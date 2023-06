El boletero que detalla supuestos aportes a frustrada candidatura de Del Real (RN) y reveló lujoso retrato que mandó a hacer Raúl Torrealba antes de irse de Vitacura

En medio de la formalización del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, el Ministerio Público reveló una serie de antecedentes que, hasta ahora, eran desconocidos. Entre ellos, mayores detalles referentes a dineros que eran desviados desde las arcas municipales hasta campañas políticas de personeros de Chile Vamos.

Y es que aún cuando declaraciones de exfuncionarios ya habían dado cuenta de que el exjefe comunal había utilizado platas de la comuna para favorecer las campañas de ciertos candidatos, durante esta jornada se conoció parte del testimonio de un profesional que fue contactado directamente por la municipalidad para hacer un retrato de Torrealba y de quien se postulaba a sucederlo: Maximiliano del Real.

Inicialmente, por orden del Ministerio Público, efectivos de la PDI tomaron contactó con el sujeto, identificado como Cristián Aninat Gálmez, debido a que había emitido una boleta al municipio, y en ese entonces, se estaba haciendo una revisión de todos los profesionales que lo habían hecho, para constatar si efectivamente habían prestado un servicio determinado.

Así, el 15 de mayo de 2023, Aninat le mandó un correo a una funcionaria de la PDI, con quien coordinó fecha para declarar, indicándole que se acordaba de que hizo “una boleta de honorarios por unos retratos que le hice al exalcalde”, como se lee en una copia de los mensajes que está contenida en la carpeta del caso y a la que accedió La Tercera.

Sin embargo, cuando el publicista de profesión entregó finalmente su testimonio, develó elementos que resultarían bastante llamativos para los investigadores.

“Debo señalar que nunca he prestado servicios para ninguna organización funcional de Vitacura, sin embargo, en el año 2020, recuerdo que fui contactado por teléfono por Maria Luisa Ortúzar, quien me señaló que trabajaba en la municipalidad de Vitacura y necesitaba que le efectuaran un retrato al ex alcalde (Raúl Torrealba) y a un concejal de nombre Max Del Real, que por lo que tengo entendido iba a postularse como alcalde”, partió comentando Aninat.

Formalización Raúl Torrealba. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Asimismo, el profesional agregó: “Debido a lo anterior, concurrí a la municipalidad y acordamos tomar la fotografía afuera del municipio, es decir en el parque Bicentenario, efectuando el respectivo retrato a ambas personas, utilizando para tal efecto un solo día. Respecto a mis honorarios, no recuerdo si fue cuando tomaron contacto conmigo o cuando hice los retratos que me indicaron que hiciera la boleta de honorario a nombre de Vitadeportes, sin embargo, no cuestioné eso y solo la emití, cobrando así por los dos retratos efectuados, los cuales me cancelaron sin inconvenientes, haciéndoles llegar el retrato digital, para lo cual envíe el link correspondiente”.

Aquello justamente, corresponde al extracto de la declaración que el fiscal Francisco Jacir leyó en medio de la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de Santiago, y donde además, mostró el aludido retrato en su versión impresa.

Se agregó, en los mismos términos, que por ambos retratos el municipio pagó al publicista un monto de $250.000.