Venta de biblias y estreno de su red social en la Bolsa: cómo Trump busca recaudar fondos para costear sus crecientes gastos legales

En paralelo a su carrera presidencial y sus crecientes problemas judiciales, Donald Trump no da una pausa a sus negocios. Este martes la empresa matriz de su red social Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), inició sus cotizaciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “DJT”, por las siglas de “Donald J. Trump”.

El precio de los títulos de TMTG se elevó a 70 dólares por unidad al arranque de la jornada, alcanzando un valor de mercado de unos 9.500 millones de dólares. Precisamente este elevado precio de sus valores bursátiles es lo que haría que la participación de Trump, la cual representa el 60%, esté valorada ahora en unos 5.500 millones de dólares, según estimó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Trump tiene prohibido vender acciones de TMTG durante al menos seis meses, lo que le impedirá usar el dinero de su venta para afrontar pagos de sus múltiples causas judiciales. Si bien también existe la posibilidad de que la junta directiva vote para permitir que Trump venda acciones antes de esa fecha.

Los conflictos legales que enfrenta el candidato republicano tendrán un impacto en el rendimiento bursátil de la compañía debutante. “Un resultado adverso en uno o más de los procesos judiciales en curso en los que está implicado Donald Trump podría afectar negativamente a TMTG y su plataforma Truth Social”, reconoció la corporación en un comunicado enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Pantalla mostrando cómo se cotiza Truth Social en la Bolsa. Foto: Reuters

Después de que se anunció la entrada de TMTG a la Bolsa, el expresidente entró por primera vez en su vida a la lista de los 500 más ricos del mundo, en el índice de multimillonarios que hace Bloomberg. Según el medio, el patrimonio neto de Trump aumentó en 4 mil millones solo esta semana, sumando en total 6.500 millones de dólares.

De todos modos, la buena suerte económica de Trump Media en la Bolsa parece no hacer sentido: la empresa estaría malgastando el efectivo, acumulando pérdidas y su principal producto, Truth Social, está perdiendo usuarios.

Jay Ritter, profesor de finanzas de la Warrington College of Business de la Universidad de Florida, indicó a CNN: “Es una situación muy inusual. Las acciones están muy alejadas de sus fundamentos”. “El negocio subyacente no parece valer mucho. No hay pruebas de que vaya a convertirse en una empresa grande y muy rentable. Estoy razonablemente seguro de que el precio de las acciones acabará cayendo hasta los US$ 2 por acción e incluso podría caer por debajo de esa cifra si la empresa gasta todo el dinero que obtuvo con la fusión”, apuntó pesimista Ritter.

Donald Trump en una conferencia de prensa. Foto: Reuters

Además de sus incursiones bursátiles, Donald Trump se puso a vender biblias. Hace unos días emitió un video en su red social, Truth Social, llamando a sus seguidores a comprar la “God Bless the USA Bible” (Biblia Dios bendiga a EE.UU.). Esto, inspirado en una balada patriótica del cantante country Lee Greenwood que el expresidente pone en todos sus eventos.

“¡Feliz Semana Santa! Hagamos que Estados Unidos vuelva a rezar. Al acercarse el Viernes Santo y la Pascua, los exhorto a comprar un ejemplar de la God Bless the USA Bible”, escribió Trump, junto con el enlace a un sitio web que vende el libro por 59,99 dólares. “Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su hogar y yo tengo muchas. Es mi libro favorito. Me enorgullece respaldar y los exhorto a conseguir esta Biblia. Debemos hacer que Estados Unidos vuelva a rezar”, enfatizó.

El sitio web presenta el libro como “¡La única Biblia respaldada por el presidente Trump!”. “Fácil de leer”, con “letra grande” y un “diseño delgado” que “te invita a explorar la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento”.

El medio Daily Beast ironizó con la venta de biblias del expresidente: “La cristiandad de Donald Trump siempre ha sido tan poco seria y tan irrisoria, que este último negocio de vender biblias encaja perfectamente con esa historia. Cuando le preguntaron, en tanto candidato, si tenía un verso favorito de la Biblia, el presidente se desvió diciendo que no quería ‘entrar en los específicos’”.

Donald Trump hace gestos a sus seguidores mientras organiza un mitin de campaña en el Forum River Center en Rome, Georgia, el 9 de marzo de 2024. Foto: Reuters

La Biblia es apenas el emprendimiento comercial más reciente de Trump durante su campaña. La empresa llamada 45Footwear vende otros tipos de calzado, colonia y perfume bajo la marca Trump.

Todo esto ocurre mientras Trump enfrenta una grave falta de fondos, a causa de cuatro causas criminales y una serie de acusaciones civiles que le están significando fuertes desembolsos legales. Solo este lunes Trump tuvo un respiro cuando una corte de apelaciones de Nueva York aceptó suspender el cobro de 454 millones de dólares que debe por una sentencia civil por fraude si deposita 175 millones de dólares en los próximos 10 días. Trump ya ha presentado una fianza de 92 millones de dólares en relación con las denuncias de difamación de la escritora E. Jean Carroll, que lo acusó de abuso sexual.