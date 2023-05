Las presiones de Chile Vamos para que republicanos asuma la presidencia del Consejo Constitucional

“Es natural que el Consejo Constitucional sea dirigido por alguien del sector. Eso es evidente”. Con esas palabras la mañana de este martes -en un seminario de Libertad y Desarrollo- el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al debate que existe en la derecha respecto de quién presidirá el órgano constitucional.

Con 23 de 51 escaños electos, la tienda fundada por José Antonio Kast se consolidó como el partido de mayor hegemonía en la instancia, quedando a solo 3 votos de obtener el quorum suficiente para asegurar la testera. Ello abrió un debate en la colectividad respecto de si entregar o no la presidencia a otra fuerza. Algunos en el partido postulaban que se le podía dar a una derecha más moderada representada en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), como una señal de querer hacer una nueva Constitución para una mayoría. Otros incluso sugerían dársela a Unidad para Chile (PC, Frente Amplio, PS y PL).

No obstante, los republicanos ya tienen la definición casi tomada: promoverán que sea uno de ellos mismos quien lidere el consejo. Aunque esta definición no ha sido tomada formalmente, será la próxima semana cuando en un nuevo cónclave de sus consejeros se adopte oficialmente la postura.

“No le haremos el quite a la responsabilidad que nos entregó el país, vamos a cumplir con el encargo que se nos hizo, y lo haremos con humildad, sabiendo escuchar, sabiendo que todos tienen mucho que aportar para que el proceso sea exitoso”, dice el consejero Antonio Barchiesi, uno de los nombres que suena para encabezar el órgano.

Esta decisión se cruza con la presión que desde Chile Vamos se comenzó a ejercer para que sean los republicanos quienes asuman la testera. Si bien en algún momento sonaron como propuesta los nombres de Edmundo Eluchans (UDI) y Germán Becker (RN), en la UDI, RN y Evópoli consideraron que la tienda Kast, al ser mayoría, debe asumir esa responsabilidad. El cálculo que se hace es que si el proceso fracasa, ellos serán vistos como los responsables y pagarán los costos por ello tanto en términos de gobernabilidad, como de las opciones presidenciales de Kast.

En Chile Vamos creen que como coalición ya pagaron costos por haber dado continuidad al proceso constituyente tras el Rechazo en el plebiscito de salida, y que ahora la batuta está en los republicanos.

“Yo pienso que la presidencia debería ser republicana. Es importante siempre, no solo en este caso, que las mayorías asuman la responsabilidad que tienen. No sería bueno que el Partido Republicano no asuma la grandísima hegemonía en el consejo”, dijo el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.

Mientras que el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, había sostenido el domingo en El Mercurio que “el Partido Republicano debe dejar de ser un outsider y asumir la conducción del proceso”.

Los 22 consejeros del Partido Republicano.

Los que se perfilan

Dentro del Partido Republicano ya hay rostros que empiezan a asomar como posibles presidentes del Consejo. El tema fue tratado en una reunión del viernes pasado del comité de instalación, la que se realizó en la sede de la tienda, en Las Condes.

Uno de los que encabeza la lista es el consejero de la Región Metropolitana, Luis Silva. Este último cuenta con la ventaja de haber sido el más votado y ser experto en temas constitucionales, pues es profesor de derecho. Sin embargo, en su contra pesa la entrevista que dio hace dos domingos en DF Mas, en la que marcó una línea contraria a la del partido en torno a la búsqueda de acuerdos. “¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”, dijo, en una polémica frase de la que después se tuvo que retractar.

Otro que suena con fuerza es Barchiesi, consejero por Valparaíso. A su favor tiene la experiencia como abogado y el ser uno de los más cercanos a Kast: fue fundador del partido y secretario general en sus inicios. Sin embargo, le pesan en su contra polémicas entrevistas que dio el 2018 como cuando cuestionó la condena a Miguel Krassnoff, o como cuando sostuvo que “los negros no se suicidaban cuando eran esclavos”.

Una tercera opción es la consejera de Los Lagos, Beatriz Hevia, cuya ventaja es ser de regiones y mujer, además de abogada. Sin embargo, otros creen que le falta experiencia, pues tiene 30 años.

También ha habido competencia interna respecto de quién quiere asumir. Ayer Silva dijo estar abierto a esa opción, mientras que Barchiesi ha estado en diálogos con otros consejeros y recorriendo el país para recolectar apoyos.

Según contempla la legislación actual, para ser elegido presidente del Consejo Constitucional se requiere una votación de la primera mayoría de los 51 electos, mientras que la segunda mayoría corresponderá a la vicepresidencia.