Luis Schmidt, embajador de Chile en China por ventiladores no usados: “Las órdenes venían de Santiago y del Minsal, ellos aprobaban”

Sorprendido al teléfono se mostró el embajador de Chile en China, Luis Schmidt al enterarse que sólo 32 de los 515 ventiladores donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) están actualmente operativos, como lo informó esta mañana La Tercera.

El ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) develó que en todo el proceso -en el cual él fue intermediario entre el gremio y diversas empresas chinas- recibió órdenes desde Santiago y que las especificaciones técnicas fueron abordadas con el Ministerio de Salud. Más aún, dijo que le llama la atención que otros países sí utilicen los ventiladores que en Chile fueron calificados como no aptos para uso. El diplomático afirmó que hoy su trabajo está centrado en conseguir vacunas para hacer frente a la pandemia.

El embajador, que calificó el origen de la crisis sanitaria como un farwest, luego que países comenzaran a confiscar ventiladores, defendió las gestiones realizadas y detalló que contó con la asesoría técnica de expertos del Minsal.

¿Qué le parece que de los 512 ventiladores donados por la CPC, solamente 32 finalmente están operativos actualmente?

Estoy de lo más sorprendido respecto a esto. A mí me tocó una participación importante en el tema de la CPC. Compramos más de 1.300 ventiladores y se los pasamos no sólo a Juan Sutil, sino que también al Ministerio de Salud (Minsal). Usted entenderá que soy un embajador, no soy un técnico en ventiladores ni doctor. Las órdenes venían de Santiago y del Minsal y ellos eran quienes aprobaban en un momento que era muy crítico para el país en el que se necesitaban ventiladores para salvar vidas. Claro, evidentemente yo dije: cómo me ponen a mí a hacer este tipo de pega si yo de ventiladores chinos no conozco nada. No es mi obligación saberlo. Me instruyeron del Minsal y tenía tres asesores. Al final del día, los ventiladores que se compraban eran ventiladores que eran conocidos en Chile y las procedencias venían desde Santiago. Creo haber tenido muy pocas ofertas que yo conseguí, porque en ese momento el mundo entero estaba tratando de comprar ventiladores. Chile era un país pequeño y al lado de EE.UU. y países europeos le costaba mucho encontrar los ventiladores, porque muchas veces a la gente la hacían lesa. Pero le reitero: las instrucciones vinieron siempre desde Santiago con nombres de empresas y tipos de ventiladores aprobados por el Minsal y Redes Asistenciales, y por último, Cenabast entregaba las órdenes de compra. En definitiva, decir que esos ventiladores no están funcionando, me llama mucho la atención, porque esos mismos no sólo fueron comprados por Chile, sino que también por muchos países europeos y EE.UU. No tengo los antecedentes ni tengo cómo saber. Mi obligación era comprar y despachar. Qué es lo que hacía el Minsal con ellos, eso supera mi conocimiento. Yo soy uno de los más sorprendidos.

En particular, Chen Wei vendió 140 ventiladores modelo CWH-3010, pero el Minsal los califica como uso no recomendado. ¿Eso da cuenta que no se hizo un buen trabajo en la selección de los ventiladores?

A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, es que no están recomendados para uso y que el informe de la asistencia pública dé cuenta de 20 o 30 ventiladores que sí ocuparon, pero que después fueron devueltos. Chen Wei es una tremenda empresa y personalmente me dijeron que estaban muy copados para poder vender, porque tenían que entregar a países europeos y EE.UU. Afortunadamente conocía a un gerente que me abrió un camino. Hablé con ellos a comienzos de abril y me vinieron a entregar la primera partida de 30 ventiladores en mayo del próximo año. Por lo mismo, es que me llama mucho la atención lo que usted me dice.

¿Cómo es que usted como embajador se ve involucrado en la adquisición de los ventiladores?; ¿Le pide ayuda directamente Juan Sutil?

Juan es un gran amigo mío. Lo conozco desde mi tiempo cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. En ese momento, cuando la CPC veía que el tema era mucho más simple, los empezaron a engañar, ofreciéndoles cosas que verdaderamente no existían acá. Me enteré de eso y llamé a Juan para que tuviera mucho cuidado, porque ya el Minsal y otros empresarios chilenos, creyendo poder hacer una ayuda y también un negocio, ya los habían engañado. Entonces le dije: “ten cuidado”, a lo que Juan me pidió si lo podía ayudar y lo mismo hizo el ministro Mañalich. A él le dije: yo colaboro en las cosas que entiendo y en las cosas que no entiendo es difícil meterme. Me pusieron varios asesores, entre ellos el doctor Llerena que me indicaba toda la parte técnica y que después me indicaban a quienes se les podía comprar. Además de las cosas que estaban ocurriendo en Chile, me dijeron cuáles podrían servir y cuáles no. De hecho, en dos a tres oportunidades recomendé un grupo de ventiladores y me dijeron que no, porque tienen problemas técnicos.

¿Cuántos eran esos ventiladores que usted recomendó?

Las compras eran de 30 a 40 ventiladores. Costaba conseguir más ventiladores. Usted entenderá que no soy un técnico en la materia, y mucha gente llegaba a la embajada a ofrecer. Yo tenía que ver cuál eran las empresas más seguras y conocidas y que también me cumplieran a mí. Nunca se hizo transferencia de fondos a menos que los ventiladores estuvieran en la embajada, porque si se hacía antes que llegaran evidentemente podrían haber llegado cajas vacías. Acá se hacía un control de calidad y se miraba si era la cantidad que se había ofrecido. Una vez que ingresaban a la embajada, recién se hacían las transferencia de dinero. Ni siquiera la hacíamos nosotros, sino que se hacían directamente desde quienes las compraban.

¿Hubo un engaño de parte de los proveedores chinos a los empresarios chilenos?

Creo que no, porque de alguna manera ustedes en su informe dicen cosas muy contradictorias. Las fábricas de Chen Wei y Aeonmed. Se compraron una enormidad de ventiladores VG70, porque seguimos comprando para Minsal y Cenabast. Hoy ellos producen otros ventiladores que son más baratos y ustedes también los tienen como no aptos. Me llama mucho la atención. Ustedes hablan de ventiladores que sirven y otros que no sirven. Aquí no existe un engaño, los ventiladores se ocuparon para salvar vidas en un momento muy crítico. No entro a calificar, porque no sé qué es lo que hacía la CPC con el Minsal ni cuál era el acuerdo que tenían ni cómo se los entregaban. Yo sólo miraba, porque también tenía otro problema gravitante. En ese momento existía tal anarquía en el mundo que los ventiladores no había como mandarlos a Chile. En ese momento se me ocurrió pedir el avión de la FACH y empecé a cambiar las rutas, porque si aterrizaban en Europa eran confiscados. Lo mismo le ocurrió a Brasil en Estados Unidos, que le confiscaron más de 600 ventiladores. Era un Far West, había un guerra en el mundo entero. Me llama la atención que en Chile, estos ventiladores no sirvan y sí sean ocupados en otros países del mundo.

Esa pregunta tal vez sería bueno que se haga a la propia subsecretaria de Redes Asistenciales, ¿o no?

Afortunadamente ese tema ya lo superé hace mucho rato. Hoy estoy en el tema de las vacunas. Claro, como están las cosas en Chile, podrían decir que las vacunas que estoy enviando no sirven para nada. Al final del día es empezar a entrar en detalles que a mí no me corresponden.