Un año de plazo para particulares y cuatro para comercializadores: los alcances del reglamento de grabado de patentes

Impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) hace ocho meses como una medida para evitar el robo de automóviles y la comercialización de esos vehículos, la mañana de este miércoles 8 de mayo la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del reglamento que obliga el grabado de patentes de vehículos en sus ventanas y espejos, dentro de todo el territorio nacional.

Un trabajo que, en todo caso, no estuvo ajeno a las críticas y confusiones. Desde su ingreso al ente contralor para su revisión poco antes del 19 de enero, el reglamento de la “ley de grabado de patentes” despertó la inquietud dentro de los conductores por los plazos establecidos, creyendo muchos que si no lo hacían inmediatamente se arriesgaban a fiscalizaciones y multas por parte de las autoridades. Y así, buena parte de ellos iniciaron modificaciones de manera particular e incluso casera. A esa altura, el negocio de grabado también tuvo una suerte de boom.

Mientras tanto, el documento aún estaba en trámite para su ingreso a Contraloría.

Pero la sorpresa llegó el 15 de abril, cuando la subsecretaría de Transportes informó el retiro del reglamento de Contraloría. ¿La razón?: “Fue retirado para hacer ajustes, que en este caso son menores. Pero reiteramos que se trata de precisiones para que siga su curso natural”, afirmaba en ese entonces el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Y así, con la incertidumbre sobre si el reglamento se mantendría vigente, el pasado 2 de mayo el MTT lo ingresó nuevamente a Contraloría, con pequeñas precisiones en parte de sus normas que iban dirigidas a, por ejemplo, aquellos vehículos que tengan más de seis vidrios deberán grabar la patente en al menos seis de esas partes. También se sumaban especificaciones de tipografía de las letras del grabado.

Si bien desde el mundo del rubro de grabado de patentes han valoran la iniciativa y precisiones realizadas por el MTT, puesto que la propuesta inicial dejaba confusiones sobre cuántas ventanas debían ser marcadas con la patente, aun así persiste la preocupación por qué sucederá con la población que ya marcó sus vehículos antes de tiempo, de manera no oficial, y no siguiendo las características precisadas por la ley.

“La gente estaba nerviosa y en un comienzo marcó la patente con trazados de puntos, lo que por ejemplo puede dar pie a que se cambien letras o se borren con el tiempo. Hoy el reglamento no pide eso, pide que las letras estén hechas con líneas. Hoy recibimos muchos de esos problemas, a la gente lo barato le saldrá caro y quienes se adelantaron tendrán que volver a hacerlo. Los fiscalizadores tendrán que tomar esa decisión al momento de revisar los vehículos”, explica a La Tercera el gerente general de la empresa de grabado Glass Mark, Rodrigo Medina.

Y en algo tiene razón. Dado que este miércoles Contraloría tomó razón del reglamento, según el MTT la ley comenzará a regir luego de 12 meses de publicarse en el Diario Oficial, lo que según comentan conocedores del proceso debería suceder en los próximos días. Es decir, los conductores contarán desde ese momento en adelante con más de un año para ponerse al día con la legislación, la que comenzará a regir al menos en mayo de 2025.

En paralelo, la iniciativa impulsada por la diputada Paulina Labra (Ind-RN) que busca eliminar la ley 18.290 sobre le grabado de patentes en los vidrios ha tomado fuerza. La tarde de este martes la parlamentaria acudió a la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y Diputadas para pedir la tramitación del proyecto lo que fue aceptado de manera unánime por la comisión para así ser discutido durante las próximas semanas.

Mientras tanto, el ministro Muñoz pone paños fríos a la situación: “Con la toma de razón el reglamento queda listo para ser publicado en el Diario Oficial, lo que se hará en los próximos días. Así, a partir de la fecha de publicación comienzan a correr los plazos para el cumplimiento del grabado: 12 meses para el caso de los vehículos particulares y cuatro meses en el caso de la exigencia a las comercializadoras”.