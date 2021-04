Ministro de Salud israelí: “Me alegró ver que, al igual que Israel, Chile tenga un éxito impresionante en la campaña de vacunación”

Nacido en la ciudad de Chernivtsi, al suroeste de Ucrania, en 1958, durante la Unión Soviética, Yuli Edelstein emigró a Israel y desde 2003 es miembro del partido Likud. En 2013 asumió como presidente de la Knéset (Parlamento), cargo que ocupó hasta el año pasado. En mayo de 2020 fue designado ministro de Salud del gobierno unitario que lideran Benjamin Netanyahu y Benny Gantz y ha llevado adelante el manejo de la pandemia en el país. En ese sentido, ha liderado el exitoso programa de vacunación de Israel, en el que un 57,8% de su población ha recibido ambas dosis de la vacuna, según datos del sitio Our World in Data.

Edelstein respondió un cuestionario de La Tercera sobre la actual situación que vive Israel respecto de la pandemia. “Hace 10 años tuve el privilegio de visitar Chile y me impresionó positivamente. Por eso, me alegró ver que, al igual que nosotros, también ustedes han tenido un éxito impresionante en la campaña de vacunación, y ahora Chile es uno de los líderes mundiales en número de vacunas per cápita”, destacó.

“Cabe destacar además que existe una estrecha cooperación entre Israel y Chile en torno a esta pandemia. A través de la Embajada de Israel en Chile se mantuvieron varios diálogos sobre el tema, incluso entre los ministerios de Salud y Economía, y se concretaron más de 60 proyectos de donación de la embajada para familias afectadas por la crisis sanitaria y económica. Vemos la cooperación internacional como un valor central, especialmente durante una pandemia, y estoy seguro de que seguiremos haciéndolo aún más con Chile, incluso después del fin de esta crisis sanitaria”, añadió.

Peatones sin mascarillas esperan para cruzar una calle en Tel Aviv luego que las autoridades israelíes anularan su uso obligatorio al aire libre. Foto: Reuters

Israel experimentó un alza en el número de contagios de Covid-19 después de comenzar su proceso de vacunación. ¿A qué responde esto?

La verdad es que el efecto de la vacuna nos sorprendió para bien. La pregunta no es por qué experimentamos un aumento de la morbilidad después del inicio de la vacunación, sino cómo logramos superar la crisis del Covid a gran velocidad mientras otros países modernos todavía están en medio de la pandemia. Poco después del inicio de la campaña de vacunación, el Estado de Israel fue afectado por la variante británica. Como es bien sabido, la tasa de infección de esta variante es varias veces mayor de lo que el mundo conocía antes. Es por eso que en enero decidimos vacunar a una masa significativa de la población en Israel y mantener un cierre largo y difícil para erradicar esta cepa. El desafío no fue simple, pero una vez que llegamos a aproximadamente la mitad de la población vacunada o en recuperación, la morbilidad se redujo a un ritmo satisfactorio. Gracias a esto se abrió la economía, incluidas las instituciones educativas, y esta semana liberamos a la gente de usar mascarillas en espacios abiertos.

¿Cuáles son las perspectivas de lograr la inmunidad de rebaño?

Los expertos del Ministerio de Salud dicen que, a pesar de la significativa disminución de la morbilidad, aún no hemos alcanzado la inmunidad colectiva. Debe recordarse que alrededor de un tercio de la población de Israel son niños de hasta 16 años, que actualmente no pueden vacunarse. Espero que cuando vacunemos a niños de 12 a 16 años, después de que los laboratorios obtengan la aprobación de la FDA, nos acerquemos más a la inmunidad colectiva.

¿Cuál es su opinión de las comparaciones que se han hecho entre Chile e Israel, considerando que su país es considerado un caso exitoso en el manejo de la pandemia, mientras que Chile ha sido cuestionado pese a su rápido programa de vacunación?

Respecto de la prensa internacional, creo que hay que tomarla con cautela, porque analizan momentos distintos en cada país. Yo prefiero transmitir un mensaje de optimismo al pueblo chileno. Como dije al principio, incluso después del inicio de nuestra campaña de vacunación, en la que invertimos muchos recursos, incluido un programa de divulgación muy efectivo y un sistema de accesibilidad a la población en general, todavía hubo un aumento significativo de la morbilidad, debido a la variante británica. Un médico muy veterano me dijo una vez: “Con este virus, nunca te avergüences de cambiar de opinión”. La razón es simple: el Covid es engañoso. Cada país se enfrenta a sus propios y complejos desafíos. Quiero decir que ustedes también saldrán de esto, no tengo ninguna duda al respecto. Mientras tanto, es muy importante seguir las pautas de su Ministerio de Salud. Los ministerios de salud del mundo ven ante sus ojos una sola cosa: la salud de los ciudadanos.

