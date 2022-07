“Sé que estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario”: el mensaje privado de Boric a una exconvencional UDI

“Hola, Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?”.

Ese mensaje apareció de forma inesperada entre las notificaciones de la exconvencional Constanza Hube (UDI) a las 23.28 horas del miércoles por la noche. ¿El remitente? El Presidente de la República, Gabriel Boric.

Ante el cuestionamiento, Hube contestó: “Porque usted mismo, Presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución. Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados por la inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, inmigración descontrolada y aumento de precios”.

El mensaje fue compartido y discutido entre los representantes cercanos a la UDI que integraron la Convención. De hecho, uno de ellos, el militante RN y exintendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, compartió ayer la captura -aunque sin identificar al remitente con su apellido- en sus redes sociales.

Posteriormente, tras un análisis con los demás exconvencionales, Jürgensen borró la publicación.

El mensaje tiene que ver con una discusión que se ha dado en el marco de las campañas previas al plebiscito del 4 de septiembre. Uno de los argumentos que han levantado los partidarios del Rechazo -como Hube- es que la Convención Constitucional se negó a aprobar las indicaciones propuestas por la derecha que buscaban consagrar en la propuesta de nueva Constitución el derecho a la vivienda propia.

“Si usted y su gobierno le pusieran el 10% de empeño que le ponen a la campaña del Apruebo, las cosas estarían bastante mejor”, agregó Hube en su respuesta al Mandatario, en referencia a los cuestionamientos y acusaciones de intervencionismo que ha recibido La Moneda en su actuar en torno al plebiscito.

A la 13.19 horas de ayer, el Presidente contestó el mensaje: “Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad. Saludos”.

Finalmente, Hube respondió: “Perdón, Presidente, pero el deshonesto es usted y su gobierno, que está obsesionado con hacer campaña por el Apruebo, que se toma el tiempo en contestarme (en privado más encima), cuando debiera estar desvelado preocupado por las personas y familias que lo están pasando mal, y que con esta Constitución estarán peor”.

“Usted quiere que las personas dependan del Estado, y eso le preocupa mucho más que lo verdaderamente importante, que es que el Estado esté al servicio de las personas. Se le ha olvidado que usted es jefe de Estado, no jefe de campaña. Que de usted depende que las personas estén seguras. Usted no ha tomado conciencia de eso. Me encuentro en la macrozona sur. Lo invito a que se interiorice del drama que viven las familias, cuyos niños tienen que usar chalecos antibalas al interior de sus casas para protegerse de lo atentados, familias que lo han perdido todo, porque se han tomado sus casas y terrenos. Lo invito a que deje de gobernar por Twitter, a que deje de hacer campaña y a que se preocupe de su trabajo principal: darle seguridad a los chilenos”, concluyó Hube.

Aunque no hizo alusión al mensaje, ayer Hube publicó en sus redes sociales que “el Presidente Gabriel Boric tiene el mismo afán de los convencionales de izquierda que interpretan a su antojo lo que dice el texto de la Convención. La realidad es que se rechazó una y otra vez el derecho de acceso a la vivienda propia, y la única certeza que se entrega es la tenencia”.

Según se comenta en la UDI, el mensaje del Presidente no es algo inédito pues contactó -y también vía mensajes privados de Twitter- a inicios de este mes a Julio Isamit, quien fue ministro de Bienes Nacionales en el pasado gobierno del expresidente Sebastián Piñera, para cuestionarlo por sus críticas públicas emitidas en contra del gobierno.

Los mensajes del Presidente Boric llegan en medio de una investigación iniciada esta semana por parte de la Contraloría centrada en la Segegob -cartera encabezada por la ministra Camila Vallejo-, en el marco de la campaña Chile Vota Informado.

Al respecto, el Presidente mencionó el miércoles en un punto de prensa que “recibimos muy bien (la auditoría) porque la Contraloría tiene que hacer su pega, que es fiscalizar, y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría. Y, por lo tanto, que instituciones en que una fiscaliza a otra estén dispuestas a colaborar, es algo que me parece totalmente deseable”, agregando que “tenemos la convicción de lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de nueva Constitución es justamente informar, yo he dicho en todas mis intervenciones en prensa que ambas opciones son legítimas y que la gente tiene que decidir de manera informada”.

La Tercera PM consultó al gobierno por los mensajes del Jefe de Estado y respondieron que “la Dirección de Prensa de Presidencia no se refiere a las conversaciones privadas del Presidente de la República”.