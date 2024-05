La trama detrás del rechazo a un DuocUC que enfrenta a la alcaldesa Pizarro con concejales oficialistas de La Pintana

Como un “día doloroso para nuestra comuna” definió la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), la decisión del concejo municipal de rechazar la construcción de un DuocUC en su territorio.

Y es que la propuesta de entregar un terreno de la comuna en comodato por 40 años para construir el establecimiento educativo no obtuvo los votos necesarios en el concejo municipal, no una, sino tres veces. Y con votos oficialistas de por medio. “Se rechaza por 5-4 la posibilidad de terminar con 40 años de segregación”, expresó la jefa comunal, añadiendo que repondrá este proyecto cuando hayan nuevos integrantes del concejo municipal, dado que está segura que será reelecta.

Los concejales que rechazaron el proyecto fueron Scarlet Rohten (Partido Socialista), Juan Bustamante (Partido Comunista), Simón Bolívar (Partido Radical), Sandra Chacón (Regionalista Verdes) y Carla Gatica (Independiente).

Pizarro acusó una “pasada de cuenta” de esos concejales, atribuyendo la negativa al proyecto a su vinculación con el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado.

Como sea, el rechazo generó un amplio disgusto entre los partidos políticos afines a la administración municipal. Por ejemplo, la Dirección Regional del Partido Comunista expresó su desacuerdo con la decisión de Bustamante, el único concejal militante del partido, afirmando que “oponerse a este proyecto es un profundo error y una afectación directa a la comuna de La Pintana. Consideramos que no nos corresponde oponernos a aquello que sea un avance para el desarrollo de la comuna”. Frente a esta situación, el edil fue consultado pero declinó hacer comentarios.

La alcaldesa presentó en dos oportunidades la propuesta para “autorizar la celebración del comodato del inmueble municipal ubicado en Avenida Santa Rosa N° 12.517 a favor de la Fundación Instituto Profesional Duoc UC por un plazo de 50 años, prorrogables automáticamente por 15 años adicionales, para la construcción y funcionamiento de la Sede Duoc La Pintana”. Las primeras dos veces la votación terminó 4-4, pero en el último concejo municipal, realizado este lunes, el proyecto fue finalmente rechazado.

La autoridad comunal manifestó que la instalación de un instituto de esta categoría “forma parte de nuestro plan maestro La Pintana del Futuro”. Además, criticó la decisión de los concejales opositores, señalando que “con la excusa de defender el patrimonio municipal, quienes echaron abajo esta iniciativa se olvidaron de que el principal patrimonio que tenemos son nuestros jóvenes, que hoy ven con angustia cómo se nos escapa una tremenda oportunidad de desarrollo”.

Junto con esto, la alcaldesa indicó que en 2025, cuando haya un nuevo concejo municipal, se repondrá este proyecto, “porque es de toda justicia que La Pintana pueda disponer de educación técnico-profesional de calidad”. En sus redes sociales, la edil también abordó el motivo detrás de los votos que rechazaron la propuesta. “A quienes nos preguntan si esta votación fue política, quiero responderles que no, puesto que obedeció a otro tipo de intereses más bien económicos, psicosociales, animadversiones personales y pasadas de cuenta por mis denuncias contra la corrupción y la narcopolítica”, sostuvo.

“Es suficiente con contarles que en ese concejo hay un empresario que vive del lucro, pero se refirió de manera despectiva al sector privado del que también forma parte. Nada de eso es político, al menos no es de la buena política. Si hubiésemos aprobado la llegada del Duoc a La Pintana tendríamos la certeza de que ese terreno, que lleva 53 años como sitio eriazo con basurales y delitos, se convertiría en un polo de desarrollo”, continuó.

Al ser consultada por La Tercera, Pizarro asegura que “todo esto son pasadas de cuenta que no responden a un tema político; hacen referencia a las denuncias que hice durante la administración del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que por cierto cumplen casi 10 años. El concejal Bustamante fue funcionario de esa administración y la concejala Rohten ha hecho bingos para narcotraficantes. No me vengan a decir que es un tema político”.

La alcaldesa en más de una ocasión había llevado este proyecto a otras instituciones y solamente el DuocUC compartió la idea. Y ahora, conocido el rechazo, dicen agradecer “el interés de los vecinos y la colaboración de la alcaldesa, quien abogó por llevar este proyecto, y continuaremos explorando oportunidades para construir con nuestra misión”.

Y agregan que “parte de nuestra gestión normal y permanente es buscar nuevas oportunidades para cumplir con el objetivo de formar personas para una sociedad mejor. Eso implica el desarrollo de nuevos programas de estudio, nuevas sedes, instancias culturales, como fue en este caso en La Pintana como podría ser en otro lugar del país”.

Argumentos de los concejales

En el último concejo, los concejales esgrimieron sus razones para rechazar el proyecto, criticando el despliegue de la alcaldesa para incentivar la instalación del instituto profesional. Indicaron que se sobreutilizaron autoridades fuera del concejo municipal para promover este proyecto.

El concejal Simón Bolívar, durante la instancia de votación, señaló: “Aquí los concejales no estamos para promover promesas de campaña. El problema no es con Duoc; a nosotros se nos ha intentado tachar que es un tema personal de los concejales. Lo que apelamos es a las condiciones en las que se dan los comodatos. Ha habido una presión de otras autoridades políticas que no tienen nada que ver con La Pintana. Se vincula a autoridades públicas que no tienen idea. A mi juicio, eso es quebrar la legitimidad del concejo”.

En otra línea, el concejal Bustamante indicó: “Duoc u otras instituciones tienen la caridad de la que nos hablan cuando nos ofrecen estos proyectos, hay becas directas. Esta caridad que me parece encubierta, ¿por qué no compraron el terreno e invirtieron en una comuna pobre como la nuestra?”, cuestionó.

Desde el municipio aseguran que finalmente este proyecto no se llevaría a cabo en La Pintana tras el rechazo, ya que la Municipalidad de Lampa también habría dispuesto un terreno en comodato para la instalación de la sede.