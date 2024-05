U. de Chile profundiza su crisis: facultades tomadas o en paro y futuro de la Fech nuevamente se pone en jaque

En las últimas semanas la Universidad de Chile se ha visto sumida en una creciente tensión debido a sus crisis internas, que van desde tomas y paralizaciones de facultades, que incluso han obligado a la rectora Rosa Devés y sus equipos a dormir en la casa de estudios, hasta los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de la Federación de Estudiantes (Fech).

La segunda semana de mayo cuatro listas compitieron por la presidencia de la Fech, dejando a “Construyendo Federación” (PC-CS) y “Seamos Cambio” (PS) como las dos que avanzaron al balotaje. Sin embargo, para esa primera vuelta se obtuvo apenas un 23,4% de participación, no llegando al quórum mínimo requerido del 30%.

A pesar de esto y el descontento del estudiantado -incluso con amenazas de bajadas de candidaturas e impugnaciones a la primera vuelta- el Tricel hizo una lectura de los estatutos con la que definió continuar con el proceso y la segunda vuelta se llevó a cabo entre este 22 y 23 de mayo, donde el piso eran 11.409 votos. Pero a las 20 horas se cerraron las urnas virtuales, con apenas 3.321 votos, es decir, sólo 9% de participación.

Con 36.824 estudiantes habilitados para votar, 33.503 decidieron no hacer valido su derecho a voto. Y a través de las redes sociales de distintas cuentas del estudiantado se dio cuenta del ambiente convulso que vive la comunidad. “Desde hace rato que la Fech dejó de ser una representación del movimiento estudiantil”. “Esto demuestra que están no un poquito, sino que súper deslegitimados y no representan a nadie”, señalaban algunos usuarios respecto de esta segunda vuelta, que con la escasa participación dejó a Seamos Cambio, que dio muestras de querer seguir adelante con el proceso, como la primera mayoría con un 69,5% (1.804 votos).

Pero la incertidumbre, al menos hasta el cierre de esta nota, se mantiene. El Tricel Fech se reunirá durante la jornada para determinar si esta votación es considerada válida, recalcando por ahora que los resultados son provisorios y no dictamina nada, ya que el tribunal es el que se encarga de la calificación de la elección. Según los estatutos, de no cumplir con el quórum –escenario que se ha repetido años previos- el Consejo de Presidentes de Centros de Estudiantes convocaría a un Congreso Extraordinario para determinar el futuro de un organismo que hace apenas un año vivió un proceso refundacional, paradojicamente, por la falta de participación estudiantil. El déjà vu es evidente.

La lista Construyendo Federación -actualmente a la cabeza de la Fech y que iba por la reelección- no ha manifestado opiniones respecto al tema, pero su postura ha sido clara desde los resultados de la primera votación, donde incluso presentaron al Tricel una impugnación de las elecciones. La presidenta Catlina Lufín señaló anteriormente a La Tercera que “es evidente de la elección no es válida y el hecho de que una de las listas siga haciendo campaña a pesar de eso alimenta la desconfianza”.

El otro flanco

Ahora bien, desde la semana pasada, el foco del estudiantado recae también en otros conflictos internos de la institución, como las movilizaciones pro Palestina y los paros en diversas facultades en solidaridad con las demandas y movilizaciones de la Facultad de Artes, quienes presentaron un petitorio para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, al igual que las condiciones de infraestructura.

Dentro de las facultades que se encuentran en paro son Comunicación e Imagen, Comunicación Social, Gobierno, Medicina, Bachillerato, Arquitectura y Urbanismo, y Ciencias. Por otro parte, Derecho y Filosofía se encuentran tomadas.

Además, durante la jornada de este viernes se llevó a cabo la “Marcha Confech por universidades libres de Apartheid” en el frontis de la Casa Central. Cabe recordar que, durante la semana pasada, se intentaron tomar el edificio sin éxito, obligando a funcionarios a dormir en las instalaciones para que el “Acampe” no tomara control de la edificación, y el grupo pide que se terminen los convenios con universidades israelís, lo que ha desatado desencuentros entre las propias autoridades de la institución, toda vez que la rectora Devés ya cuestionó que Filosofía haya optado por romper unos convenios vigente con universidades de Israel.

“Esa fue una decisión de la Facultad de Filosofía y Humanidades que no representa una posición general de la universidad. Ya nos manifestamos en contra de revocar el convenio y yo personalmente no estoy de acuerdo porque las universidades son muy importantes en el sentido de que son muchas veces las últimas instancias de diálogo racional posible. Las voces disidentes, las voces críticas normalmente están en las universidades y eso hay que cuidarlo muchísimo y entonces romper relaciones con universidades de Israel es acallar las voces disidentes y las voces críticas, creo que es un grave error y me preocupa que los estudiantes no lo vean así”, dijo en T13 Radio la máxima autoridad de la Casa de Bello, donde sumó que “es un momento en que no debe confundirse la solidaridad con una situación de guerra, en este caso, de una masacre en el caso de Palestina, con cancelar, cerrar el diálogo con las universidades”.