La primera semana de la Convención: El diálogo entre Atria, Vallejos, Cozzi y Montero en La Tercera

Se trató de una compleja primera semana, con dificultades para realizar la primera sesión, las críticas a la administración del gobierno y la declaración presos tras el 18 de octubre. Pese a eso, los convencionales Fernando Atria del Frente Amplio, Ricardo Montero del PS, Loreto Vallejos de la Lista del Pueblo y Ruggero Cozzi de RN comparten un balance positivo, en especial a la puesta en marcha del domingo y a como finalizó la primera semana de la Convención. De eso y más hablaron esta mañana en un nuevo Diálogo de ReConstitución en La Tercera. Aquí algunos de los puntos más importantes de la conversación.

Aunque hubo complicaciones para sesionar, con fallas en micrófonos, complicaciones para acceder a Internet, entre otros, el balance de los cuatro tras la primera semana de la Convención fue positivo. Estiman que era difícil dar orden a una entidad inédita en la historia del país y que lograr aceptar sus cargos y darle vida a la Convención no es algo menor, que las cosas van a ser mejores y que se irá aprendiendo sobre la marcha.

Se valoró la labor de Carmen Gloria Valladares en la sesión inaugural del domingo, y poder haber avanzado en mínimos comunes para sesionar hasta poder acordar un reglamento.

Vallejos lo resumió así: “Siempre veo el vaso medio lleno. Se trata de un sueño que lleva décadas. Encuentro hermoso todo lo que está sucediendo (...) va a ser difícil ponerse de acuerdo, pero para eso nos eligieron”. Esto mismo se vio reflejado en que nadie cuestionó el que se vuelva a repetir la votación del miércoles, incluso si el resultado es el mismo, para que no existan vicios de transparencia.

Cozzi solo hizo un hincapié sobre el trato que recibió el grupo de jóvenes músicos que realizó el himno nacional el domingo, en medio de gritos y protestas. Pero Vallejos explicó que no era ni contra el himno ni contra ellos, sino por hechos ocurridos en la calle. Al respecto, Montero dijo que es necesario que la Convención haga un gesto a los músicos.

Críticas al gobierno y designación de Parot

Algo transversal fueron las críticas al manejo del gobierno en la puesta en marcha de la Convención. Principalmente lo ocurrido el lunes. “(Llegamos el lunes) y el gobierno no tenía nada, absolutamente nada preparado (...) necesitamos saber qué pasó. Se esperaría mas adelante más colaboración del gobierno en esto”, expresó Montero.

Respecto a esto, los cuatro comparten la importancia de pedirles explicaciones al gobierno respecto a lo ocurrido, en un documento que detalle los pormenores, que sea oficial.

También fue transversal las críticas a la designación de la excandidata a gobernadora metropolitana por Chile Vamos Catalina Parot en la comisión técnica de la Mesa Constituyente. Cozzi, convencional de RN lo resumió así: “El lunes vi improvisación del gobierno, no estaba preparado y tiene una responsabilidad enorme. Además la nueva designación (Parot) no es de lo mas acertada”.

Declaración por presos del 18/O

Otro punto fue la aprobación de una declaración por presos tras el 18 de octubre de 2019.

Atria analizó la petición bajo el contexto en que se solicita: “Creo que es indudable que el proceso constituyente, como lo conocemos ahora, solo se pudo abrir como consecuencia del estallido y los hechos posteriores. Si estamos de acuerdo en eso, no se podría tratar a todos los detenidos solo por delitos comunes. Eso abre otra discusión”. Afirmó que no debería entenderse con sus palabras una amnistía a todas las personas detenidas tras esa fecha, sino que al menos debía comenzar a analizarse los casos.

Para Vallejos lo que hubo fue “un quiebre tremendo” que supera al 18 de octubre. “No podemos atribuir esto (el proceso constituyente) ni siquiera al 18 de octubre. Las grandes revoluciones son con violencia, (que ocurre) cuando la gente que tiene el poder no lo comparte, y hay que gritar y decir basta”. Para Vallejos es importante avanzar hacia una comisión que estudie caso a caso las detenciones.

En tanto, Cozzi afirmó que, aunque aclaraba que para él no hay presos políticos y que la violencia no es un método válido, se toca un tema de fondo que es la extensión y condiciones de la prisión preventiva. Para Montero se trató de una declaración por una deuda histórica y de contexto, y que solo así se podría avanzar hacia la paz social.

Los desafíos de la segunda semana

Para Atria la próxima semana será clave, “dar un paso significativo en el traspaso del gobierno a la Convención, para que ella se haga cargo de si misma”. Valoró que pese a lo mínimo, ya hay una forma de discutir y votar, y que ahora viene armar comisiones y analizar la extensión y composición de la mesa. “Debe ser una mesa en la que suficientes convencionales se sientan responsables”, acotó.

Por su parte, Vallejos indicó que es relevante establecer un cronograma básico para poder organizarse para por ejemplo, realizar conversaciones en sus respectivos distritos. Algo que compartió Montero: “Ahora voy al Maule sur, a Linares, necesitamos días hábiles. Tenemos que rendir cuenta de lo que está pasando en la Convención”.

Cozzi opinó que es importante asegurar el buen uso de los recursos, y que exista una instancia en que cada convencional pueda dar un discurso inaugural, algo compartido por el resto (ya que el pasado domingo se consultó a viva voz si cada constituyente acepta su nuevo cargo, sin espacio para hablar a la ciudadanía).

Agregó que “es importante transparentar los votos, el quórum, que no se reformulen los puntos de la tabla, y que la mesa no esté sometida a presiones. Doy el beneficio a que la mesa está recién comenzando, pero no descuidemos la forma”.