Peñaloza versus Cubillos: la división de apoyos que tensiona a la UDI

El próximo jueves 4 de abril la exministra Marcela Cubillos arribará a Chile. Y, en ese contexto, se encontrará con la UDI dividida respecto a si apoyarla a ella en Las Condes o a la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, quien busca la reelección.

El partido se ha quebrado entre una opción y otra, y el análisis más común que se hace en Suecia 286 es que el enfrentamiento entre ambas no solo es por la comuna, sino que también una nueva medición de fuerzas entre un sector de las generaciones jóvenes y las más viejas por el control del partido.

La directiva del partido, encabezada por Javier Macaya, cuestionó con dureza la decisión de Cubillos, quien anunció que competería como independiente en la comuna del sector oriente. Macaya, y otros personeros del gremialismo, la emplazaron a disputar una zona que esté en manos de la izquierda.

Para nadie es un misterio que Las Condes es un bastión de la UDI. Desde el 2000 que el partido controla la comuna, en ese entonces con Francisco de la Maza, quien ocupó cuatro veces el cargo. Luego fue el turno de Joaquín Lavín entre el 2016 y el 2021, quien volvió luego de haber estado en el mismo puesto entre 1992 y 1999, para luego dejar el espacio a Peñaloza en 2021. Por lo mismo, seguir con la comuna resulta crucial para la tienda liderada por Macaya.

En este escenario, la llamada “vieja guardia” se ha volcado en apoyar a Cubillos. Así, Cubillos ha ido sumando públicamente algunos respaldados, entre ellos, uno de los denominados coroneles Pablo Longueira, el exministro Segpres Claudio Alvarado y la extimonel del partido Jacqueline van Rysselberghe.

El diagnóstico que se hace es que a ese grupo del partido -más cercano a los “coroneles” de la UDI- le conviene quitarle poder a la directiva actual, pues Peñaloza es más cercana a las nuevas generaciones.

Además, en un contexto en que en diciembre habrá elecciones internas de la colectividad para elegir al sucesor de Macaya. En esa disputa ha surgido la opción de que la secretaria general María José Hoffmann compita por la presidencia, lo que ha despertado resistencia entre la “vieja guardia”. Por lo mismo, es que en la disidencia buscan quitarle poder.

Así, un sector de las nuevas generaciones ha buscado apoyar a Peñaloza para contrastar esa arremetida. En eso, la propia Hoffmann ha sido una férrea defensora. Lo cierto es que también existen un grupo de jóvenes del partido que -según transmiten en la UDI- tienen dudas sobre a quién apoyar. Entre ellos se mencionan a exconvencionales constituyentes del partido como Eduardo Cretton, Constanza Hube y Katherine Montealegre, quienes compartieron con Cubillos en la pasada Convención Constitucional.

En ese sentido es que su cercanía y respeto político les dificulta un apoyo cerrado a Peñaloza. De hecho, hace poco Cretton estuvo con Cubillos en España.

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, junto con la secretaria general María José Hoffmann. FOTO:DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Adicionalmente, en la UDI se mencionan situaciones particulares como el caso de Hube, quien según se transmite tendría intenciones de competir como candidata a diputada por el distrito 11 (que incluye a Las Condes) como compañera del actual diputado incumbente, Guillermo Ramírez.

El problema está en que una de las opciones que se ha barajado para Peñaloza -en caso de que se decida no continuar con su candidatura- es que pueda asumir una postulación a diputada, lo que directamente perjudicaría a Hube.

En este escenario. Peñaloza dio una entrevista, en revista Velvet, en la que endureció el tono: “No soy títere de nadie”, sostuvo, luego de haber dicho, el pasado 10 de marzo, que iba a la reelección pero que “si Chile Vamos o Evelyn Matthei me piden otro desafío para que podamos cumplir un desempeño exitoso en las parlamentarias, en la presidencial, estoy disponible”.

En la revista, sin embargo, echó pie atrás de esa postura y sostuvo que “voy a la reelección sí o sí. No hay ningún motivo para no competir”. Además, afirmó que “nadie me va a bajar ni a notificar; soy yo la que decide. ¡No soy títere de nadie!”.

Las declaraciones de Peñaloza, en todo caso, fueron mal evaluadas por algunos en la UDI, quienes transmiten que planteó el punto a destiempo y que solo se mostró “debilitada”.

Esto, ya que la frase la dio tras una entrevista de Macaya, este domingo en Tolerancia Cero, la cual -algunos cercanos a Cubillos- la interpretaron como una baja de apoyo del senador a la candidatura de la incumbente. Al ser consultado sobre si Peñaloza era la candidata, el parlamenario sostuvo que “va a ser la candidata en el momento que la inscribamos en la papeleta”, y luego agregó que “probablemente” la van a inscribir,.

Además, se dio en un contexto en que se han sondeado otras alternativas por parte de los partidos de Chile Vamos para Las Condes, entre ellas, la propia Hoffmann, la exministra Isabel Plá y el excandidato presidencial independiente Sebastián Sichel.