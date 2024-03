Martín Arrau, jefe de campaña de los republicanos: “Me cuesta encontrar alguien más preparado y competitivo que Marcela Cubillos en Las Condes”

“Nuestro foco son los concejales y cores”, dice el jefe de campaña del Partido Republicano, Martín Arrau, para referirse a la negociación por las municipales que llevan adelante con el resto de la oposición. Y es que la apuesta de la tienda fundada por José Antonio Kast es a largo plazo: posicionar a figuras en los territorios, para que en un futuro puedan ascender a otros cargos como eventuales parlamentarios.

Por lo mismo, es que la colectividad no tendrá un gran número de candidatos compitiendo como alcaldes, pero sí irán a ciertas comunas que les interesan para arrebatarle el poder a la izquierda.

¿Qué se ha logrado despejar en la negociación electoral? A algunos les apremia el plazo debido a la inscripción de las primarias.

En nuestro caso no está el mecanismo de primarias, pues no estamos en ningún pacto. Republicanos irá solo en su lista. De las 345 comunas que hay en Chile uno ve que ha habido harto avance a nivel regional. Las directivas regionales de republicanos y de la oposición han hecho grandes avances. Hay bastante consenso en la mayoría de las comunas de Chile. En estas reuniones de las secretarías generales están en la etapa de poner todos estos nombres donde hay más consenso y ha habido bastante interés en eso. Por supuesto que el interés mediático ha estado en las comunas más conocidas, sobre todo en el afán centralista de la Región Metropolitana.

¿Cuál es el grado de avance? ¿Se puede hablar de algún número?

No. Todavía son nombres que están instalados. Pero todavía falta que se lleve a los hechos cuando se inscriban en junio.

¿Se ha dado un buen ambiente en las conversaciones?

Sí. Está ese ánimo en vista de la situación del país. Estamos en una situación tremenda. Sabemos que competir y pelear entre nosotros y regalarle espacio a esa izquierda refundacional es un error. Entendemos que hay un bien mayor y una unidad de propósito en cuanto a no regalar espacios. Nosotros estamos en esas conversaciones, pero el 90% de nuestra energía está en los concejales y los consejeros regionales. Que eso es un mundo aparte de las negociaciones, porque son listas proporcionales que se presentan en cada una de las comunas. Ahí estamos trabajando y que nos tienen con más de 1.600 candidatos a consejeros y concejales. Con cursos de formación y charlas. Ahí estamos enfocando nuestras energías.

Hasta ahora se ha definido que habrá pactos por omisiones entre la oposición. ¿En cuántas comunas el Partido Republicano se va a omitir?

Estamos trabajando en cuántas comunas vamos a presentar una carta. Vamos a tener una oferta de candidatos a alcaldes y gobernadores en importantes regiones. Y en el caso de los municipios vamos a llevar un número relevante, pero no es que estemos con un afán de alcanzar cargos de poder. Queremos ser el partido que más crezca, queremos ser un partido relevante y eso se va a dar especialmente en el foco de concejales y cores.

¿Dónde quieren llevar candidatos a alcaldes?

Tenemos un número bien importante de precandidatos que estamos dando a conocer. La gobernación metropolitana, El Bosque, Recoleta, San Bernardo, Peñalolén, Conchalí, Cerrillos, Concepción, Arauco que nos interesa fuertemente, Contulmo, Tirúa, Curanilahue. En comunas donde nadie más quiere, ahí va a estar el Partido Republicano. Esa es la señal que estamos dando, no es que vamos a ir en todos lados. Vamos a ir donde haya mala gestión, donde haya alcaldes cuestionados por corrupción, donde esté la extrema izquierda instalada. Ahí queremos ir, donde tengamos buena gente. Queremos ser los que más crezcan, pero también los más consecuentes.

¿Van a levantar un candidato en Las Condes si es que la alcaldesa Daniela Peñaloza repostula? Eso había deslizado el presidente de republicanos, Arturo Squella, hace algunos días.

Es una frase de hace tiempo. Acá hay que entender que hoy día hay una pugna entre dos postulantes, más ligada a Chile Vamos. Y ahí republicanos no tiene vela en ese entierro. Nuestro foco está puesto en las comunas donde hay dificultades, donde no hay buenas cartas para ofrecer alternativas a los vecinos. Yo no conozco a Peñaloza, más allá de las noticias que han salido en los medios, pero sí conozco a Marcela Cubillos y me consta su capacidad de trabajo, su profesionalismo, su enorme compromiso con la democracia y la libertad. Nuestros recursos limitados los estamos enfocando donde no hay buenas alternativas. A mí me cuesta encontrar alguien más preparado y competitivo que Marcela Cubillos.

El jefe de campaña del Partido Republicano, Martín Arrau.

¿Van a apoyar a Cubillos como Partido Republicano?

No estoy diciendo eso. Habrá que ver más adelante cuando estemos en campaña. No estamos en ningún pacto y, por tanto, tenemos libertad donde no haya candidatos republicanos. Pero nuestra energía es limitada. Desplazamos a la secretaria general del partido a Recoleta. Eso está diciendo dónde estamos poniendo el foco. En Las Condes hay una alternativa. ¿Qué sacamos nosotros con derivar parte de nuestra energía o capacidades, que son acotadas de un partido pequeño y nuevo, en comunas donde hay buenas alternativas? Preferimos enfocar nuestra energía donde podemos dar señales.

