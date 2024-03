“Conectados por este medio”: lo que filtró el exdirector de la PDI a Luis Hermosilla en 510 reservadas conversaciones

Fueron, al menos, en cinco investigaciones donde el exdirector nacional de la PDI, Sergio Muñoz, le filtró información judicial al abogado Luis Hermosilla: la referente a la minera Dominga, los gastos reservados malversados por Héctor Espinosa, la del casino Enjoy, la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y la del exintendente Felipe Guevara.

La información fue entregada en el contexto de 510 conversaciones entre Muñoz y Hermosilla, entre agosto del 2020 y octubre del 2023.

“Conectados por este medio. Sergio Muñoz”, le escribió el entonces jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) a Hermosilla, el 26 de agosto del 2020. “Ok”, le respondió el abogado, a las 13.25 de ese día. A partir de ahí comenzó un intercambio de mensajes que para la Fiscalía reveló dos cosas: la estrecha relación entre ambos y la filtración de información judicial secreta por parte del jefe policial a Hermosilla.

El primer envío de información llegó el 23 de junio de 2021, en medio de la investigación de la Fiscalía al entonces director de la PDI, Héctor Espinosa, indagado por malversar caudales de los fondos reservados. Espinosa era representado por Hermosilla.

Muñoz le envió a Hermosilla una foto de un requerimiento de información de la Fiscalía a la PDI sobre el caso. El 14 de julio, le haría llegar otro oficio del fiscal Eugenio Campos. “Se solicita información respecto de la identidad de todos aquellos funcionarios y personal en general que trabajó en el Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile entre enero del año 2015 y diciembre de 2018″, decía el documento.

Dominga y el reenviado a Chadwick

El día 5 de noviembre del 2021, a las 6.40, nuevamente Muñoz le envió información a Hermosilla. El detective ya no era jefe de Inteligencia, sino que director general de la PDI.

Esta vez la información era del caso Dominga, donde se indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresidente Sebastián Piñera -quien fue sobreseído en la causa- durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Délano durante el primer mandato del exjefe de Estado.

Si bien Hermosilla no era defensor de Piñera en esa causa, sí mantenía una conocida amistad con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y otras autoridades del gobierno de la época.

“Te comento. En el caso denominado Venta Proyecto Minero Dominga, que lleva la Fiscal Claudia Perivancich, el día de hoy viernes 5, a las 11 horas, personal BRIAC se trasladará hasta dependencias de la empresa Minería Activa Uno Spa, ubicada en la comuna de Las Condes, con la finalidad de solicitar la entrega voluntaria de la información bursátil, contractual y societaria de dicha empresa y su participación en el proyecto minero Dominga”, se lee en el mensaje.

El 8 de noviembre habría más. “Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso Proyecto Minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones después de diciembre de 2010, de las siguientes sociedades: BANCORP, ODISEA, MINERA ACTIVA UNO SPA, MINERA ACTIVA S.A, ANDES IRON LTDA., INMOBILIARIA DUERO LTDA, INVERSIONES DELMEN LTDA, LATINS MINERALS LIMITED. Esta misma petición se ampliará al fondo de inversión privado (FIP) Mediterráneo (PIÑERA) y Rupamanquí (DELANO) Para conocimiento”, le señaló Muñoz.

“Gracias Sergio, lo veo de inmediato. Un abrazo”, le respondió Hermosilla, quien al día siguiente, el 9 de noviembre del 2021, concertó una reunión con el director de la PDI a las 20.00 horas en su domicilio, según los antecedentes que maneja la Fiscalía.

El 17 de noviembre de ese año había más. El alto oficial le envió a Hermosilla el siguiente mensaje: “En caso Proyecto Minero Dominga, que lleva la Fiscal Perivancich, por los delitos de Cohecho, Soborno y delitos Tributarios, el día de mañana se trasladará hasta dependencias de la brigada anticorrupción, el abogado Lizardo Godoy Araneda, en representación de las empresas BANCORP, ODISEA y el FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO MEDITERRÁNEO, las cuales se encuentran ligadas a la familia PIÑERA MOREL. El abogado en referencia entregará documentación que fue requerida por esta Unidad Policial, a petición del Ministerio Público, relacionada a diversos antecedentes”.

Antes de todos estos mensajes, el 25 de octubre del 2021, a las 22:03, Hermosilla le reenvió al exministro del Interior, Andrés Chadwick, un mensaje que Muñoz le había enviado.

“Le confirmé que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades, la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta”.

“Se pide contactar a las sociedades Andes Iron Limitada. Larrain Vial. Sociedad Minera Activa Uno Spa, Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo, para que de forma voluntaria entreguen información contractual contable y extracontable, que de cuenta de la supuesta compra del proyecto Minero Dominga del año 2010, y también, memorias organigrama, actas de directorio, listado de accionistas y controladores entre los años 2010- 2021, como también, la posterior compra y venta de acciones”, dice el mensaje.

Guevara, Torrealba y Enjoy

El 2 de noviembre Hermosilla recibe la información del caso Enjoy, donde el Ministerio Público investigaba si el Ejecutivo, en 2018, influyó en la autorización que la Superintendencia de Casinos le dio a Enjoy para que renovara las boletas de garantía.

Muñoz le escribió a Hermosilla: “Caso CASINO ENJOY-DECRETO 77, que lleva el Fiscal Xavier Armendáriz, el día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán, para que concurra a la brigada anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima (día que se coordine con él) para conocer cual fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del decreto supremo 77″.

El abogado respondió escuetamente: “Gracias Sergio, Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzman”. El director de la PDI le contestó y reveló: “Así es. Además te cuento que hoy me reuní con tu amigo Luciano Fouillioux, es por Danitza Araya, la está asesorando”.

El 12 de noviembre Muñoz le remitió información sobre el esquema de los casos Torrealba y Guevara a Hermosilla. El abogado, sin embargo, no era representante en ninguna de estas dos causas.

El mensaje solo da cuenta de una foto, en donde se da de sus semejanzas, sin entregar mayores detalles sobre eso.

El 17 de noviembre, sin embargo, otro mensaje de Muñoz a Hermosilla, hoy en el radar de la Fiscalía. “En el caso denominado EX INTENDENTE FELIPE GUEVARA STEPHENS, que lleva el Fiscal Jaime RETAMAL HERRERA, por el delito de Negociación Incompatible, a través de la Brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el Subsecretario del Interior GALLI, para solicitar por instrucción del Fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del ex intendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con aludido Subsecretario, porque él trataría este tema. La investigación tiene como imputado al ex intendente Luis Felipe GUEVARA STEPHENS, por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano Matías GUEVARA”.

Todos los fiscales de las causas en que se filtró información ya declararon ante la Fiscalía, reconociendo que Hermosilla no era interviniente de ellas para tener acceso a esos antecedentes. La revelación de secreto, señalaron, fue evidente.