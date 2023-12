Sin recepción ni certificación de gas: Contraloría detecta una serie de deficiencias en colegios de Puente Alto

La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias y materias administrativas pendientes referidas a algunos recintos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, las que van desde no tener recepción municipal en algunas instituciones, no contar con la certificación vigente de las instalaciones de gas o en un caso no poseer un baño destinado para personas con discapacidad.

En tal sentido, el informe de la Unidad de Inspección de Obras de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago fechado el 22 de diciembre señala que el objetivo de la auditoría era pesquisar al estado de la infraestructura de establecimientos educacionales que imparten básica o media “con la finalidad de verificar que la citada infraestructura se ciña a las disposiciones normativas que le resulten aplicables, en relación con las condiciones de higiene, seguridad, conservación y operatividad con que deben contar estos recintos”, así como validar si la entidad auditada cuenta con la documentación exigida por la normativa para el funcionamiento de los locales educacionales examinados, y verificar si existe por parte de la corporación una adecuada supervisión de la infraestructura escolar.

Así, el informe da cuenta de que al momento de emitir el escrito se objetó que las edificaciones donde operan las escuelas básicas Las Palmas y Luis Matte Larraín no cuentan con recepción municipal. Y que en los establecimientos Escuela Básica Villa Independencia, Colegio Maipo, Escuela Básica Luis Matte Larraín y Complejo Educacional Consolidada, se advirtieron construcciones que no se encuentran incluidas en las planimetrías aprobadas mediante los permisos de edificación respectivos.

“Lo anterior vulnera lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en orden a que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total, y que la construcción de edificios requerirá permiso de la Dirección de Obras Municipales, respectivamente”, dice el escrito, que añade que “la corporación fiscalizada deberá, en un plazo máxima de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, demostrar el avance de las gestiones realizadas para obtener las recepciones municipales faltantes, junto con la regularización de las edificaciones señaladas”.

Pero, asimismo, se detectó que en las dependencias de la Escuela Básica Luis Matte Larraín, Complejo Educacional Consolidada, Liceo Chiloé y la Escuela Básica Villa Independencia existen cierres interiores que cambian el destino de algunos sectores de los establecimientos, lo que implica que aquellos tengan una demanda eléctrica distinta a la proyectada originalmente, por lo que es posible inferir que el certificado de Declaración de Instalaciones Eléctrica Interior se encuentra desactualizado. “La entidad municipal deberá acreditar las gestiones para actualizar el citado certificado, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento”, señala el texto.

En el informe de Contraloría se da cuenta de distintas situaciones en los establecimientos y este tabique en mal estado en el Liceo Ingeniero Militar Juan Mackenna O´Reilly es un ejemplo de ello.

A su vez, se verificó que ninguno de los ocho colegios revisados como muestra cuenta con la certificación vigente de la SEC de las instalaciones de gas (sello verde), “situación que incumple las instrucciones impartidas en la resolución exenta N° 29.738, de 2019, del Ministerio de Energía, que prescribe que todo establecimiento educacional en uso deberá realizar el procedimiento de inspección general, con una periodicidad de dos años”. Así, se ordena a la corporación a acreditar la efectiva obtención del certificado para cada uno de los recintos revisados en esta oportunidad.

Por otra parte, se comprobó que el Colegio Maipo no cuenta con baño destinado para personas con discapacidad, mientras que el Complejo Educacional Consolidada no posee una ruta accesible universal para los pisos superiores del establecimiento, “situaciones que incumplen lo expresado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. Así, la corporación deberá demostrar en 60 días hábiles la construcción o habilitación del servicio higiénico en cuestión y la generación de una ruta accesible.

Antes de emitido el informe final, la corporación puentealtina logró resolver parte de las observaciones planteadas en el preinforme de Contraloría, que advertía situaciones como dotación mínima de duchas, servicios higiénicos no operativos, salas de profesores utilizadas para el consumo de los alimentos, o algunas situaciones de riesgo.

Al respecto, Daniela Torres, secretaria general de la Corporación Municipal de Educación, Salud e Infancia de Puente Alto, señala que si bien trabajan permanentemente para el progreso de sus establecimientos, “durante los años de la pandemia no se pudieron realizar obras de mejoramiento, lo que repercutió en la infraestructura de algunos de ellos”, aunque aclara que respecto de las observaciones de Contraloría, “un porcentaje importante de ellas están subsanadas, estando disponibles en forma pública imágenes de esos trabajos ya finalizados”. En efecto, la corporación puentealtina facilitó a este medio 30 fotografías de arreglos a algunas de las observaciones de Contraloría.

Por otra parte, Torres añade que “lo observado en cuanto a recepciones de obras corresponde exclusivamente a la regularización de algunas modificaciones a las construcciones existentes, siempre orientadas a mejorar la condición de los colegios, y están todas en proceso para la recepción definitiva. Es importante aclarar que el resto de las construcciones en los colegios cumple debidamente la normativa legal”.

Y cierra: “Esta corporación está dando estricto cumplimiento y responderá dentro del plazo las observaciones formuladas por Contraloría”.