¿Por qué Cubillos sería mejor carta que Peñaloza?

No he dicho eso. A Peñaloza no la conozco, pero a Cubillos la conozco. Me tocó trabajar hombro a hombro con ella en la Convención Constituyente. Además por los resultados electorales que ha tenido en esa zona. Es una carta competitiva, preparada y cuesta encontrar un candidato más competitivo que ella en la comuna.

¿La irrupción de Cubillos no afecta la unidad del sector? Lo que se ve es a una derecha dividida y enfrentada por el tema.

Nosotros tenemos el compromiso de poner a los vecinos por delante y buscar los espacios de coordinación. Eso sigue inalterable. Los temas de coordinación interna de Chile Vamos no es un asunto que uno tenga que opinar. Tensiones para definir candidato no va a ser la única comuna en Chile. Lo que pasa es que se lleva toda la atención de los medios.

¿Cubillos debiera dar una señal e ir por la institucionalidad de los partidos? Correr por fuera como independiente hace daño al sector, según dicen los dirigentes.

Pero ponte en el lugar del vecino. ¿Al vecino qué le importa? Que vaya un buen candidato. Nosotros en nuestra lista estamos llevando candidatos militantes y no militantes. Nos da lo mismo, mientras sea una buena alternativa, mientras comulgue con los principios y valores. Pero aquí más allá de si una persona es militante, de si va por el partido A, B o C, lo que más importa es ponerse en el lugar de los vecinos.

¿La UDI, RN y Evópoli debieran apoyar a Cubillos?

Yo no voy a entrar a opinar, ese asunto no es nuestro.

Usted dijo que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no debiera repostular por tercera vez si va a la presidencial. Ella no ha dicho que va a hacer. ¿Se ha demorado mucho?

Las candidaturas se inscriben en junio. Por supuesto que es necesario definir antes, porque las personas en caso de que no vaya una alcalde a la reelección tienen que hacer todo un proceso para darse a conocer y plantear su candidatura. Lo que haga o no la alcaldesa en función de sus planes no es un asunto nuestro. Pero repito, nosotros como Partido Republicano no llevaríamos a una persona que fuera a renunciar al poco tiempo para ir a otro cargo de elección popular. Lo encontramos inconducente. Ella tendrá que ver qué es lo que hace. Es una comuna que no tiene cuestionamientos por mala gestión. Habrá que ver si ella no va a la reelección qué precandidato hay sobre la mesa.

¿Ustedes apoyarían al exministro Jaime Bellolio (UDI) para Providencia? Él fue cercano a Kast.

Cuesta hacer comentarios de escenarios tan hipotéticos. Tendríamos antes que eso analizar qué cartas potenciales hay por parte del Partido Republicano. Tenemos un concejal, es una comuna donde tenemos bastante arraigo y habría que ver si hay disponibilidad de otros nombres.

En Santiago, luego de que el exalcalde Felipe Alessandri (RN) dijera que no va a competir. ¿Quién es la mejor carta?

Yo espero que Felipe Alessandri recapacite. Hay varias otras cartas, Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (indep.), quien figuró en una encuesta, Rodrigo Delgado (UDI) figuró ahí y en Maipú. Y un nombre que yo encuentro notable es Aldo Duque. Hay harto nombre. Espero que logremos oposición al Partido Comunista, que eso es lo que representa esta alcaldía que ha sido pésimamente gestionada y logremos tener un nombre potente. Hay que darle un poco más de tiempo a esa comuna, pero es muy importante.

¿Apoyarían a Sichel? Él fue muy duro en la presidencial contra los republicanos, y particularmente contra Kast.

Hay que ver qué pasa con Aldo Duque, por ejemplo, y con otros precandidatos. Nosotros, al no estar en un pacto, tendremos que ver dentro de las cartas potenciales cuáles son las más cercanas a nuestro ideario.

¿Pero es posible dejar esos enfrentamientos en el pasado?

Nosotros vamos a estar disponibles a apoyar a la mejor carta posible que hay en cada municipio. En Santiago hemos visto muchos candidatos y es muy temprano para empezar a dar esa discusión.

Republicanos está en contra de las elecciones en dos días, ¿cuál es la principal preocupación?

Chile se ha caracterizado por tener un sistema electoral que funciona. El nivel de cuestionamientos en Chile versus otros países de Latinoamérica es muy bajo. Y cuidar al Servel es cuidar al sistema, ante estas teorías conspiranoicas que salen. Cuando todos sabemos que hace tiempo viene esta elección, lo que es inconcebible es que el Servicio Electoral, que su única pega es mantener este sistema, en vez de adaptar su capacidad de proceso diga que no le da y quiere más tiempo. Eso es impresentable. Cuanto tú aumentas los días de votación, esas urnas alojan en los colegios y parten las teorías conspiranoicas. Le das más pega a los vocales, las fuerzas de seguridad. Pero además los niños que tienen que estudiar en esos colegios pierden otro día más de clases. Genera todo un trastorno enorme.

¿Y ven riesgo de fraude como dijo Matthei?

Hay que evitar todos los espacios para que salgan esas teorías conspiranoicas. Yo confío en el sistema electoral chileno, pero preferiría que las urnas no alojen, que los colegios no pierdan clases y que el Servel haga la labor para la que lo estamos financiando.