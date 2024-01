Líos de platas: cuatro seremis de Educación ficharon a empresa cuestionada por contratos con Conadi pese a investigación de Fiscalía y Contraloría

Un total de nueve contratos son los que tiene la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada con el Estado, cinco de estos con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y que corresponden precisamente a los que esta semana la Contraloría consideró irregulares debido a la falta de experiencia de la empresa que se creó sólo 22 días antes de adjudicar un total de $442 millones.

Aparte de la Conadi, la empresa creada el 1 de febrero de 2023 sólo se ha adjudicado licitaciones de una institución más: el Ministerio de Educación. A través de las seremis regionales de O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos, ese organismo ha alcanzado cuatro contratos con la empresa por un total de $63.420.000 y que fueron alcanzados incluso después de que el Ministerio Público abriera una investigación en contra de la empresa por presuntos delitos de corrupción.

Investigación que comenzó luego de que el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) denunciaran los contratos alcanzados con la Conadi y la empresa dirigida por Ana Chicahual -exintegrante del directorio de la Corporación Longo Kilapang- y Claudio Chicahual pese a que no tenían la experiencia requeridas en las licitaciones. Denuncias que surgieron entre junio y julio del año pasado y en medio del denominado caso líos de plata donde se investigan convenios entre instituciones del Estado y fundación. Este caso, corresponder a una “arista” de aquello, ya que corresponde a una licitación.

Las sospechas de los denunciantes fueron determinadas -en parte- esta semana por el ente dirigido en subrogancia por Dorothy Pérez al determinar que tres de los cinco contratos de Conadi “no debieron haber sido adjudicadas a Chikawal Ltda.”, mientras que en las otras dos “existieron una serie de irregularidades”. Licitaciones cuestionadas que fueron ganadas poco antes de las del Ministerio de Educación.

Los $63 millones de Educación

Luego de que estallara el denominado caso líos de platas en junio, el 3 de julio de 2023, la Fiscalía Regional de La Araucanía inició una investigación por los contratos alcanzados entre Chikawal y la Conadi por presuntos delitos de corrupción luego de que la empresa se adjudicara $442 millones teniendo sólo meses de funcionamiento.

Sin embargo, y sólo siete días antes de que el Ministerio Público y la Contraloría abrieran las indagatorias penales y administrativas en contra de la empresa, Chikawal ya se había adjudicado un nuevo proyecto, esta vez con la Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Ñuble por $3.500.000 para el “servicio de capacitación a educadores tradicionales en lengua, historia, cosmovisión y cultura mapuche”. Trabajo de las mismas características que ganó en las licitaciones con Conadi.

Pero no sería el único, casi cuatro meses después -octubre- de que Fiscalía iniciara la investigación por presuntos delitos de corrupción, la empresa se adjudicó una de las mayores licitaciones con el Estado, esta vez con la seremi de Educación de la Región de Los Ríos por $27.880.000 para la “capacitación pedagógica con inmersión lingüística y cultural mapuche, dirigido a educadoras(es) tradicionales del programa de educación intercultural bilingüe año 2023″. Según el detalle del proceso, a esa licitación -aparte de Chikawal- se presentaron dos ofertantes más que fueron declaradas inadmisibles para capacitar a 110 profesores.

Dos días después de aquello, el 13 de octubre de 2023, la seremi regional de Educación de O’Higgins adjudicó otros $8 millones a Chikawal, que fue la única oferta para la capacitación de 21 profesores de la región, también en procesos de enseñanza de lenguas de pueblos originarios. Durante este proceso para demostrar experiencia, la empresa citó las anteriores licitaciones con las seremis, así como también las cuestionadas contrataciones con la Conadi, siendo las únicas prácticas demostrables. Pese a eso se adjudicaron los recursos.

Algo que también realizaron en el proceso de adjudicación de $24.040.000 en la licitación de la seremi de Educación de la Región del Biobío, en la cual se le contrató para la “capacitación regional de educadores tradicionales del programa de educación intercultural bilingüe año 2023″. Millonaria cifra que se le pagó para la formación de 90 personas en las provincias del Biobío, Arauco y Concepción.

En total, Chikawal se adjudicó tres licitaciones del Ministerio de Educación en 12 días.

Los cuestionamientos a Chikawal

A juicio del diputado Jouannet, que además de las cuestionadas licitaciones cuestionadas y comprobadas por la Contraloría “que más encima el Ministerio de Educación le de cuatro licitaciones nuevas me parece que algo huele mal. En el fondo es muy raro que una consultora que no tiene experiencia, y que nunca ha demostrado que puede efectivamente desarrollar estos proyectos, se le otorguen más proyectos. La cantidad de dinero que se le ha entregado a Chikawal, una corporación que surgió con $500 mil, no tiene oficina y sin profesionales, me parece un escándalo”.

En ese sentido, el diputado de Amarillos concluye que “la pregunta es quién está detrás de esto, esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que la Fiscalía tiene que respondernos. Y por otra parte, ahora la Fiscalía tiene que determinar si se desarrollaron o no esos trabajos, porque yo no confío que la Conadi vaya a evaluar los proyectos”.

Luego de que la Contraloría emitiera el informe cuestionando las licitaciones a la consultora, el director de la Conadi, Luis Pacheco, señaló a través de un comunicado que “en atención a las determinaciones del órgano contralor, ha dispuesto iniciar un proceso disciplinario con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas”.

En esa línea, agregó que ha “instruido la revisión de todos los procedimientos de contratación con organizaciones externas, impulsando los ajustes necesarios para la mejora continua de los mismos. Junto con lo anterior, seguiremos fortaleciendo el plan de capacitación a los funcionarios y funcionarias de la corporación que participan en estos procesos para mejorar los estándares de control y gestión”.