El tono Ramírez: cinco momentos en que el nuevo líder de la UDI alzó la voz contra La Moneda

El diputado Guillermo Ramírez es desde este martes el nuevo líder de la UDI. Su presidencia es interina hasta diciembre, ya que fue la fórmula con la que la actual mesa del gremialismo decidió resolver la vacancia que dejó el senador Javier Macaya, tras presentar su renuncia al cargo.

La dimisión de Macaya a la presidencia de la UDI se dio en medio de la controversia que generó la defensa pública a su padre, Eduardo Macaya Zentilli, quien fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad y sentenciado a seis años de cárcel efectiva. Aunque dicha sentencia no ha sido ejecutoriada.

“Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”, aseguró el senador, quien además cuestionó que parte de las pruebas que se presentaron contra su padre, fueron registros audiovisuales que fueron grabados sin el consentimiento del acusado.

Así, la colectividad empezó el proceso para definir a un nuevo presidente. El propio Macaya empujó el nombre de Ramírez, lo que también fue promovido por la bancada, la que zanjó el tema en la jornada de ayer en su tradicional reunión de comité en Valparaíso.

23 JULIO 2024 EL DIPUTADO UDI, GUILLERMO RAMIREZ REALIZA PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

Ramírez es uno de los diputados más cercanos al ahora expresidente de la UDI, y ha tenido roles relevantes durante en negociaciones con La Moneda. Fue el interlocutor del gremialismo para hacerse cargo de las conversaciones por un nuevo proceso constituyente, y luego, como integrante de la Comisión de Hacienda, estuvo a cargo de los diálogos por la reforma tributaria.

Su tono es reconocidamente duro con el Ejecutivo, lo que ha marcado con frases taxativas en momentos en que ha dicho que “no” a propuestas provenientes del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Cinco momentos en que Ramírez alzó la voz

A mediados de abril de 2022, a solo un mes de que Boric asumiera como Mandatario, Ramírez ya daba cuenta de cómo sería su relación con La Moneda.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario se refirió a los retiros de fondos de las AFP, señalando que eran “un despelote” y que la administración actual “no fue capaz de alinear a sus propios parlamentarios para rechazar el quinto retiro”.

“Hemos dicho al gobierno que no puede contar con los votos de Chile Vamos si no aseguran que esos fondos de pensiones están seguros, son heredables y que los ahorros futuros van a ser de propiedad de los trabajadores. Si eso no se hace, prácticamente todos los diputados de Chile Vamos votarán a favor del quinto retiro. No cuenten con los votos de la UDI para el quinto retiro si es que no garantizan la inexpropiabilidad”, expresó en esa ocasión.

Otro momento en que el congresista levantó la voz para oponerse a La Moneda fue a principios de junio de 2023, esta vez en relación a la reforma tributaria impulsada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“A la insistencia de la reforma tributaria decimos rotundamente que no. La reforma tributaria rechazada no tiene ni una opción en el Congreso. Una reforma tributaria que lo que busque sea mejorar nuestro sistema tributario, lo cual supone mayor recaudación y también mayor incentivo al crecimiento y a la inversión, eso sí estaríamos dispuestos a conversarlo”, sostuvo en diálogo con este medio.

24 JULIO 2024 PUNTO DE PRENSA DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE, GUILLERMO RAMIREZ. FOTO: DEDVI MISSENE

Y luego agregó: “Queda la pelota en la cancha del gobierno. Requieren dos tercios del Senado para poder continuar con su reforma, y va a tener que conversar con nosotros y tener que incorporar a la reforma los planteamientos que nosotros hagamos. No hay otro camino”.

Poco después, el 23 de julio de ese mismo año, arremetió contra el Ejecutivo al asegurar que cualquier tipo de desestabilización era responsabilidad de esa propia gestión.

“Lo que desestabiliza hoy al gobierno no es la oposición, sino que su propia mala gestión. Su incapacidad de ceder en los puntos que los chilenos quieren ante las reformas que han presentado, la oposición interna que se refleja especialmente en los proyectos de ley de seguridad, y las declaraciones inoportunas y salidas de libretos del propio Presidente, que después sus ministros tienen que salir a contradecir, eso es lo que ha desestabilizado a este gobierno. No hemos sido nosotros”, afirmó.

En su rol de jefe de la bancada de diputados de la UDI, el 1 de agosto de 2023 volvió a decirle que no al pacto fiscal del Ejecutivo.

“Si es que el gobierno va a presentar algo parecido siquiera al anterior, hay que decir dos cosas con toda claridad: primero, estaría quebrando la ley, y pasar sobre la institucionalidad es una forma de corrupción, porque no se puede presentar este proyecto en la Cámara, tiene que ser por inasistencia en el Senado, y segundo, para subir impuestos no va a contar con nuestros votos, por una razón muy sencilla, porque eso daña a las familias más sencillas, daña a la economía”.

A principios de 2024, el nuevo timonel interino del gremialismo apuntó en contra de la reforma de pensiones, que todavía permanece en tramitación en el Congreso Nacional.

“Nosotros nunca, que el gobierno lo entienda bien, nunca vamos a votar a favor de crear un sistema de reparto. Ni siquiera un punto, porque es injusto”, reforzó en ese entonces.