Los decidores datos de la UE sobre incendios en Viña: llamas de 15 metros e intensidad 1.600% mayor que un fuego controlable

Cuatro días después de iniciados los megaincendios forestales del pasado 2 de febrero en la Región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric solicitó a la Unión Europea realizar una investigación externa del funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). El anuncio llegó luego de que vecinos afectados tras el incendio reclamaran que los mensajes de alerta llegaron tarde e incluso, en algunos casos, nunca lo hicieron, impidieron que ellos pudieran evacuar sus casas sin saber hacia dónde dirigirse.

“Queremos asegurarnos de que los sistemas SAE funcionaron y si no, saber qué pasó. Y para eso hemos encargado una investigación externa a la Unión Europea para que estén todos los antecedentes cuando se realicen las investigaciones necesarias”, puntualizó en su momento el Mandatario.

Y a casi tres meses del anuncio formal, la Unión Europea hizo entrega de los resultados preliminares al Presidente Boric. Así lo anunciaron a través de su cuenta oficial de X, el pasado dos de mayo, en donde detallaron que el equipo de la misión de asesoramiento técnico sobre gestión y prevención de incendios del Mecanismo de Protección Civil de la UE, hizo entrega del documento el pasado dos de mayo.

Entre los principales hallazgos se explica que el siniestro desarrollado en el complejo Las Tablas - Reserva Lago Peñuelas contó con incendios de copa, con focos secundarios que provocaron que su prograpación fuese “caótica e impredescible” y “virtualmente difícil de controlar”. Por ejemplo, el 2 de febrero a las 13:30 horas lso reportes informaban sobre olas de fuego con intensidad de 19.657 kw/m y una velocidad de propagación de 28 m/min.

Con el pasar de las horas, el escenario empeoraba. Esa misma jornada, a las 15:30 horas, la intensidad del fuego marcaba 23.741 kw/m, con velocidad de propagación de 19 m/min y llamas de 8 metros de longitud.

La delegación estuvo conformada por un equipo de 10 expertos en incendios forestales de la Unión Europea de España, Portugal y Rumania, liderado por Moises Galán, director de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, quien se desplazó a Chile durante dos semanas en el Marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil en una misión de asesoramiento como respuesta a la petición de colaboración realizada por las autoridades chilenas tras los incendios de “Lo Moscoso y Complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas.

Lámina presentación directora (s) Senapred a la Comisión Investigadora por Incendios Forestales.

Los resultados preliminares fueron presentados por la directa (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, este miércoles en la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el megaincendio ocurrido el 2 y 3 de febrero en la Región de Valparaíso, y que cobró 137 vidas. En la instancia, la autoridad expresó que el documento fue resultado de visitas en terreno, entrevistas con el sistema e información de diversas fuentes, lo que logró -en una primera instancia- detallar que un incendio forestal en general tiene una proyección de ser controlado cuando alcanza una cierta intensidad. Pero que este no habría sido el caso.

“Cuando un incendio tiene hasta cinco mil quilovatios por metro es un incendio posible de controlar. Lo que estos expertos dicen es que el incendio a las 16:30 de la tarde tenía 8.659 kilovatios por metro como intensidad de fuego. A las 18:30, el incendio paso de 8 mil a 87 mil kilovatios. La conclusión premilimar es que era un incendio altamente tubrulente e impredesible, muchos focos secundarios imposible de controlar”, mencionó.

Aunque el trabajo por parte de las autoridades no ha finalizado. Consultados al respecto, desde Senapred señalaron que el informe final aún no ha sido entregado a las autoridades chilenas pues se encuentra en etapa de elaboración por parte de los profesionales de la UE. Todavía no hay fecha exacta de la liberación total de los resultados.