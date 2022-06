Traspié de Boric en la Cumbre de Las Américas: El “desaire” a Estados Unidos ad portas de cita con Biden

Una nota tuvo que hacerle llegar el asesor en temas internacionales del Segundo Piso, Carlos Figueroa, al Presidente Gabriel Boric esta mañana en el marco de la Cumbre de Las Américas. El objetivo era informarle al Mandatario que había cometido un error (no menor) minutos antes, emplazando justamente al anfitrión del foro multilateral.

Los hechos sucedieron así: el frenteamplista presentaba la declaración impulsada por Chile en la cumbre para la protección de los océanos, la que -celebraron en la comitiva- logró la anuencia de otros ocho países. Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú se sumaron a la iniciativa.

El problema, sin embargo, fue que el Jefe de Estado omitió la presencia de John Kerry, quien se sentó a solo algunos puestos a su derecha representando a la Casa Blanca.

“Si somos capaces de utilizar nuestro liderazgo para proteger lo que es de toda la humanidad, porque esto no se trata solo de nuestros países, sino que de toda la humanidad, vamos a estar contribuyendo de manera decida y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medioambiente. El mundo necesita a América unida. Tenemos que volver a conversar sobre los temas que nos unen, no solo sobre los que nos dividen”, dijo con tono enfático el Mandatario, provocando sorpresa e incomodidad entre los presentes.

La canciller Antonia Urrejola alertó rápidamente del error y, por lo mismo, se optó por enviarle un mensaje, el que escribió ella con su puño y letra. Tras leerlo, Boric se vio obligado a rectificar sus dichos.

Momento en que un funcionario le entrega al Presidente Boric el papel de la Canciller Urrejola donde le informa del error.

“Disculpa, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, China, India, mencioné a Estados Unidos...Estados Unidos está acá presente, con John Kerry. Y eso también es tremendamente importante para nosotros. Canadá y EE.UU. son parte del G7 y no me cabe ninguna duda de que también desde ese liderazgo vamos a poder empujar al resto de los países desarrollados a sumarse a esto”, afirmó.

El traspié del Presidente Boric ocurrió ad portas de que este jueves sostenga, precisamente, una bilateral con su par norteamericano, Joe Biden, cuya hora aún no se ha confirmado. Si bien la ministra de Relaciones Exteriores ratificó ayer que el encuentro se concretará esta tarde, en la agenda del exsenador -hasta el cierre de esta edición- aún no figuraba la cita.

Tras el impasse, la canciller abordó los temas que podrían conversar Boric y Biden y recalcó la importancia de Estados Unidos en el acuerdo por la protección de los océanos.

“El Presidente, yo creo que muchos de los temas los ha dicho públicamente, el tema de tener una sola voz, el tema de la no exclusión, ¿por qué la no exclusión? Porque hay un conjunto de desafíos que los países tenemos que enfrentar de manera conjunta (...). La firma que vamos a hacer ahora de protección de los océanos, donde la participación de Estados Unidos es fundamental, porque es un compromiso de un país que hace una contribución o tiene una responsabilidad en los efectos de cambio climático. Y su compromiso en la suscripción de la protección de los océanos es una señal política muy importante”, sostuvo.

Revisa el momento aquí

*Cuando Boric menciona a Estados Unidos:

*Cuándo Boric rectifica sus dichos: