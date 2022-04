Guillermo Ramírez (UDI): “No cuentan con votos UDI contra el quinto retiro si no garantizan la inexpropiabilidad de los fondos”

El subjefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, ha sido uno de los principales interlocutores de la oposición con el gobierno. Participó de una gira con el Presidente Gabriel Boric y mantiene un diálogo fluido con sus ministros.

Desde esa vereda, afirma cómo debiera ser el rol de Chile Vamos en las discusiones que vienen.

¿Cómo han sido los diálogos con La Moneda?

Vamos a ser un partido dialogante con el gobierno y los ayudaremos en aquello que consideremos bueno. El problema es que el gobierno todavía no se sienta a conversar con nosotros y eso los ha llevado a cometer errores, como con el proyecto de retiro acotado que no fue socializado con nadie y que es muy malo y no podemos apoyar.

¿Está conforme con la instalación del gobierno?

Esta coalición es nueva, nunca ha gobernado. Y ha cometido muchísimos errores en su instalación. Ha habido improvisaciones en decisiones, declaraciones frívolas. Pero no tenemos ninguna duda de que los problemas se van a generar al principio y después vamos a tener que enfrentar a un gobierno bien organizado, y que va a promover ideas que no vamos a compartir y que vamos a tener que combatir.

Ustedes han pedido una reforma constitucional que garantice que los fondos no se puedan expropiar. ¿Se han cumplido sus peticiones?

El tema de los retiros de las AFP es un despelote. Este gobierno no fue capaz de alinear a sus propios parlamentarios para rechazar el quinto retiro. La “salida” que están proponiendo, con el proyecto alternativo, no sirve para nada. No frena futuros retiros y el proyecto que se propone puede ser criticado por las mismas razones que un retiro a secas. Este problema se va a alargar. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando se presente un sexto retiro? ¿Volver a presentar un proyecto acotado? La única forma que podamos detener esta locura es a través de una reforma a las pensiones. Este gobierno tendrá que atreverse a sentarse con el Congreso para consensuar un nuevo sistema de pensiones. El problema no se lo van a poder sacar de encima, salvo que logremos un acuerdo.

Pero el gobierno todavía no ha presentado esa garantía de que los fondos son inexpropiables.

En nuestro sector hay demasiada gente que está totalmente convencida de que este gobierno o algunos de sus adherentes quieren quitarles los fondos a los trabajadores. Ante esa convicción, resulta lógico defender los retiros de fondos, como el quinto retiro. Hemos dicho al gobierno que no puede contar con los votos de Chile Vamos si no aseguran que esos fondos de pensiones están seguros, son heredables y que los ahorros futuros van a ser de propiedad de los trabajadores. Si eso no se hace, prácticamente todos los diputados de Chile Vamos votarán a favor del quinto retiro. No cuenten con los votos de la UDI para el quinto retiro si es que no garantizan la inexpropiabilidad.

¿Usted también votaría a favor?

Aún no tengo la convicción de que se quieran robar los fondos de pensiones.

¿Y si no se presenta esa garantía, o no convence, votaría a favor?

No me he puesto en ese escenario. Pero si de aquí al lunes no la presentan, para muchos sería la confirmación de que este gobierno no tiene ninguna intención en cuidar los fondos de los trabajadores. Y la cantidad de parlamentarios de Chile Vamos que votaría en contra del quinto retiro sería mínima.

¿No es contradictorio que la derecha siempre se haya opuesto a los retiros y ahora los apoyen?

Es evidente que los retiros son una mala política pública y que yo desearía que toda la derecha los votara en contra. Pero acá se ha enraizado un miedo, que es justificado. Y ante esa amenaza, muchos parlamentarios prefieren que la gente saque su plata antes de que se la roben.

Pero algunos en Chile Vamos apoyarán el quinto retiro para propinarle una derrota al gobierno.

Nosotros no queremos propinarle una derrota política al gobierno. No al menos con este tema que es tan serio y que puede generarles tanto daño a la economía y a las familias más vulnerables. No somos así.

¿Descarta una lógica revanchista? Al gobierno pasado también le pesaron los retiros.

No es nuestra intención. Y la mejor prueba es que nosotros le hemos dicho al gobierno que vamos a rechazar el quinto retiro si es que ellos garantizan que los fondos son inexpropiables, inembargables y heredables, tanto los presentes como los futuros.

Estas semanas se ha visto a Chile Vamos y al Partido Republicano arremetiendo juntos contra La Moneda. ¿Los errores del gobierno unen a la oposición?

Lo que ha unido a la oposición es la indefinición del gobierno en temas básicos para la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno durante el primer mes de su mandato solo dio señales en favor del terrorismo y la delincuencia y no de los ciudadanos que quieren paz. En pensiones también mantiene su indefinición. Eso une a la derecha.

¿Está al debe la oposición? Las falencias del gobierno han sido por autoerrores y no por la fiscalización de ustedes.

Cuando el gobierno no se pone del lado de los ciudadanos es un error, pero no es que hayamos aprovechado ese error, simplemente nos hemos puesto del lado de la gente y del sentido común.

¿En qué pie queda el Presidente si se aprueba el quinto retiro?

El gobierno quedaría muy debilitado políticamente y el desastre económico del quinto retiro le perjudicaría mucho su aprobación ciudadana en el futuro.