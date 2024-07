Fiscalía reconoce escaso margen de acción ante absolución de Ernesto Llaitul en segundo juicio

El fiscal Juan Yáñez, persecutor encargado de causas de violencia rural en Biobío, abordó el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, en el segundo juicio oral contra Ernesto Llaitul Pezoa, el hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“La forma de criticar las resoluciones es a través de los recursos. Eso se tendrá que analizar a ver si existe alguna posibilidad de restablecer el imperio del derecho”, planteó el persecutor.

Llaitul Pezoa y los comuneros Esteban Henríquez Riquelme, Ricardo Delgado Reinao y Roberto Villouta Alcamán habían sido condenados en el primer juicio oral, que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Concepción, como autores de dos delitos frustrados de homicidio e incendios de camiones por hechos que ocurrieron el 9 de septiembre de 2021 en el fundo Punta Arenas, ubicado en el sector de Paraguay de Los Ángeles.

Asimismo, en este segundo proceso, en su fallo dividido, los jueces absolvieron a Eduardo Cornejo Vidal, que había sido acusado en calidad de cómplice de los incendios de los camiones.

Yáñez, planteó que el Código Procesal Penal es bastante estricto en esa materia y “casi está zanjado que no existe recurso en contra de esta resolución”.

“Sin perjuicio de aquello, uno debe analizar el fallo que se va a dictar dentro de un tiempo para verificar si se reúnen o no se reúnen las condiciones del mismo y estudiar la posibilidad de un recurso. Pero por de pronto, si uno lo analiza así de una manera simple, esta sentencia absolutoria no es susceptible de recurso alguno de acuerdo a la ley”, indicó el fiscal.

Yáñez afirmó que “este segundo juicio fue un juicio donde la defensa se dedicó a denostar, a ser peyorativo, a llevar esto a un punto de vista total y absolutamente político”.

“Entonces, cuando usted tiene un fallo absolutorio y ha observado que la defensa no ha presentado ninguna prueba, donde se ha dedicado a destruir, es un mecanismo, pero a destruir una prueba, lo que se tiene que hacer es que hay que depurar la prueba. Y por último, donde usted obtiene un veredicto y se planta o se plasma la idea de que como no fueron encontrados con armas, como no fueron encontrados con restos de acelerantes, cuando ellos fueron detenidos un año después, no en una situación de flagrancia, ahí uno se siente insatisfecho”, lamentó.