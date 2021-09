Presenciales y online: cómo las ferias del libro saldrán a flote tras su año más duro

La Furia del Libro

“La decisión este año es hacerla presencial, o no hacerla”. La frase, una declaración de principios contenida en una oración, es lo primero que dice a Culto el escritor Simón Ergas, director de La Furia del Libro, cuando se le consulta por lo que vendrá este año para el evento, uno de los más concurridos del panorama literario del país y que agrupa a editoriales autogestionadas.

El 2020, producto de la pandemia, La Furia debió realizarse de modo online. Si bien la evaluación fue positiva en términos organizativos, desde las editoriales el diagnóstico fue otro. “Funcionó súper bien en cuanto a programa, pero las editoriales emergentes no salieron bien paradas en cuanto a ventas porque no se generó lo que se genera en La Furia, que es por ejemplo, hay un stand de LOM que trae mucho público, y eso va desbordando hacia las editoriales más desconocidas. Por internet eso no pasa”, señala Ergas, también editor en la casa editorial La Pollera.

Así, Ergas apunta que ya se encuentran trabajando en conjunto con el GAM, el tradicional punto de realización de La Furia, para la versión 2021. Pese a que la Región Metropolitana hoy se encuentra en la Fase 4, desde la organización se aprontan pensando en un escenario distinto. “Estamos trabajando para poder hacerla en Fase 3, avanzando en las regulaciones. Si hay Fase 4, mejor, bajamos un poco las regulaciones y metemos más stands”, dice.

De hecho, la idea es que en los stands las editoriales se agrupen para que no hayan dos vendedores. Y más aún: en estos momentos, la Furia se encuentra afinando un sistema de agendamiento de hora vía online, “así podemos contar a la gente que está entrando y saliendo y evitamos las filas en la Alameda”.

Además, Ergas acota que no habrán invitados del extranjero, debido a las restricciones que la autoridad impone para quienes ingresan a Chile, y que esos recursos se redestinarán para tener la presencia de editoriales de regiones.

Si se piensa ir a La Furia, hay que vacunarse contra el coronavirus; sí, porque Ergas señala que el Pase de Movilidad será requerido. “Con el agendamiento te piden tus datos y el Pase, porque en los lugares como GAM hay prevencionistas de riesgos que te lo exigen”.

Sobre la fecha, Ergas señala que la idea es realizarla el fin de semana del 11 y 12 de diciembre, una semana antes de la segunda vuelta presidencial.

Primavera del Libro

El evento que solía realizarse en el Parque Bustamante, el 2020 vio su primera versión online debido a la pandemia. Con el panorama del país avanzado en el esquema de vacunación, la Primavera del Libro volverá a realizarse de manera presencial. Así lo señala a Culto Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile, la entidad gremial que lo organiza, y rescata un dato no menor: este año el evento que reúne a editoriales autogestionadas cumple 10 años.

De esta manera, este 2021 la Primavera del Libro no se realizará en el espacio cerrado del Parque Bustamante, sino que al aire libre en distintos sitios de la comuna de Providencia, en puntos que van a variar dependiendo de los días.

Así, de martes a viernes, se hará en dos lugares: la entrada a la pasarela del Costanera Center, en calle Luis Thayer Ojeda; y en la salida del metro Pedro de Valdivia, ubicada junto a la Fundación Cultural de Providencia. “En ambos lugares van a haber 40 editoriales”, señala Jiménez al teléfono con Culto.

En tanto, sábado y domingo se realizará en el Parque Inés de Suárez, con la presencia de 80 editoriales. Aunque Jiménez precisa que los lugares están todavía “por confirmar”.

Ahora, no todo se realizará presencial, puesto que habrán actividades culturales que se transmitirán de manera virtual por el canal de YouTube de Editores de Chile. “Vamos a tener entre 12 o 18 actividades culturales grabadas, 2 o 3 al día, pueden ser teatro, danza, música, títeres, cuentacuentos y además conversatorios”, señala Jiménez. Por lo tanto, la Primavera se llevará a cabo de manera híbrida.

