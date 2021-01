Máximo Pavez, subsecretario Segpres: “El gobierno va a reponer la indicación para que en la adopción haya preferencia al rol de padre y madre”

Dice que no esperaba ser nombrado en el cargo y que está “agradecido” de la oportunidad que le entregó el Presidente Sebastián Piñera. Máximo Pavez (UDI) pasó de ser el jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres a subsecretario de esa cartera.

En esta entrevista, el subsecretario defiende la indicación que presentó el gobierno para permitir el voto anticipado. Además, aborda la agenda valórica que se encuentra en el Congreso y anuncia que el gobierno repondrá la indicación en el proyecto de adopción que se encuentra en el Senado y que busca establecer un orden de prelación, priorizando a familias en que haya un padre y una madre.

¿Cuál es el balance legislativo que hace del 2020?

Creo que sin duda estamos viviendo circunstancias extraordinarias en el país que nos han obligado a tener un despliegue político y legislativo sin precedentes. Del punto de vista de la consecución de acuerdo, del punto de vista de instalar en la agenda, una agenda reactivadora, la cual ambas ramas del Congreso se han mostrado muy colaboradores, y en eso no hay que perderse ningún segundo, a pesar de que han habido diferencias.

¿Qué esperan despachar en este periodo legislativo?

De aquí a que termine enero nos interesa mucho reforzar la agenda de seguridad y tener avances sustantivos en proyectos que son muy relevantes para el Ejecutivo para poder volver con todo al regreso del receso del Congreso. Estamos muy esperanzados en poder despachar el proyecto en el Senado que dicen relación con enviar a la comisión mixta la reforma de Carabineros, avanzar con la ley Juan Barrios. Además, nos interesa llegar a un buen acuerdo en materia de fármacos. Y, por supuesto, nos interesa avanzar en terminar con el Sename, que es el proyecto que crea el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil…

Más allá de la agenda del gobierno, parlamentarias de la oposición están impulsando la despenalización del aborto. La ministra de la Mujer insistió en que están en contra y que ya existe el aborto en tres causales. ¿El gobierno va a hacer gestiones para evitar que el proyecto prospere?

No vamos a poner trabas para que el proyecto se discuta, pero claramente vamos a mostrar los argumentos por los cuales creemos que esta no es una política pública necesaria ya que existe una legislación en Chile y que el Tribunal Constitucional declaró acorde a la Constitución vigente en materia de interrupción del embarazo cuando existan causales legales. Nosotros creemos que en el caso del aborto sin causales hasta las 14 semanas no hay razón sanitaria, ni prestacional que justifique este proyecto de ley y entendemos que en el fondo lo que pasó en Argentina es un impulso para ciertos sectores de la izquierda para intentar instalar alguna agenda ideológica en el Congreso.

¿En qué argumenta su postura?

Yo estoy en el servicio público por un respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, y creo que una de las manifestaciones que más pugna con la dignidad es terminar con la vida, porque hay vida ahí, de una persona, sin justificación alguna. Desde el punto de vista sanitario en Chile y la discusión de la interrupción del embarazo en tres causales se presentaron los argumentos por los cuales, en el siglo XXI, no hay un riesgo sanitario de que las mujeres en Chile, porque no existen este tipo de políticas en el fondo, corra un riesgo su vida. La cantidad de abortos que se han hecho en Chile son pocos con la legislación, por lo tanto, yo creo que esto es más un intento legítimo de ciertos sectores de la izquierda...

Pero hay registro oficial solo respecto al aborto con causales. ¿Cree que esto es solo un intento de instalar una agenda ideológica?

Creo que para ciertos sectores de la izquierda, el hecho de que se haya aprobado este proyecto en Argentina dio pábulo para generar cierto ambiente, lo respeto, lo entiendo, es parte de la dinámica política, pero me gustaría ver a esa oposición que está jugada por el tema del aborto, verla jugada también por preocuparse de aquellas cosas que a las familias chilenas le importan: la seguridad, que es mejorar la atención de salud y mejorar aquellos aspectos que dicen relación con el empleo.

¿Y harán gestiones para frenarlo?

En materia de aborto sin causales, el gobierno está tranquilo que eso es una convicción bastante clara en Chile Vamos y también en sectores de la oposición. Sin perjuicio de que esto es un tema instalado desde el Frente Amplio y el PC, van haber sectores de la oposición que consideran, y esperamos que así sea, que no es conveniente y no hay razón sanitaria para avanzar en un proyecto de aborto sin causales.

