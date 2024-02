Una operación de la inteligencia venezolana, crimen organizado y un autosecuestro: las hipótesis que rondan en torno a desaparecido teniente (R) Ojeda

hace 17 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Las interrogantes que abre el secuestro del exmilitar venezolano en Chile.

La Fiscalía busca destrabar el origen del caso del militar opositor a Nicolás Maduro, donde tres son las líneas investigativas que persiguen, aunque sospechan que no se trata de un delito común. El modus operandi es lo que más llama la atención: no hay solicitud de dinero para el rescate, el auto usado en la huida no registra encargo por robo y la manera de actuar de los secuestradores es muy similar a un caso ocurrido en Colombia, en 2021. En La Moneda, en al menos dos reuniones, intentan despejar qué fue lo que pasó.