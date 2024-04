La nueva polémica de Elon Musk en la región: la disputa con la justicia de Brasil

Contra Chile, a favor de Argentina y esta vez en contra de Brasil: el millonario Elon Musk enfrenta hoy una polémica vinculada al gigante sudamericano, luego de discutir en la red social X una orden del Supremo Tribunal Federal para bajar cuentas de extrema derecha de la plataforma de su propiedad.

La historia empieza con una orden del juez Alexandre de Moraes, que obliga a la red social a bloquear a ciertos usuarios, en el contexto de la investigación del intento de golpe protagonizado en enero de 2023 por Jair Bolsonaro y sus seguidores en Brasilia. La orden también prohibía el hacer públicos los detalles sobre qué cuentas fueron bloqueadas, e incluía multas de casi 16 mil dólares al día.

El dueño de Tesla y X consideró estas órdenes como “censura”, y llegó a pedir la dimisión de Moraes, lo que abrió un frente judicial en esta historia, ya que las acciones de Musk fueron consideradas una “obstrucción a la justicia”.

Elon Musk en un evento organizado por la primer ministra italiana Giorgia Meloni. Foto: Reuters

La noticia de la orden judicial surgió en medio de una filtración coordinada, a la que se dio el nombre de “Twitter Files”. Esto, como resultado de una colaboración con varios periodistas que tuvieron acceso a los registros internos de la red social. El miércoles, el activista ambientalista estadounidense Michael Shellenberger (autor de libros como “Apocalypse Never”), publicó más de dos años de comunicaciones entre el equipo legal de Twitter y los tribunales brasileños, calificándolas de evidencia de “una amplia represión contra la libertad de expresión”.

El sábado, Musk calificó la acción de “censura agresiva” y se comprometió a no aplicar las restricciones: ”Este juez aplicó multas masivas, amenazó con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso a X en Brasil”. “Probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias”, indicó el millonario.

Después, se refirió también a Alexandre de Moraes. “Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser acusado”, dijo Musk.

Por su parte, el procurador general federal de Brasil, Jorge Messias, comentó la situación en X: “No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios domiciliados en el extranjero tengan el control de las redes sociales y se pongan en condiciones de violar el Estado de derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades. La paz social no es negociable”.

A su vez, el presidente del Supremo Tribunal Federal, el ministro Luís Roberto Barroso, afirmó en una nota de este lunes que el tribunal “ha actuado y seguirá actuando en la protección de las instituciones”, y que “todas las empresas que operan en Brasil está sujeto a la Constitución Federal”.

A la izquierda, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, recibiendo el informe del Senado que investiga la manera en que el gobierno brasileño gestionó la crisis del Covid-19. Foto: Archivo

Esta no es la primera vez que el millonario polemiza con algún país latinoamericano. Hace poco tiempo, fue Chile, y en particular sus migrantes, el objeto de las críticas públicas de Musk. Esto, por la presencia de bandas de ladrones chilenos que estarían entrando a robar casas de lujo en California, Michigan y Florida. Para peor suerte, estas críticas justo llegaron en un momento en el que nuevamente se abre el debate sobre la continuidad del país en el programa Visa Waiver.

El magnate sudafricano, residente en Estados Unidos, comentó un post en X del usuario Collin Rugg: “Las bandas chilenas se están aprovechando del programa de Visa Waiver de Estados Unidos y vienen a este país solo para robar en casas de lujo. Las bandas están muy bien equipadas y utilizan wifi-jammers para perturbar los sistemas de seguridad. Los matones internacionales asaltaron recientemente un barrio de Michigan y robaron 800 mil dólares en joyas y dinero en efectivo de una sola vivienda”, decía el texto.

Musk, de paso, comentó: “Solo empeorará a menos que se tomen medidas”.

Con quien sí ha mostrado simpatías Musk es con el presidente argentino Javier Milei. Tras su victoria en las urnas contra Sergio Massa, escribió: “La prosperidad está por delante para Argentina”

A principios de año, para el discurso en el Foro Económico Mundial de Davos donde el mandatario argentino defendió su postura libertaria para gobernar, el sudafricano compartió un meme que, a su modo, elogiaba la alocución del argentino.

Más tarde, respondiendo a un video de Milei dando su discurso en Davos, comentó: “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”. Esto no pasó desapercibido por el presidente argentino, que le respondió: “muchas gracias...!!! (thank you very much...!!!”).

En ese discurso, Milei criticó duramente el intervencionismo estatal y el socialismo, asegurando que “el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo”.

Entre las personas que respondieron al tuit de Musk, el mismo hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr, señaló: “No está equivocado”, agregando tres signos de exclamación y emojis de llamas de fuego.