algunos de los accionistas de esta empresa (Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg) , contando para ello con un mandato específico en la materia y sólo respecto del proceso sancionatorio que era objeto la sociedad, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tal situación se mantuvo hasta el día 10 de Julio, cuando el Sr. Topelberg decidió un cambio en su representación”.

El audio de la polémica: “Acosada y asediada”

El principal hecho imputado a Topelberg y su esposa tiene que ver con la divulgación del audio que registró la reunión de Hermosilla, Sauer y Villalobos. Si bien la abogada ya ha declarado ante la Fiscalía y acompañado su teléfono con las conversaciones de WhasApp en que se detecta el primer envío del audio, también se considerada este episodio en la querella.

“Como es de público conocimiento efectivamente existe una grabación de una reunión de trabajo, que fue realizada por mi representada, hecho reconocido ante el Fiscal que lleva la investigación en el Ministerio Público”, se lee en la acción judicial. En el libelo vuelve a reiterar que el abogado titular era Luis Hermosilla, y que “esta grabación fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella, para poder transmitir de manera veraz lo acordado, a los demás representados que no se encontraban presentes en dicha reunión, en razón a la relevancia que tenía -para todos los socios mandantes- el conocer en exactitud lo que estaba ocurriendo en el contexto de la defensa de STF Capital SpA., y de sus socios”.

Según expuso la abogada, Topelberg también era un socio de la empresa y que, al tener de la conversación, sus interesas “parecían brutalmente vulnerados”. Por lo mismo, compartió la grabación.

“Luego de examinar el registro con dicho socio y su abogada Yael Speisky, una copia fue solicitada por ella, de manera reiterada e insistente, a través de medios telefónicos y escritos, lo que produjo que mi representada se sintiera acosada y asediada. Cabe recalcar, que en todo momento ella actuaba en calidad de abogada de su cónyuge, y que, en esa calidad, aseguró a la querellante, que lo dialogado en la reunión, solo sería escuchado por ella en el más estricto secreto profesional, debiendo mantener su reserva y confidencialidad respecto de su uso o utilización por terceras personas”, relató.

Además, recordó que fue Topelberg quien le encargó que “la mantuviera informada de cualquier movimiento relacionado con la corredora”. El matrimonio, entonces, serían los primeros destinatarios del audio.

“Como es de público y notorio conocimiento, la reserva y confidencialidad prometida, no se cumplió; por el contrario, meses después, mi clienta se enteró de la manera más insólita que la querellada, no sólo dio a conocer a terceras personas dicha grabación, sino que la entregó y traspasó al equipo jurídico de don Rodrigo Topelberg con el objeto, no solo de fundamentar sus primeras acciones judiciales en torno a los litigios que desde ahí se desencadenaron, si no que trascendieron de forma inesperada e impensada hacia ámbitos que jamás estuvieron en el ánimo inicial de mi representada, llegando finalmente a entidades públicas y a la prensa, con intencionalidades que sólo los responsables podrían dilucidar”, advirtió.

La abogada, además, señaló que lo revelado en el audio fue utilizado por Topelberg para ampliar su querella en contra de Daniel Sauer. Se señala que fueron utilizados párrafos textuales de lo conversado en esa cita ocurrida en la oficina de Luis Hermosilla.

“Todo indica que las filtraciones de los antecedentes secretos y reservados de la CMF como del audio en cuestión provienen de parte de los querellados o su círculo de representación jurídica, el que aprovechándose de la confianza de mi cliente”, se concluye en la querella, pero también allí se hace una reflexión más personal. “En el análisis de los hechos descritos, debemos adicionar un elemento que no ha sido suficientemente relevado, y que es la falta de sororidad de la querellada respecto de la querellante, en que pasó por alto la lealtad de género, y que se refuerza en el conocimiento personal, con lo cual quebrantó groseramente la confianza entre dos mujeres profesionales que se suponía atravesaban el mismo quebranto familiar y patrimonial”, se lee en el documento de ocho carillas.

Finalmente, la abogada de Villalobos señala que los hechos “no sólo han mermado la paz de mi representada y la de su familia, que ha debido que enfrentar largas horas de interrogatorios y declaraciones en el Ministerio Público, ha visto manchado su prestigio personal y profesional en medios públicos de circulación nacional, ha tenido que enfrentar querellas por los dichos de parte de los socios de don Rodrigo Topelberg, la familia Sauer Adlerstein, que claramente constituyen una forma sutil para coartar y acallar bajo amedrentamientos de judicialización a mi representada”.

Una audiencia grabada y divulgada ante la comunidad judía

Con el proceso sancionatorio de la CMF ya en su etapa final, Villalobos tuvo que asistir a los alegatos de clausura, el 27 de julio. Sin embargo, dice, esa intervención le correspondía originalmente a Hermosilla, pero este estaba “convaleciente de una operación efectuada el día anterior” y se encontraba en la clínica.

Ese día, al ingresar a las dependencias de la Comisión, se encontró con dos abogados que eran parte en el proceso, como mandatarios de la empresa STF Capital SpA., y del gerente general Luis Flores Cuevas, los cuales se habían acreditado y anunciado para alegar, pero también con otros dos abogados, recientemente designados por Topelberg.

En la querella, sin embargo, se advierte que “también se incorporó de forma telemática el propio Sr. Topelberg Kleinkopf, por lo que le hizo mucho sentido la advertencia del Sr. José Antonio Gaspar, director Jurídico de la CMF, quien indicó expresamente al Sr. Topelberg, que no podía, ni debía estar acompañado. En dicha prevención, recalcó, que para todos los efectos legales, y conforme a lo dispuesto en el DL 3538, Orgánico de la Comisión para el Mercado Financiero, el objeto de la sesión y todos sus antecedentes tenían el carácter de secreto o reservado”.

¿Un nuevo audio ilegal?: “Muy buen trabajo hoy Leito!”

Este antecedente, hasta ahora, no era conocido en la investigación de la Fiscalía, ni tampoco de la CMF, dado que ninguno de los intervinientes habría advertido en la supuesta grabación de una audiencia reservada.

Villalobos, en ese sentido, y según recoge su querella, relata que “lo señalado toma aún mayor relevancia, ya que terminando la reunión pasado el mediodía de ese día 27 de Julio, mi representada es sorprendida a las 15.17 con la recepción de un mensaje de parte de doña Yael Speisky, quien via WhatsApp la felicita por el alegato que había sostenido horas antes ante la Comisión, diciendo: ‘Muy buen trabajo hoy Leito!!! Mis más profundas felicitaciones por exponer las cosas como son’, a lo que mi representada le preguntó ‘escuchaste el alegato?’ y la querellada le responde ‘Todo todito....., Me faltaron cabritas jajaja’.

Además, ese mismo día el Sr. Topelberg le envía, aproximadamente a las 17:54 horas, una foto con una captura de pantalla de la sala de la comisión en la sesión”.

Para cerrar este hecho, en la acción judicial se señala que “esta sensación de vulneración de secreto fue aumentada, cuando amistades comentaron que, a través de WhatsApp, circuló entre miembros de la comunidad judía, de manera casi íntegra el alegato que mi representada había sostenido dicha comisión, entendiendo que por ello tuvo como corolario, el que se hizo llegar a un diario de circulación nacional (DF)”.

Los coletazos del polémico audio, sigue sumando episodios.