“Quiero decirles lo mismo que le digo a los niños en mi país...”: El mensaje de Boric a estudiantes de una escuela en India

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric junto a la delegación que lo acompaña aterrizó en Bangalore, la última ciudad que visitará en su gira presidencial por India.

Reconocida como el “Silicon Valley de la India”, una de las actividades que realizó en la ciudad fue visitar la Escuela Chaman Bhartiya de Bangalore, encabezando una mesa de trabajo sobre tecnología e innovación junto diversas autoridades del país.

Allí, entregó unas palabras a los estudiantes del establecimiento educacional, destacando la educación que los estudiantes recibían.

La Escuela Chaman Bhartiya School es una institución educativa reconocida por su modelo de formación basado en el liderazgo estudiantil, autonomía, pensamiento crítico e innovación. El establecimiento alberga a cerca de 450 estudiantes de diferentes ciudades y países y ha ganado diversos premios, incluido el premio a la Escuela Innovadora del Año otorgado por Business World.

“Cuando eres presidente, debes hablar con líderes del doble de tu edad. Y ahora, tener la oportunidad de hablar con niños que van a ser líderes del futuro, es muy importante y muy motivador para mí”, expresó el Mandatario a los jóvenes estudiantes.

“Quiero decirles lo mismo que le digo a los niños en mi país: tienen el derecho a soñar alto. Por favor no dejen que nadie les corte sus alas”, expresó.

Junto con esto, el Mandatario también señaló que esperaban poder aprender sobre cómo se estaban realizando las cosas en esa escuela.

“Es muy importante para mí estar aquí, no solo hablando con políticos o personas de negocios, sino también con estudiantes, con profesores. Y aquí conmigo también hay profesores de escuelas públicas de Chile que quieren aprender sobre lo que están haciendo, lo que están enseñando aquí”, sostuvo.

“A veces, nosotros los adultos tenemos un mal entendimiento sobre lo que es la educación. La educación no es solo disciplina. No es solo disciplinarte a hacer algo o actuar de alguna manera, es permitir que uses tus habilidades para cambiar el mundo. Y entiendo que en su escuela, estás trabajando exactamente de esa manera”, indicó.

Asimismo, el Mandatario destacó que hoy “estamos viviendo un cambio tecnológico que está cambiando nuestras vidas, tal vez más que nunca en el pasado”.

“Y ustedes niños, son los principales actores de ese cambio, y nosotros los adultos tenemos que aprender de ustedes también. Ustedes también nos enseñan. Entonces, les respeto mucho”, añadió.