Luis Hermosilla a la Fiscalía: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él”

En no más de 10 carillas quedó registrada la declaración que entregó Luis Hermosilla, en calidad de testigo, ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas, quienes indagan la filtración de antecedentes judiciales por parte del exdirector de la PDI Sergio Muñoz al reconocido abogado.

Fue el mismo día en que el OS-7 de Carabineros allanó el domicilio de Muñoz que la Fiscalía citó a declarar a Hermosilla. El viernes 15 de marzo, el penalista concurrió hasta las dependencias del Ministerio Público para entregar su testimonio, acompañado de su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla.

“Conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”, partió relatando Hermosilla, ante las primeras preguntas de los investigadores.

Sobre cuándo lo conoció, en tanto, el abogado indicó que fue “antes de ser director de la PDI”. La fecha exacta sobre su primer encuentro fue revelado más tarde por el propio Muñoz, quien en su declaración dijo que se conocieron en la casa de Héctor Espinosa, en agosto del 2020.

En ese entonces, el exdirector de la PDI era jefe de Inteligencia. Espinosa, por su parte, ya forjaba una estrecha cercanía con Hermosilla, quien más tarde lo defendería ante la Fiscalía, luego de que el Ministerio Público le imputara la malversación de los gastos reservados de la policía civil.

La relación de abogado-cliente de Hermosilla con Espinosa fue parte de la estrategia judicial del penalista para evitar responder las preguntas que le hicieron los fiscales y da luces de lo que se sospecha podría ser su línea de defensa en la causa, según fuentes del caso.

Las filtraciones

“No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”, contestó Hermosilla a los investigadores, quienes replicaron: “¿En qué contexto intercambiaron teléfonos?”, a lo que el abogado contestó que “debe haber sido en este contacto con diversas policías”.

Hermosilla reconoció las conversaciones que mantuvo por WhatsApp con Muñoz, dando cuenta de cuál era su número personal de teléfono, pero advirtiendo que no recordaba el teléfono exacto del detective.

“¿Recuerda el tenor de las conversaciones?”, le consultaron los fiscales Lanas y Sepúlveda en el interrogatorio, a lo que Hermosilla respondió: “tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.

En la Fiscalía ya conocen de la extensa agenda de contactos del teléfono de Hermosilla. El Ministerio Público ya vació sus conversaciones de WhatsApp, a raíz de la investigación que sigue en contra del penalista, en calidad de imputado, en el denominado caso Audio.

En total, son más de 777 mil las páginas en las que se “vaciaron” las conversaciones que Hermosilla tenía guardadas en su celular, donde las mantenidas con Muñoz, no superan el 0,02% del total.

La estrategia

Durante el interrogatorio, la Fiscalía mostró los oficios y documentos que Muñoz le filtró en la investigación que llevaba el Ministerio Público en contra de Héctor Espinosa. Eran requerimientos de información que llegaban a la PDI y que el exdirector reenviaba a Hermosilla.

“Efectivamente me lo manda a mí Sergio Muñoz, y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinoza Valenzuela, no me puedo referir”, respondió en cinco ocasiones.

Luego, el abogado fue consultado por otras filtraciones, respecto de Enjoy, Dominga, el caso Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara. Sin embargo, en su calidad de testigo en el caso Muñoz, Hermosilla optó por no ahondar más allá de una escueta respuesta: “Puedo señalar que efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”. b