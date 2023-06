“Nunca ha llegado un peso de los ‘Vita’ a mis cuentas”: Torrealba alza la voz y se defiende para evitar prisión preventiva

A las 8.45 de la mañana el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba cruzó por segundo día consecutivo las puertas del Centro de Justicia de Santiago. Acompañado por su equipo de abogados, llegó a enfrentar la continuación de la audiencia en que el Ministerio Público lo formalizó por 29 delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, y donde pidió prisión preventiva en su contra, catalogándolo como un peligro para la sociedad y el curso de la indagación.

De esta forma, desde que puso un pie en la edificación de Avenida Pedro Montt, insistió en su inocencia: “Se va a demostrar claramente que nunca ha llegado un peso de los Vita a mis cuentas. No hay ningún depósito que diga eso. Los dineros de mis cuentas son de mis cuentas”.

Acto seguido, además, responsabilizó de todo a los contadores, asegurando que son ellos quienes deben explicar lo que hacían con los dineros. No hay participación mía, hay participación de ellos, entonces es bastante particular que aparezca yo como responsable de un teje del que nunca he sido parte (...) Ellos hacían todo, yo no tengo idea”.

De igual forma, enfrentó consultas sobre altas sumas de dinero que mantenía en su domicilio, como por ejemplo, al interior de un cosmetiquero. Aquello, según él, no era más que fondos para un proyecto familiar. “Es una situación familiar muy particular con relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no se pudo materializar”, dijo.

Informes “incompletos”

Dadas esas “explicaciones”, esta jornada la atención estaba puesta en los descargos que haría su defensa frente a las imputaciones que le hicieron el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe Santiago Centro, Francisco Jacir, quienes lo apuntaron como el líder de una organización criminal que tenía como único objetivo sustraer dineros desde las arcas municipales para desviaros hacia sus cuentas personales.

Así, en línea con lo expresado por el exjefe comunal, el abogado Francisco Velozo enfatizó en que los cargos expuestos por el Ministerio Público no tienen sustentos y que se ha hecho una “sobreimputación” a su cliente. Puso énfasis, en ese sentido, que Torrealba no construyó su patrimonio producto de dineros obtenidos ilícitamente, sino que de forma previa a llegar a la alcaldía en 1996.

Raúl Torrealba fue formalizado por 29 delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, ilícitos tributarios y lavado de activos. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

“Nuestro representado ingresó al mundo público casi cercano a los 50 años. Hicimos ver que él ya tenía un patrimonio, y manifestamos cuáles son sus bienes e inversiones. Su estado patrimonial no fue construido en su periodo en el municipio”, manifestó el penalista haciendo referencia al informe de patrimonio errado sobre el cual la Fiscalía habría hecho sus análisis.

En el mismo tono, el profesional insistió en varias ocasiones que en todos los informes solicitados por el Ministerio Público a la PDI, se les hizo presente que faltaban antecedentes para hacer un correcto análisis de los datos y que como han analizado datos parciales respecto de las cuentas y del patrimonio del ex-RN han terminado creando una “falsa percepción de realidad”.

Comparación con Karen Rojo y pena de 10 años de cárcel

Previo a la intervención de la defensa, de todos modos, la parte querellante justificó la petición de prisión preventiva contra Torrealba y, en ese sentido, el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, Cristóbal Díaz, no dudó en tildarlo como “una máquina de defraudación de Vitacura”.

Su colega Diego Acuña, en tanto, recalcó que había un claro riesgo de fuga, comparándolo con la otrora alcaldesa Karen Rojo.

Formalización de Raúl Torrealba/ Foto: AgenciaUno.

“Ciertamente el escenario punitivo que enfrenta el imputado es de pena efectiva. De los antecedentes podemos decir que respecto de las atenuantes concurría la número 6, pero no ha colaborado. En ese escenario podemos entender que no será objeto de penas sustitutivas. En este punto, traer a colación un caso también de una exalcaldesa, doña Karen Rojo, que fue condenada por fraude al Fisco por un prejuicio de 23 millones de pesos, a la pena de 5 años y un día. Y en este caso, recordemos, el prejuicio supera las 700 millones”, comentó el también representante del CDE.

Por su parte, el penalista que actuó en representación del Servicio de Impuestos Internos (SII), Manuel Araya, manifestó que la prisión preventiva es la medida cautelar ajustada en línea con la pena que arriesga. Detalló en ese sentido, que de los 38 delitos por los que fue formalizado, al menos 13 tienen pena de crimen.

“Por todos estos delitos y la reiteración, arriesga el contribuyente -si se le condena- una pena de más de 10 años. No va a tener beneficios, por lo que la prisión preventiva tampoco es desproporcionada en relación a la pena”, puntualizó el profesional.