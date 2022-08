Luis Astudillo, alcalde de P.Aguirre Cerda: “Si no aceleramos el tranco, puede que el crimen organizado gane la batalla”

Según Luis Astudillo (IND), alcalde de Pedro Aguirre Cerda, el tema de la seguridad “es una de las expresiones más palpables de la desigualdad que existe” en el país. En el caso de la comuna que dirige, ubicada en el sector sur de la capital, eso se traduce en que no tienen el personal que requiere la inseguridad que enfrentan. Por lo mismo, su lucha está enfocada en una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades para que no haya límites en la contratación para cubrir esa área.

¿Qué análisis hace sobre la delincuencia en su comuna? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

El 63% son delitos sexuales, y luego vienen delitos sobre infracción a la ley de drogas y a la ley de armas, que son los que generan más terror. Por eso, desde que asumí he dado una lucha frontal al crimen organizado y usé toda mi energía y golpeé todas las puertas para ponerles un freno a las balaceras que estaban ocurriendo. Esto estaba pasando con frecuencia en la población La Victoria, que tiene mucha tradición, mucha historia, pero este último tiempo había sido cooptada por el crimen organizado. Se hizo una gran intervención, se incautaron armas, drogas, lo que un poco devolvió la paz a nuestra comuna.

¿Eso había implicado un cambio de dinámica en la vida de sus vecinos?

Antes había mucha vida de barrio, pero la gente estaba comenzando a entrar muy temprano a sus casas, ya no se veía tanta actividad en las calles, incluso había afectado la dinámica de las escuelas y los jardines infantiles. En su momento se vieron imágenes bien crudas donde parvularias debían hacer que los niños se acostaran en el piso mientras cantaban canciones de cuna para así pasar los momentos de terror que implican las balaceras. Los trabajadores del consultorio también estaban muy asustados, me están pidiendo blindar las estructuras.

¿Estamos ante una crisis de seguridad?

Sí, yo creo que estamos pasando por una crisis generalizada. Tenemos muchos hechos, no solamente lo que pasa aquí en la Región Metropolitana, sino que también en la Macrozona Sur o en el Norte. Estamos muy preocupados, pero queremos ser parte de la solución. He escuchado varias veces decir que ya los diagnósticos están claros, pero yo no coincido con esa mirada. Yo creo que todavía nos falta hacer un diagnóstico más preciso y para eso necesitamos mayores recursos. Consideramos que en materia de prevención todavía podemos hacer un esfuerzo mayor para tener políticas efectivas en cuanto a la educación, a la práctica del deporte, la cultura y poder minimizar los factores de riesgo.

¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en materia de seguridad?

He visto buenas intenciones, hay una hoja de ruta que tiene puntos importantes. Pero claro, hay un problema que es generalizado, hemos visto la aparición de estas bandas internacionales, y se hace sumamente difícil poder combatir todos los flancos. Fuimos citados a una reunión los 12 municipios que se atienden en la Fiscalía Metropolitana Sur y se anunció este plan de redistribución de la policía y lamentablemente muchas comunas quedamos fuera. Entonces vemos que hay buenas intenciones, una estrategia que suena interesante, pero no hemos visto resultados concretos.

¿Qué ha faltado?

Hay que avanzar con mayor celeridad. Si bien sabemos que siempre los recursos son limitados, y el gobierno no lleva tanto tiempo de su instalación, se podría acelerar un poquito el tranco para tener mayor control, porque acá estamos en riesgo de que esto cada vez se ponga peor. Si nos comparamos con los países vecinos todavía no estamos tan mal, pero puede que las bandas del crimen organizado nos vayan ganando la batalla y que empecemos a ver cada día más violencia. Hay que actuar con precisión y celeridad.

¿Cómo evalúa el plan de redistribución de Carabineros?

No hemos tenido aumento de la dotación de carabineros , que es insuficiente. Hemos visto, por ejemplo, algunas, acciones concretas como el Plan Centauro, que sí ha permitido tener más carabineros en la calle. Este Plan Enjambre, que considera a la Región Metropolitana como una macrozona, y creo que eso va en la dirección correcta, porque de nada nos sirve intervenir una comuna específica si el delito va a migrar.

¿Qué proyectos cree que se tienen que apurar en el Congreso?

Es importante que se apure un trabajo mancomunado con Aduanas, que se le dote de más recursos. También mejorar la ley migratoria para tener mayor control del ingreso y expulsar a quienes tienen antecedentes. Necesitamos policías que tengan mayores herramientas para emparejar la cancha con delincuentes que a veces tienen mayor poder de fuego.

¿Qué señalaría como lo urgente?

Urge la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. He hablado con distintos colegas y todos buscamos fórmulas para contratar a más personal, para hacer labores preventivas y descomprimir la labor que tiene que hacer Carabineros.

¿Qué atribuciones sumaría?

Carabineros debe compartir el combate a la delincuencia, por lo que se podrían traspasar las acciones que son más de índole administrativa a la municipalidad, como el control de tránsito, de velocidad, hacer las notificaciones, todas las labores que son de menor riesgo, para que Carabineros priorice las acciones que son de mayor riesgo.