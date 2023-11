Mideso sale de La Moneda: la decisión de Toro que revierte una vieja conquista de Lavín

“Ministro, finalmente llegó a La Moneda”, le dijo en broma el presidente Sebastián Piñera al entonces ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín cuando se anunció que el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) también tendría sede en la Moneda. El secretario de Estado entonces recibía resignado las burlas del mandatario por sus intentos fallidos de llegar a la sede de gobierno como jefe de Estado.

“El Presidente siempre me hace esa broma, pero tiene razón, llegué a La Moneda de otra forma, pero lo importante es el Ministerio de Desarrollo Social, lo demás es anecdótico”, respondió en ese momento el ministro.

La decisión de instalar la oficina del titular de Mideso en La Moneda siempre tuvo un origen estratégico y simbólico. Apuntaba a darle relevancia a las labores del ministerio encargado del combate a la pobreza y en la práctica era una señal de influencia del ministro de turno que se instala en el corazón de la toma de decisiones del Ejecutivo, a pocos paso del Presidente de la República y de lo ministros del comité político. Por el segundo piso del palacio de gobierno, donde se ubica Mideso pasaron, entro otros, Alfredo Moreno y Sebastián Sichel que construyó desde allí su plataforma para convertirse en candidatos presidencial. En la administración de Gabriel Boric ese especio lo ocuparon Jeanette Vega y luego Giorgio Jackson, a quien de hecho, era habitual verlo bajar y subir las escaleras para ir a la oficina del Presidente Gabriel Boric que están separadas a 14 pasos en el patio de los Naranjos.

Pero hoy, a casi 13 años de la mudanza, la actual ministra, Javiera Toro (Comunes), decidió revertir la decisión y abandonar ese espacio en el palacio de gobierno, para instalarse exclusivamente en las oficinas que tiene Mideso en calle Catedral donde están las subsecretarías y el grueso de los funcionarios del ministerio.

De hecho, ya se han trasladado varios muebles y en lugar del gabinete se dejará un espacio más que funcione como “cowork” para integrantes de los equipos de Presidencia. Además, en La Moneda pretenden que sea un espacio para todos los ministros.

“Desde que asumí el ministerio me ha tocado recomponer las confianzas y el trabajo en conjunto. Por eso he decidido instalarme de manera permanente en las oficinas del ministerio en Catedral, para tener un trabajo con los equipos y subsecretarios. Es algo que conversé con el Presidente para tener el trabajo centrado en los compromisos y en las labores que me dio el Presidente”, explica Toro, quien ahora compartirá sede con las subsecretarias de su cartera: Paula Poblete, de Evaluación Social; Francisca Gallegos, de Servicios Sociales; y Verónica Silva, de la Niñez.

“Esto ya estaba sobre la mesa cuando asumimos y mi decisión fue la de acelerarlo, yo ya paso mucho más tiempo en Catedral”, cuenta la ministra de Comunes.

Con el cambio de Toro, son cuatro los ministros que quedarán con oficina en el Palacio Presidencial: Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Antonia Orellana, además de los subsecretarios Manuel Monsalve y Francisca Perales.

Consultado por La Tercera, el exministro Sichel cuestiona la determinación: “Creo que es un error profundo y estratégico. La pobreza es esencial y las preocupaciones por la clase media también. Estar en La Moneda permite el vínculo con el Presidente y los ministros del comité político. Al salir de La Moneda pasa a ser un ministerio sectorial, se debilita la figura política del Ministerio y se pierde relevancia. En el estallido social una de las cosas esenciales era poder estar en La Moneda. Demuestra poca visión con el ministerio, la poca relevancia que le dan sacándolo del comité político y sacándolo de La Moneda, además de la rotación constante de ministros. Es trágico”