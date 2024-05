Susie Wiles, la mujer fuerte de la campaña de Trump que busca bajarle el perfil a la condena del candidato

“La más temida, la menos conocida”. Con esas palabras, el medio Politico tituló un perfil de Susie Wiles, la asesora más importante de Donald Trump en su camino a la Casa Blanca. Su influencia, aseguran quienes la conocen, “se siente más de lo que se ve”, y es probablemente la razón por la cual el expresidente ganó las primarias en Florida, contra el popular gobernador republicano Ron DeSantis.

Wiles no sería solo otra asesora, sino la más importante: “la jefa de campaña de facto”. Con un historial de victorias electorales brillante, la consultora política ha estado apoyando candidatos republicanos desde el 2000, pero el desafío de este año es particularmente difícil.

La tarea de Wiles es conseguir que el expresidente Trump gane en noviembre: un candidato ya derrotado hace cuatro años, con dos impeachments en su historial y cuatro acusaciones formales de delitos, que lo han tenido y lo tendrán en audiencias durante todos estos meses. No solo Trump, sino también su equipo entero, cree que con Wiles a la cabeza, la misión está en buenas manos.

Susie Wiles, codirectora de la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, habla con periodistas antes de un mitin de campaña en Durham, New Hampshire, el 16 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Y tras la histórica condena de este jueves en Nueva York por el caso Stormy Daniels, que convirtió a Trump en el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable por delitos penales, la misión de Wiles se vuelve más desafiante.

Acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, por el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre un presunto encuentro sexual con el magnate para no perjudicar su campaña en las elecciones de 2016, el candidato republicano debe esperar hasta el próximo 11 de julio para conocer la sentencia del juez que preside el caso, Juan Merchan. Aunque es poco probable que vaya a prisión, la defensa del exmandatario ya ha adelantado que está preparando la apelación.

Pero desde ya, los asesores principales de la campaña de Trump, Susie Wiles y Chris LaCivita, los directores de campaña de facto, argumentaron que el juicio no cambiará la opinión de los votantes y que la inflación y la economía siguen siendo temas principales en la disputa por la Casa Blanca ante el presidente demócrata Joe Biden, que va por la reelección.

Donald Trump asiste a una conferencia de prensa, el día después de la condena por el caso Stormy Daniels, en la Trump Tower de Nueva York, el 31 de mayo de 2024. Foto: Reuters

“Los votantes en nuestros estados objetivo clave ya han tomado una decisión sobre este juicio”, escribieron Wiles y LaCivita en un memorando, citando encuestas internas. “La mayoría de los votantes, especialmente nuestros partidarios, creen que el caso tiene motivaciones políticas y una condena sería el resultado de un juicio espectáculo sesgado. Los votantes de Biden creerán que el presidente Trump es culpable pase lo que pase. Y a los que están en el medio no les preocupa en gran medida y sus votos no dependerán de los resultados del juicio”, señalaron, según consigna The Wall Street Journal.

Y, al parecer, la condena de Trump parece no haber influido en sus votantes. Al contrario. La campaña del republicano recaudó aproximadamente 35 millones de dólares después de que fuera declarado culpable de 34 delitos graves en un juicio por dinero secreto en Nueva York, mientras su campaña argumenta que el veredicto aumentó el apoyo entre los donantes de base.

“Apenas unos minutos después de que se anunciara el veredicto del juicio falso, nuestro sistema digital de recaudación de fondos se vio abrumado por el apoyo y, a pesar de retrasos temporales en línea debido a la cantidad de tráfico, el presidente Trump recaudó 34,8 millones de dólares de pequeños donantes”, dijeron Wiles y LaCivita en una declaración conjunta citada por el medio The Hill.

La campaña aseguró que el total de recaudación de fondos superó el récord anterior de la campaña de pequeñas donaciones en un día. LaCivita y Wiles señalaron que casi el 30% de los donantes que siguieron el veredicto eran nuevos en la plataforma WinRed, que utilizan los candidatos republicanos para recaudar fondos.

