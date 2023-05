Rodrigo Delgado (UDI) tras la derrota: “Pese a que tenía las mismas propuestas con republicanos, mucha gente eligió votar por la marca nueva”

“Por mi trayectoria, por el conocimiento que tenía y por las encuestas, mi elección estaba casi asegurada”, reconoce con pesar el exministro Rodrigo Delgado, quien era la carta segura de la UDI para ganar en la Región Metropolitana en las elecciones de consejeros constituyentes. Sin embargo, no logró obtener un escaño en la zona. Ahí, por la derecha, se impusieron dos republicanos y la presidenta de Evópoli: Luis Silva, Jorge Ossandón y Gloria Hutt, respectivamente. Delgado dice que aún están aquilatando la derrota de Chile Vamos en los comicios, pero que, a su juicio, la colectividad fundada por José Antonio Kast, “logró crear una marca atractiva para distintos tipos de electores”.

¿Cuán simbólico es que haya perdido? Se trasformó de alguna forma en el rostro de la derrota de Chile Vamos.

Más allá de los simbolismos, uno también tiene que ser muy humilde en términos de entender que la democracia es así. Uno tiene que entender que la gente perfectamente puede o no valorar la trayectoria de uno. Más allá de hacer los análisis correspondientes, tenemos que tener la capacidad de autocrítica para reconvertirnos. Hoy día como Chile Vamos, la UDI en particular, estamos viendo cuáles son no solamente los factores que nos llevaron a tener un desempeño que no era el óptimo, pero también cómo podemos capitalizar en el futuro. Acá hay algo que no puede pasar de moda: la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. En su momento se valoró mucho en Chile y hoy día, lamentablemente, por algunos sectores es visto como una debilidad.

¿Considera que la UDI fue poco astuta en elegir a su compañera de lista? Si uno compara, Jaime Ravinet logró sumar votos a Gloria Hutt y ella sí fue electa.

También hay que entender que en febrero, cuando estábamos en los días previos a la inscripción, todas las encuestas que teníamos, nos daban a nosotros como Chile Seguro dos electos, y a republicanos uno. Si esa realidad se hubiese mantenido, en mi caso, por mi trayectoria, por el conocimiento que tenía y por las encuestas, mi elección estaba casi asegurada. Eso fue cambiando en el tiempo, sobre todo las últimas tres semanas. Más que astucia, tampoco era muy fácil encontrar a una mujer que estuviese disponible.

¿A atribuye que los republicanos hayan subido tanto?

Republicanos logró crear una marca atractiva para distintos tipos de electores. Hay un tercio de electores de republicanos que son más bien militantes, que tienen una cercanía profunda, ideológica con lo que propone el Partido Republicano. Los otros 2/3 se componen, a mi juicio y también por lo que pude ver en terreno, por personas que votaron por republicanos para decirlo no a una nueva Constitución. Otro tercio votó por republicano como un voto castigo al gobierno. Ahí tiene que estar nuestro análisis como Chile Vamos, porque en muchos de los discursos y propuestas de republicanos y de los candidatos nuestros, no había grandes diferencias. No habían grandes diferencias en materia de seguridad, en el rol del Estado, de las Fuerzas Armadas o de las policías ni del Estado subsidiario. En el fondo, pese a que teníamos las mismas propuestas con republicanos, mucha gente eligió votar por la marca nueva, versus una marca que a lo mejor para la gente tenía una carga distinta.

¿Cuál es la autocrítica que debería hacer la UDI tras la elección?

En todas las conversaciones que estoy teniendo con mi equipo o a nivel de partido, parto con la siguiente pregunta: ¿por qué si nuestras propuestas eran muy parecidas, las mismas o inclusive mucho más duras en materia de seguridad, en materia de migración, y (teníamos) más experiencia que muchos candidatos republicanos, la gente no votó por nosotros? O sea, a mí me tocó implementar los estados de excepción, estar en Colchane implementando medidas para frenar la migración clandestina y me tocó desbaratar bandas criminales.

Si bien no ganó, sí recibió una cantidad importante de votos. ¿Qué piensa hacer con ese capital?

No descarto tener un rol importante en las próximas municipales.

FOTO : FRANCISCO PAREDES

¿Pero quiere tener un rol como candidato?

Hasta ahora, no descarto nada (...). No podemos ser miopes en entender que efectivamente el resultado no fue el que queríamos, pero tampoco podemos ser tan auto flagelantes como para no pensar que nosotros como sector, más el Partido Republicano, podemos tener un gran rendimiento electoral en las próximas municipales, que son la antesala a la presidencial. Ya se verá después quiénes son los mejores liderazgos para hacer esa carrera presidencial, pero creo que hoy día hay que hacer un trabajo de recuperación territorial, pero también con el Partido Republicano.

Rodrigo Álvarez deslizó la idea de crear una coalición con republicanos. ¿Comparte la idea o prefiere que la UDI continúe con su camino propio?

No, la UDI debe continuar como un camino propio. El día de mañana puede haber pactos puntuales en una elección, pero la UDI tiene que mantener su identidad propia, porque tiene una historia que da para aquello. Es más, si hoy día republicanos está celebrando el éxito que tiene, también es fruto de los acuerdos en los cuales la UDI participó. Y eso republicanos no puede soslayarlo.

¿Confía en que los consejeros republicanos van a buscar acuerdos al interior del órgano o podrían llevarse la pelota para la casa?

Me imagino que van a hacer todo su esfuerzo para tener más o menos una postura única, razonable, con capacidad de poder dialogar al menos. Ahora, ellos se juegan mucho más que un buen texto constitucional. Están todos los ojos mirando cómo son como mayoría, cuando tienen que tomar decisiones, y finalmente tienen el riesgo de que alguien pueda sentirse traicionado si es que se corren demasiado para un lado.

¿Cree que haber sido ministro de Piñera pesó en su resultado?

No, haber sido ministro siempre es algo que la gente lo reconoce. Nunca sentí que fuese un peso. Yo siempre he sido una persona muy ligada a la UDI, muy ligada al Presidente Piñera, incluso antes de ser ministro. No creo que haya sido factor, el factor está en que el voto republicano superó largamente toda la expectativa, incluso las de ellos.