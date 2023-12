Las cinco claves de José Antonio Kast tras el fracaso en el plebiscito constitucional

Han pasado solo cinco días de las elecciones del plebiscito constitucional, y el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast -quien se transformó en la cara más visible del fracaso de la propuesta del Consejo- empezó a mostrar rápidamente su diseño político.

Desde que se entregaron los resultados, Kast ha tenido al menos cuatro intervenciones, ya sea en puntos de prensa, redes sociales o medios de comunicación.

“Reconocemos esta derrota con mucha claridad y humildad, fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos”, dijo el domingo, cuando admitió el triunfo del “En contra”.

Así, por estos días, Kast ha ido entregando diversas claves en cuanto a su estrategia, en un contexto donde se ha ido instalando la idea de que el presidenciable tendría un “techo electoral”, que llega justamente al 44% que logró la opción “A favor” en el referéndum y que es el mismo apoyo que recibió en la segunda vuelta con el entonces candidato Gabriel Boric.

¿Responsables del fracaso?

Una de las primeras interrogantes que ha respondido Kast durante estos días, es sobre quiénes son los responsables del fracaso o qué faltó para que se impusiera el “A favor”. Así, el exdiputado aseguró que no lograron su cometido por falta de tiempo y por no haber explicado bien el contenido de la propuesta.

“No fuimos capaces de explicar bien lo que estábamos planteando, hubo mucha confusión. Nosotros siempre ocupábamos los argumentos constitucionales y de texto porque esta Constitución era mejor que el texto vigente”, dijo hoy en T13 radio.

Y agregó: El mea culpa es “cómo comunicábamos las cosas o cómo salíamos a aclarar ciertas noticias falsas que se planteaban y también no superamos el hastío de las personas, las personas estaban cansadas del tema constitucional”.

Sin embargo, el líder de los republicanos descartó que su partido se haya dado “gustitos” en el texto del Consejo, como han acusado algunos en la derecha, que provocaron el fracaso electoral.

“No fue por gustitos”, sostuvo, agregando que “Chile Vamos presentó casi más enmiendas que nosotros”.

Y añadió: “Esto de los gustitos es una parte del debate político, de la opinología, de los análisis”.

En cuanto al artículo sobre la protección del derecho a la vida del “quien está por nacer”, Kast aseguró que en su partido “no es que tengamos un ala conservadora, nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no supimos explicar bien que no íbamos a constitucionalizar el tema del aborto. Se prestó para un debate intencionado”.

Candidatura presidencial sin primarias

En su despliegue comunicacional, Kast anunció su tercera aventura presidencial, luego de quedar en primera vuelta el 2017 y perder en el balotaje con el actual Mandatario en 2021.

“Si Dios me da vida y salud me encantaría estar en la papeleta. Tendrá que ser el Partido Republicano el que defina, pero si me piden a mí, yo siempre listo”, aseguró en el espacio radial.

Aunque de manera más extensa se refirió en 24 Horas sobre esta decisión, señalando que “no iría a primarias”.

“Es muy probable que si ella (Evelyn Matthei) sigue encabezando las encuestas, si yo sigo incorporado en las encuestas, si Rodolfo Carter repunta, que Chile Vamos tenga una primaria y después nos toque encontrarnos”, afirmó el fundador de republicanos sobre cómo la derecha podría enfrentar los próximos comicios presidenciables.

Al mismo tiempo, aseguró que “ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en los resultados, hemos demostrado en los hechos que sin primarias nosotros potenciamos el voto del sector. Yo no iría a primarias, pero no me mando solo, yo formo parte de un partido político”.

Ofensiva contra Bachelet

En el marco del desafío presidencial que ya tiene en mente, Kast afirmó que enfrentarse a la expresidenta Michelle Bachelet “es más fácil porque tiene que dar explicaciones por su muy mal gobierno, ella va a arriesgar su capital político porque va a tener que hablar de temas que no tienen hoy día solución”.

Y agregó: “Ella estudió medicina, es médica. (El sistema de salud) un desastre. Ella hizo la reforma educacional, un desastre. Preguntemos a cualquier ciudadano si está feliz con la tómbola o los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), quién firmó: ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno”.

“Acuerdos razonables” con el gobierno

En materia del diálogo con el Ejecutivo, el líder de republicanos fue tajante en remarcar que desde su partido se llegarán a “acuerdos razonables”.

A su vez, criticó con fuerza al Presidente Boric y al ministro de Hacienda, Mario Marcel. “El Presidente a veces dice frases para la galería, pero sus frases no se condicen con su actuar”, afirmó sobre el Mandatario, mientras que respecto del jefe de la billetera fiscal, agregó que “se politizó, cuando era presidente del Banco Central era una persona seria y responsable, empezó a ser ministro y se convirtió en el jefe de la barra brava del gobierno”.

“Siempre es bueno tener acuerdos, pero acuerdos con personas que son coherentes, que no cambian de opinión cada una semana”, señaló en 24 Horas.

Respecto del pacto fiscal, afirmó que estaría dispuesto a aprobarlo “en la medida que ella (la ministra Carolina Tohá) nos diga cómo va a evitar que sigan haciéndose convenios, que siga habiendo funcionarios fantasma, que empiece a controlar los gastos”.

Por último, en cuanto a la reforma previsional, Kast señaló que las concesiones del gobierno en la materia fueron “porque se dieron cuenta que su fórmula no es aceptada por la ciudadanía. Uno siempre puede conversar, pero con datos serios, con una persona al frente que no cambia de opinión cada cinco días”.

Reforma al sistema político

Respecto al sistema político -una materia donde hay consenso que se debe rediseñar-, el fundador de los republicanos señaló que las principales reformas que impulsaba el partido estaban contenidas en el proyecto de Constitución.

En esa línea, destacó aspectos como la rebaja de parlamentarios y sanciones para quienes salgan electos en un partido “y tomen una actitud distinta”. Al mismo tiempo, reconoció la dificultad para avanzar en la materia debido a que son los propios parlamentarios los que deben efectuar esos cambios.