Respecto del resto de la agenda valórica, el ministro Bellolio dijo hace algunas semanas sobre el matrimonio igualitario que el gobierno iba a fijar una postura al respecto, algo distinto a lo que se venía diciendo. ¿Habrá cambio en la postura de La Moneda?

En el primer gobierno del Presidente Piñera se avanzó decididamente en reconocer las uniones civiles como una realidad que existía en Chile y creemos que esa realidad familiar ya está reconocida y, por lo tanto, sobre el matrimonio no hay una posición distinta a lo que se manifestó en el programa de gobierno.

Entonces, ¿no habrá cambio de postura?

No consideramos razonable innovar.

Respecto al proyecto de filiación que se encuentra en el Senado y de adopción que está pendiente, ¿habrá novedades?

En materia de filiación lo estamos estudiando para ver de qué manera la filiación pueda transformarse en un buen proyecto de ley. En materia de adopción, el Ejecutivo es súper claro en señalar dos cosas: lo primero, es que es una prioridad para el Presidente de la República porque así lo manifestó al enviar uno de sus primeros proyectos con el cual busca modernizar los trámites para adoptar en Chile... Y, en segundo lugar, en la medida que nosotros lo reimpulsemos en el Senado, el gobierno va a reponer la indicación presentada en la Cámara de Diputados en la cual se busca que tengan preferencia en la adopción aquellas personas que puedan dotarle a los niños de una familia representando el rol del padre y madre, tal como lo propusimos en la Cámara de Diputados y que no fue aprobado. Así que lo vamos a reponer.

¿Y eso cuándo lo harán?

Tenemos una prioridad en la Comisión de Constitución en materia de agenda de seguridad y ciudadana y la idea es reordenar y poder reimpulsar el proyecto de adopción.

¿Por qué el gobierno va a insistir en una enmienda que fue desechada en la Cámara? Sobre todo, porque la indicación de ustedes pone trabas para que parejas homoparentales puedan adoptar…

Existe una convicción en el gobierno de que lo importante es el interés superior del niño y para poder resguardar eso es que el Presidente tiene una convicción de que lo mejor para el niño es tener un ambiente de familia donde preferentemente se puedan identificar los roles de padre y madre.

Ayer finalmente presentaron la indicación para permitir el voto por adelantado en las próximas elecciones y recibieron duras críticas por parte de la oposición. Dijeron que no eran lo que esperaban, que el gobierno no quiere avanzar en esto para las elecciones de abril y que están en contra de que haya más participación. ¿Cómo toma eso?

La voluntad del gobierno es que se pueda aplicar responsablemente en abril y en adelante a todas las elecciones. Es por lo mismo que hemos planteado artículos transitorios que permiten el establecimiento de plazos acotados para la inscripción en el padrón y toda la labor administrativa que se tiene que hacer en el Servel para que sí se aplique en las elecciones en abril. Ojalá que los tiempos del Congreso nos acompañen. Sobre las críticas, evidentemente, una innovación de esta naturaleza, los costos asociados, exigieron pensar en un modelo que sea efectivo. Acá no hay incumplimiento del gobierno, estamos haciendo un ejercicio responsable. La indicación abarca a 3,2 millones de potenciales electores, por lo tanto, no es menor. Nosotros queremos hacer que esto resulte bien.

¿Son injustas las críticas?

Nosotros estamos haciendo una propuesta que se ajusta a la realidad del país, a una responsabilidad de hacer una implementación gradual en este tema, que es revolucionario porque nunca antes se había implementado. Por lo tanto, las críticas de la oposición las entendemos, porque es parte de la dinámica política.

¿Qué dificultades ven en el proceso?

Yo creo que el excesivo entusiasmo por tratar de querer hacerlo todo y hacer modificaciones radicales que requieren gradualidad, creo que va a ser un desafío convencer a los diputados de que esto para que sea responsable como una experiencia nueva que involucra costos, que involucra certezas jurídicas, que involucra resguardar urnas.

Dadas las dificultades, ¿cree que es más conveniente que se empiece a aplicar desde las elecciones parlamentarias?

Nos gustaría que partiera en abril, pero no tenemos ningún inconveniente de empezar cuando estemos en condiciones de empezar y eso lo va a definir la discusión legislativa.