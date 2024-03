“No hay posibilidad alguna de asumir otro desafío que no sea la alcaldía”: el reservado mensaje de Vodanovic a su equipo en Maipú

Este lunes, en una reunión con su gabinete y los directores municipales -que se realiza todas las semanas-, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quiso hacer una reflexión luego de que varios integrantes de su equipo le hicieran preguntas y comentarios sobre la posibilidad de ser la carta del Frente Amplio en la próxima elección presidencial.

El sociólogo les dijo que no será candidato por “ningún motivo” -ante las bromas motivadas por los comentarios de figuras importantes de la oposición y los números de las últimas encuestas- y les pidió a los directores concentrarse en la gestión.

Según asistentes a la reunión, Vodanovic comentó: “Hoy nuestro foco debe estar puesto 100% en nuestra labor municipal. Sería una falta de respeto con nuestros vecinos ir a la reelección como alcalde, para luego dejar la comuna tirada. Consolidar nuestro proyecto en Maipú nos va a tomar al menos ocho años, y si asumimos un compromiso con la gente, es para cumplirlo”.

Al ser consultado a través de su equipo, el alcalde reconoció que sus dichos eran efectivos y además agregó que ha hecho un llamado a no pecar de exceso de confianza en la disputa municipal.

“Más allá de lo que digan algunos números, tenemos una elección sumamente compleja por delante, y tenemos que abocarnos en trabajar al máximo de nuestras capacidades hasta el último día. Les pido por favor no caer en ningún tipo de distracción, y seguir dando lo mejor de ustedes para darle continuidad a este proyecto. No hay posibilidad alguna de asumir otro desafío que no sea la alcaldía de Maipú”, le pidió a su equipo.

En conversaciones con el presidente de su partido, Diego Vela, el alcalde ha manifestado lo mismo: que no está en sus planes ser candidato, y que diría que no si es que se lo pidieran, más allá de que está consciente de la dificultad de su coalición por buscar posibles sucesores del Presidente Gabriel Boric.

De hecho, ante los insistentes comentarios de que debe acelerar su campaña a la reelección, el alcalde ha respondido que concentrarse en terminar bien su primer periodo es la mejor fórmula de ganar los comicios de fin de año y que, por lo mismo, no ve con buenos ojos la posibilidad de ir a primarias ante los movimientos de algunos partidos del Socialismo Democrático, como el Partido Socialista y el Partido Liberal, por posicionar nombres.

En todo caso, las últimas acciones del alcalde -y su posicionamiento mediático- igual han generado críticas desde la oposición, e incluso algunos sectores del oficialismo, que lo han acusado de actuar con fines electorales.

Un ejemplo de ello fue cuando se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, abogando por intervención militar en zonas críticas ante la ola de violencia, lo que le valió cuestionamientos en el Partido Comunista y algunos militantes del Frente Amplio que se oponen a la medida.