Jiménez señala que no habrán invitados internacionales “a menos que alguna editorial quiera traer a alguien”. De hecho, solo habrá firma de libros, pero no lanzamientos.

Respecto de aforos, Jiménez agrega que el hecho de que sea al aire libre no genera problemas. De hecho, ese fue el motivo de por qué no se realizará en el Parque Bustamante. “Ahí no podíamos hacerlo porque el aforo máximo son 100 personas, y eso ya éramos solo las editoriales, estamos justo. Por eso se realizará al aire libre”.

Sobre el requerimiento del Pase de movilidad, Jiménez señaló que es todavía una información a confirmar.

La Primavera del Libro se realizará entre el martes 2 al domingo 7 de noviembre.

Una imagen de la Primavera del libro versión 2015.

FAS, Festival de autores de Santiago

Es el evento más nuevo de los que ocupan el panorama de las ferias literarias del segundo semestre, puesto que tuvo su primera versión en 2018. El FAS reúne a las editoriales que en 2016 se escindieron de la Cámara Chilena del Libro y crearon una entidad gremial propia: la Corporación del Libro y la Lectura.

Esta organización reúne a los colosos de la industria del libro presentes en nuestro país, vale decir, las trasnacionales: Editorial Planeta (Seix Barral, Destino, Tusquets y otras), Ediciones B, Penguin Random House (Alfaguara, Sudamericana, Debate, Grijalbo, Lumen) y la nacional Catalonia.

Realizada vía online en 2020 debido a la pandemia, Daniela Correa, su encargada de prensa, confirma a Culto que el FAS se realizará este año en un formato híbrido. “Van a haber cinco salas virtuales y una presencial”.

Preliminarmente, Correa señala que el lugar presencial será el GAM, donde se han realizado las versiones anteriores. Sin embargo, apunta que eso “no está confirmado aún”.

Correa agrega que habrán invitados internacionales, tanto en lengua castellana como de otros idiomas, pero que estarán presentes vía online. “Lo presencial va a solo nacional”, apunta.

En todo caso, Correa acota que aún están atentos a los movimientos que se produzcan en el país debido a la pandemia. “Estamos a la espera de lo que va a estar vigente en el tema sanitario en ese momento, en cuanto a los aforos y las medidas a tomar, porque tenemos que resguardar a los autores y a la ciudadanía”.

De hecho, aún no tiene claro si van a pedir pase de movilidad o no, dependiendo si se hace en un espacio abierto o cerrado, lo que tampoco está resuelto. “Es difícil adelantar cómo se va a realizar lo presencial porque no sabemos qué va a pasar”, añade. Eso sí, Correa tiene definida una cosa: “Si por cualquier motivo volvemos a cuarentena, la sala presencial se va a volver digital”.

Lo digital, apunta Correa, es algo que el FAS va a mantener de acá en adelante. “Para que el público de regiones e internacional pueda participar”.

El FAS se realizará entre el 24 al 28 de octubre a contar de las 17.00 horas.

Foto de la edición de la FILSA, en 2016, en Estación Mapocho.

FILSA, Feria Internacional del Libro de Santiago

El tradicional certamen organizado por la Cámara Chilena del Libro y que solía realizarse en la Estación Mapocho, tendrá una nueva versión este año. Pero tal como en 2020, debido a la pandemia, este 2021 volverá a realizarse de manera digital. Así lo confirma a Culto Pilar Saavedra, encargada de Comunicaciones de la Cámara.

“La FILSA en general es algo que se organiza con mucho tiempo. Este año no hubo tiempo para organizarla como un evento multitudinario, por eso se va a hacer virtual. Esto para no poner en riesgo a los expositores y al público, como no se sabe lo que va a ocurrir debido a la pandemia”, explica Saavdera.

El evento se podrá seguir de manera gratuita a través de la cuenta de YouTube de la Cámara.

La FILSA se realizará entre el 26 noviembre al 12 de diciembre.