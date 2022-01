Las 48 horas de reflexión de la UDI en Codegua

El hotel La Leonera, ubicado en la Región del General Bernardo O’Higgins, fue el lugar que escogió la UDI la semana pasada para realizar una amplia jornada de reflexión que congregó a la directiva encabezada por el diputado y futuro senador Javier Macaya, parlamentarios, alcaldes y constituyentes del partido para reflexionar sobre el futuro de la colectividad y su nuevo rol como oposición de cara a la administración del futuro presidente, Gabriel Boric.

Parrilladas, un poco de alcohol, karaoke y harta discusión fue la tónica de la jornada de trabajo de casi 48 horas que significó el inicio de un debate más de fondo tras la derrota electoral presidencial de diciembre pasado -en la cual José Antonio Kast, quien fue apoyado por el actual oficialismo, entre ellos, la UDI-, terminó perdiendo ante Boric.

La instancia contó con la exposición del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez; del ministro de la Segegob, Jaime Bellolio; del convención Rodrigo Álvarez y del diputado Pepe Auth.

Así, Pavez inició su alocución diciendo que la UDI debe jugar el rol de ser eje de la oposición en el futuro Congreso en un contexto en donde se han sumado nuevas fuerzas políticas como el Partido Republicano. Asimismo, sostuvo que no deben cometer el error de atrincherarse en el Congreso.

Bellolio, por otro lado, hizo una larga exposición -de casi dos horas- en la que detalló, con encuestas y estudios, la situación actual del país, de las razones del estallido social del 18 de octubre, lo que enfrentan ideológicamente y cómo se sitúa el partido, entre otras cosas.

Auth por otro lado, que solo estuvo para su exposición, planteó un diagnóstico general de la derecha y de la UDI en particular, mientras que Álvarez expuso lo obvio: lo que viene en la Convención Constitucional.

El encuentro se dio, además, en un escenario en que en el sector hay un crudo diagnóstico sobre la derrota electoral y lo que viene. La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien participó del encuentro UDI, en entrevista con La Tercera, dijo este lunes que “el proyecto político de la centroderecha, tal como lo conocemos, está muerto” y que la UDI como partido está absolutamente vigente.

¿No ser la voz del rechazo de salida?

Entre los participantes, en todo caso, hay consenso en que el tema principal fue abordar la coordinación que tiene que existir entre la directiva y los parlamentarios UDI con los convencionales del partido. Por lo mismo, no es casualidad que la cita tuviera el nombre de “match parlamentario y constituyente”.

De hecho, ese tema fue uno de los que más se profundizó en la etapa de debate que se extendió por varias horas. Una de las conclusiones fue que para la UDI el “hecho político más trascendente para Chile será la entrega de la Convención Constitucional de un texto de nueva Constitución”.

Así, en su introducción, Macaya planteó como una de las interrogantes cómo enfrentar el plebiscito de salida, con el cual se ratificará o rechazará la Carta Magna que se redacte.

De esta manera, dentro de los primeros consensos que hubo es que tiene que fortalecerse la coordinación entre la mesa, parlamentarios y los convencionales. Esto, debido a que muchos de los temas que se están discutiendo en esa instancia, de aprobarse, tendrán que tener una bajada en el Congreso en donde la derecha en el futuro Senado tiene la mitad de la representación y, por ende, son más influyentes.

Uno de los debates más álgidos fue sobre qué hacer en caso de que no les guste el contenido de la nueva Carta Magna. En la UDI, si bien existe una sensación amarga respecto a los resultados debido a que son minoría en la Convención y creen que la izquierda puede “darse algunos gustitos”, hay una especie de acuerdo en no llamar a rechazar anticipadamente y esperar a ver cómo queda la propuesta de la Convención.

Algunos presentes plantearon que -en caso de que no les guste el texto de la nueva Constitución-, el sector no debe transformarse en la “voz del rechazo”, sino que debe ser capaz de plantear una alternativa, por ejemplo, promoviendo reformas constitucionales en el Congreso o intentando impulsar eso como opción durante el mismo plebiscito. Esto, porque saben que en el plebiscito de mayo pasado terminó siendo un costo promover la alternativa del Rechazo y no quieren repetir la fórmula.

Eso sí, están conscientes que eso es un debate anticipado y que además no está reglamentado promover una tercera opción, por lo que no sería sencillo. En todo caso, recalcan que primero hay que ver cómo queda el contenido de la nueva Constitución.

Otra de las conclusiones fue que buscarán ser una oposición “firme y justa” frente al gobierno de Boric, contribuir a recuperar la red territorial para “potenciar a los hombres y mujeres que representan a la UDI en cada barrio, comuna y región de nuestro país y a convocar a una generación de nuevos liderazgos”.

Asimismo, apuestan por liderar “propuestas de cambio” e impulsar urgencias sociales, por ejemplo, seguridad y reactivación económica.

En la UDI dicen que este encuentro fue el inicio de un proceso de reflexión y que, posteriormente, la idea es hacer consejos doctrinarios con el objetivo de ir fijando posturas en “los nuevos temas”.