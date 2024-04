Ley grabado de patentes: Subsecretaría de Transportes retira reglamento de Contraloría

La llamada ley de grabado de patentes sigue haciendo noticia en Chile. La normativa generó controversia por el hecho de que los conductores deberán grabar la patente en los vidrios, con el objetivo de disminuir el robo de autos. A eso, se sumó hace unos días el hecho de que se conoció que la ley realizó algunos ajustes y deja de ser delito andar sin patente, para establecer ahora como una multa.

Ahora, gracias a una información publicada en el sitio web de radio Biobio, se conoció que la Subsecretaría de Transportes retiró el reglamento de grabado de patentes de Contraloría, donde estaba en la fase de toma de razón, el último trámite antes de ser enviado al Presidente de la República para que ordene su promulgación y publicación. El tema es que el trámite del retiro se hizo antes que fuese aprobado.

Para conocer la situación, nos contactamos con la Subsecretaría de Transportes, desde donde indicaron a MT La Tercera que “lo que ocurrió con la tramitación en Contraloría es parte del procedimiento normal de un reglamento. Fue retirado para hacer ajustes al texto, que en este caso son menores. No hay un plazo preestablecido para volver a ingresarlo, las fechas no las ponemos nosotros, CGR tiene sus propios tiempos. Estamos haciendo los ajustes correspondientes para que siga su curso natural. Es más, la propuesta de reglamento puede volver a ingresar CGR y aprobarse en unos días o semanas o meses, no hay algo definido, es decir, esta acción de retirar el reglamento para correcciones no implica necesariamente una extensión de los plazos para el grabado”.

Para los interesados en saber sobre la fecha en que deberán estar grabadas las patentes en los vidrios y espejos, se mantendría lo señalado hace unas semanas: