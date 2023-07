Las huellas de Marchant: Fusil M-16 de miembro de la CAM hace “match” en seis atentados

“No era Ernesto Llaitul la víctima de Carabineros como informó ayer el fiscal a cargo, sino el weichafe Pablo Marchant! Héctor Llaitul señaló anoche: ‘No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo’. Extraña confusión que no le quita gravedad a los hechos ¡Justicia para Pablo!”.

De esta manera, el 10 de julio del 2021, la entonces diputada PC, y hoy vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refería a un caso que concitaba la total unión de las actuales autoridades de gobierno en favor del fallecido. “Las forestales hoy son parte del problema hoy en el Wallmapu”, dijo ese mismo día el hoy Presidente Gabriel Boric, quien antes también creyó que el fallecido era el hijo de Llaitul.

Dos años después el caso y el tratamiento es totalmente distinto. La CAM, a pesar del cambio de gobierno, intensificó los atentados, y el gobierno dio un giro total en relación al conflicto en La Araucanía, donde decretó un estado de excepción que ya supera el año de duración y nunca más habló de Wallmapu.

La causa en que se indaga el fallecimiento de Pablo Marchat (28) -quien formaba parte de la CAM y del núcleo cercano a Llaitul- sigue su curso en la Fiscalía Regional de La Araucanía, donde continúan surgiendo antecedentes, uno de ellos, un análisis balístico al arma que portaba ese día el ahora reivindicado integrante de la organización radical.

El día del “sabotaje”, Marchant ingresó -junto a otros integrantes de la CAM- al fundo Santa Ana Tres Palos, en el sector Coi Coi, ubicado a la altura del kilómetro 41 de la Ruta S-138. El predio correspondía a Forestal Mininco.

Según se estableció en el informe de la PDI, el cual analizó la munición encontrada en el lugar, así como también un fusil M16 hallado en el sitio del suceso, Marchant habría percutado 10 veces esta arma, previo a recibir el letal disparo del carabinero que lo baleó.

El fusil que portaba Marchant fue descrito así por la PDI: “Arma de fuego del tipo fusil, de funcionamiento semiautomático y automático, marca COLT, modelo AR-15 M16-A1, CALIBRE 5.56 X45 MM, de número de serie borrado (...) con capacidad para 30 cartuchos de fabricación estadonunidense”.

Un cocktail de fuego

Pero, también hubo otro hallazgo, además de la cantidad de tiros que se percutaron esa noche, haciendo “match” entre las municiones y el arma encontrada a un costado del cuerpo del joven de 28 años, y que el domingo fue reinvidicado en un atentado incendiario en Lautaro.

De acuerdo a los peritajes de la PDI, “de acuerdo a las huellas presentes en las vainillas percutidas dubitadas, es posible establecer con certeza la utilización de las mismas armas de fuego, según sea el caso, en los siguientes sitios del suceso”, enumerándose seis atentados ocurridos entre abril del 20202 y el 9 de julio, en el “sabotaje forestal” reivindicado.

El arma, además, el día de los hecho no alcanzó a disparar más y quedó munición no percutada, en concreto, según analizaron los policías, 16 proyectiles calibre 5.56 no fueron disparados.

Sin embargo, este no fue la única arma usada en el atetando, pues el peritaje balístico determinó que los atacantes dispararon dos fusiles calibre 5.56, un fusil 7.62, una subametralladora UZI, dos pistolas y dos escopetas, donde 10 de las 11 vainillas 5.56 encontradas fueron disparados por el fusil M-16 que portaba Marchant.

Por ahora, el Ministerio Público sigue buscando huellas de un caso que casi emblemático para la CAM, pues vio la caída de uno de los integrantes más cercanos al clan Llaitul. Es más, el domingo, en el atentado incendiario ocurrido en Lautaro, Carabineros encontró un lienzo que decía:, “Toño Marchant presente”, en lo que se espera el primero de una serie de atentados que puedan ocurrir durante esta semana.