Enfoque “bajo en drama”

Quienes conocen a Wiles y a Trump tienden a ver en ambos personalidades opuestas, y por eso mismo, complementarias: si el expresidente es conocido por su temperamentalidad y facilidad para salirse de los carriles, Wiles es una persona más cercana a los modales y la frialdad. Eso último, se ha ido notando en la campaña de primarias republicanas, donde el equipo del magnate fue apagando fríamente las polémicas que surgían semana tras semana.

Un enfoque “bajo en drama”, forjado luego de 40 años trabajando para candidatos republicanos en todos los niveles de la administración norteamericana, ha sido la clave para Wiles. A su modo, actúa como un contrapeso importante contra la volatilidad de Trump, que ya está con la atención en dos batallas: la electoral, en noviembre, y las judiciales ahora mismo.

Donald Trum, hace gestos mientras está de pie con Chris LaCivita, Susie Wiles, Jason Miller, John Brabender y otros funcionarios de campaña durante un acto nocturno en Des Moines, Iowa, el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

“La única persona extravagante en la campaña de Trump en estos días es Trump”, aseguró a Politico el republicano Richard Porter, elogiando a Wiles por dirigir una “operación estricta”. “Ha salido adelante con esto de una manera que resulta alentadora para una persona que no está en el mundo de Trump”, comentó.

En esta campaña, Wiles supervisa todo, desde el presupuesto hasta los viajes, según dijo a Reuters una fuente de campaña. La asesora aportó otro activo clave al equipo de campaña: un profundo conocimiento del principal rival de Trump en ese momento, Ron DeSantis, el gobernador de Florida.

Madre, abuela y habiendo cumplido 67 este mes, Wiles lleva 40 años trabajando en política. Hija de un jugador de fútbol americano, durante los años 90 participó en una intervención para conseguir que su padre dejara de beber, diciendo que “su comportamiento público conseguía que le diera vergüenza” compartir apellido. Su padre, comentó después, se sintió tan tocado por esa intervención que dejó el alcohol.

Chris LaCivita, codirector de la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, habla con periodistas antes de un mitin de campaña en Durham, New Hampshire, el 16 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Ya durante la administración de Ronald Reagan, Wiles fue secretaria personal del secretario del Trabajo, Raymond Donovan, que terminó siendo investigado y renunció a su puesto. Ya en 2016, ayudó a Trump a ganar la presidencia, dirigiendo su campaña particularmente en Florida, estado del cual es originaria.

También ayudo a Ron DeSantis a ganar la gobernación de Florida, pero precisamente años después, en 2019, él junto a su esposa y su jefe de personal decidieron “sacársela de encima”. Según indicaron fuentes cercanas al Partido Republicano, esto habría pasado porque “ella estaba tomando o al menos obteniendo demasiado crédito por su victoria, trabajando menos para la agenda del gobernador y más para sus propias relaciones y la reelección del presidente”. Pero DeSantis no se limitó al simple despido, sino que presionó en privado a Trump para que también se distanciara públicamente de Wiles, según personas de Florida que se enteraron de tales llamadas.

El expresidente Ronald Reagan en su oficina en Century City, California, con Susie Wiles y sus hijas Katie y Caroline, en marzo de 1998. Wiles trabajó para Reagan durante su campaña, sus años en la Casa Blanca y después de la presidencia. Foto: Susie Wiles

Sin embargo, con el paso del tiempo, Trump volvió a poner a Wiles en el centro de su campaña, y terminó derrotando a Ron DeSantis en las primarias. Como vuelta de favor, la asesora asegura que el éxito del expresidente en estas primarias solo se le debe a una persona: “Al presidente Trump”.

“Ahora sabe mejor lo que se necesita para ser presidente después de su primer mandato. Tiene más conocimientos sobre cómo interactuar con los medios. Creo que sus instintos personales están mejor afinados. Las nuevas habilidades están dentro del paquete del mismo Donald Trump, y creo que eso es lo que marca la diferencia esta vez”, aseguró Wiles en una entrevista.