Ciudadanos israelíes reciben dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en un centro de inoculación contra el coronavirus instalado en el estacionamiento de un centro comercial, en Givatayim. Foto: AP

Han habido críticas porque Israel no ha vacunado a todos los palestinos. ¿A qué se debe?, ¿planean vacunarlos?

Esto es parte de una campaña palestina diseñada para deslegitimar al Estado de Israel. Lamentablemente, entiendo que esto también está sucediendo en Chile, por un lobby palestino fuerte y extremista. En lugar de tratar de ayudar a resolver el conflicto y ayudar a los palestinos, por ejemplo, comprando vacunas, hay quienes insisten en importar un conflicto extranjero a Chile, usando discursos de odio y creando un ambiente hostil para la comunidad judía local y las relaciones entre Israel y Chile. Me gustaría mencionar algunas cosas: Primero, Israel ha vacunado, a su costo, a los trabajadores palestinos que vienen a Israel. Israel también vacunó a los equipos médicos palestinos de la primera línea. En segundo lugar, no hace falta decir que los árabes de Jerusalén Oriental fueron vacunados ya que forman parte de Israel y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. En tercer lugar, como miembro de la derecha en Israel, en su momento me opuse completamente a los Acuerdos de Oslo que reconocieron una Autoridad Palestina y luché contra la salida de Israel de la Franja de Gaza. Y si bien Israel ha renunciado, en difíciles luchas internas, a activos muy importantes, hay que aceptar que las cosas ya se hicieron, y estos acuerdos (Oslo) estipulan, entre otras cosas, que las acciones administrativas de la Autoridad Palestina se ejecutarán de forma independiente y que habrá cooperación con Israel. La Autoridad Palestina es responsable de vacunar a la población palestina en Judea y Samaria. Por supuesto, Israel permite que las vacunas se transfieran a la Autoridad Palestina, y la Autoridad Palestina ha estado trabajando de forma independiente durante algún tiempo para obtener vacunas de diversas fuentes internacionales. Israel no será una barrera para la llegada de vacunas a la Autoridad Palestina. Sugiero que en lugar de que el lobby palestino en Chile incite al odio, realmente ayude a los residentes palestinos, incluso con vacunas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, asisten a la llegada de un avión con un cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, en el aeropuerto Ben Gurion, el 10 de enero pasado. Foto: Reuters

¿Cómo responde a la declaración de los palestinos que “Israel como potencia ocupante tiene obligaciones bajo la ley internacional”?

La Autoridad Palestina actúa con vergonzosa hipocresía. Por un lado, su Presidente Mahmoud Abbas exige recibir el reconocimiento de Estado en los territorios que controla. Por otro lado, cuando se siente cómodo, en lugar de proporcionar vacunas a sus residentes, se enoja porque Israel no toma las responsabilidades que a él le corresponde asumir. En lugar de negociar y poner fin al conflicto, la Autoridad Palestina sigue eligiendo el camino del terrorismo y la violencia e insiste en hacer campañas violentas en el ámbito internacional por la deslegitimación del Estado de Israel, buscando excusas y utilizando noticias falsas para dañar la imagen del Estado de Israel, incluidas campañas antisemitas que amenazan a los judíos en la diáspora.

¿Israel ha entregado algún tipo de ayuda tanto a Cisjordania como Gaza durante la pandemia?

La pandemia no reconoce fronteras y no diferencia entre pueblos, naciones y géneros. Por lo tanto, Israel ha ayudado a los palestinos durante el año pasado según fue necesario, incluida la vacunación de los equipos médicos palestinos que lucharon en la primera línea contra el Covid, la vacunación de más de 100.000 trabajadores palestinos que trabajan en Israel y más. Me gustaría mencionar que, contrariamente al humanitarismo de Israel, la organización terrorista de Hamas continúa reteniendo cruelmente a nuestros niños secuestrados en la Franja de Gaza: Hadar Goldin, Oron Shaul, Abra Mengistu e Hisham Shaaban a-Sayed. Espero que la opinión pública critique duramente la crueldad de Hamas en lugar de preguntarnos qué hicimos por ayudar a Hamas.