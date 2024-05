Lorena Pizarro (PC): “Estamos en el tercer año del gobierno y hay que empezar a cumplir algunas promesas que se hicieron”

A solo 22 días de una nueva cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la diputada Lorena Pizarro (PC) advierte que el gobierno aún está al debe en cuanto al cumplimiento de los compromisos de campaña.

La integrante de la comisión política del Partido Comunista, apunta a que este sea el año en el que el Ejecutivo comience a “concretizar” las promesas que esperan quienes votaron por el Mandatario, quien esta semana marcó el mínimo histórico de aprobación de administración, según la encuesta Cadem.

Sobre esto último, Pizarro afirma que se debe hacer un análisis más integral y pensar también en la desaprobación del resto de instituciones.

El Presidente llegó al mínimo de aprobación. ¿A qué lo atribuye?

El análisis se debe hacer en relación a la desaprobación que existe de todas las autoridades e instituciones. No es que solo esté baja la aprobación del Presidente y la derecha crece en aprobación. Hay que pensar si estamos haciendo bien o no las cosas. A ratos hay una sensación de abandono de la gente en relación a sus demandas que tienen que ver con derechos mínimos y con temas de seguridad. Hay una desaprobación general.

¿No cree usted que pesó en esto el giro que él ha tenido hacia la socialdemocracia?

No sé si es el mundo de la socialdemocracia, creo que hay una sensación de que no se resuelven cosas. Quiero creer que vamos a intentar avanzar en un programa que fue comprometido con la gente. No renuncio a eso. La gente en las poblaciones sigue en la misma condición que estaba cuando ocurrió la revuelta popular de octubre de 2019.

Hace poco el Presidente llegó a renegar la imagen del “Perro Matapacos”, uno de los símbolos del estallido social.

Sentar la discusión en la imagen de un perro que murió hace más de 10 años me parece muy lamentable para la gente. Eso es algo que instaló la derecha y yo no estoy de acuerdo que se caiga en ese discurso, ni siquiera por el Presidente. Sabemos que ese era un símbolo, pero era un perrito callejero que cuidaban, por favor. No comparto que se haya caído en aquello.

¿No cree que esto le podría llegar a pasar la cuenta al Presidente? Se abren flancos evitables.

Entonces esos flancos hay que cerrarlos, hay que empezar a legislar en favor de la gente y a poner mayor esfuerzo para no escuchar tanto a una derecha autoritaria que amenaza, sino que concentrarnos en colaborar para que la calidad de vida de la población sea mejor. El “Perro Matapacos” no sé si es un tema que me interese discutir. A mí me interesa que se gobierne de otra manera y que la derecha, sobre todo, deje gobernar.

¿No cree que él ha estado dejando un poco de lado a su electorado más duro?

No tengo los elementos para eso. Pero sí creo que hay cosas que hay que mejorar, que estamos en el tercer año del gobierno y hay que empezar a cumplir algunas promesas que se hicieron.

7 MAYO 2024 RETRATO A LA DIPUTADO LORENA PIZARRO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

¿Cuáles son las promesas que usted menciona que se deberían empezar a cumplir?

En derechos humanos hay que avanzar, en pensiones, la reforma tributaria, donde los que tienen más tributen más. La descentralización, también temas que vayan en pos de una economía más sustentable, que se haga cargo del medio ambiente. Son compromisos que estaban en el programa y que creo que hay que empezar a abordarlo.

Usted apunta a la derecha. ¿No hay otros factores que podrían incidir en la búsqueda por cumplir las promesas?

Lo primero es la actitud de la derecha, pero también nosotros debemos hacernos una autocrítica de que quienes gobiernan somos nosotros y que si no somos mayoría en el Parlamento habrá que enviar proyectos de ley que vayan en pos de cumplir los compromisos que nos llevaron al gobierno. Si estos no se aprueban veamos quiénes son los que verdaderamente no quieren que en Chile se avance en una democracia mayor.

También se han dado señales con Ricardo Yáñez. ¿Esta moderación tendrá que ver o no con que sea año electoral? ¿No sé debería salir a abrazar al electorado más duro?

Yo no veo la vía solo en pos de lo electoral. Es importante, pero no es lo más gravitante. No comparto la decisión de no reemplazarlo (a Yáñez) de su cargo, no ahora, hace un rato ya. Tampoco comparto la no formalización de él ahora, porque lo que aquí se está dando es una clara señal de impunidad.

¿Los respaldos a figuras como Ricardo Yáñez no son un mensaje contrario a las bases del gobierno?

Ellos tienen que responder, te lo digo de verdad. Quienes han permitido que Yáñez siga en su responsabilidad tendrán que dar las explicaciones. Yo no las voy a dar por ellos. Lo que sí: no estoy de acuerdo.

¿No cree que es contraproducente? Se envía un mensaje contrario a lo que piensan las bases del gobierno.

El tema no son solo las bases, hay normas internacionales que se refieren a este tema. Mañana va a gobernar la derecha, sus bases van a pedir impunidad y el argumento va a ser que tienen que responderle a sus bases. Uno gobierna y cuando asume la responsabilidad no tiene que ver con el cálculo político de las bases. Lo que hay que hacer es cumplir con la palabra empeñada cuando se asume un programa de gobierno.

¿Cómo cree que se pueden revertir estos números negativos para el gobierno?

Hay que buscar los mayores acuerdos, no en función de cuánto me toca a mí, sino que en función de la gente y sus necesidades. Si hoy día el Congreso es adverso, tendremos demostrarle a la gente quienes no quieren avanzar en iniciativas que van a mejorar sustancialmente su calidad de vida.

¿Qué debería mostrar el gobierno en la cuenta pública?

Hay que avanzar en todos los conceptos de seguridad. Los derechos económicos deben ser garantizados o mejorados, a lo menos. Avanzar en una construcción de verdad, de una democracia fortalecida, que tenga en el centro el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, que es todo. Impuestos a los superricos, reforma de pensiones, el compromiso que se hizo al calor de la conmemoración de los 50 años, tenemos que ver de qué trata el plan de búsqueda. Tiene que estar todo eso contenido en un avance que evidencie, que vamos a concretizar aspectos del programa que hasta el día de hoy no se han tocado. Y dentro de ello, la seguridad.

¿El gobierno está al debe en cuanto al cumplimiento de su programa?

Sí pues, falta. De eso no tengo duda. Espero que en la mitad del gobierno empiece a ver un giro para avanzar en aquello. Yo no voy a tratar al gobierno a solas, porque se da en un contexto con una derecha que está en rabia, retrógrada y brutal.