Anya Taylor-Joy estaría en la mira para interpretar una villana en Los Cuatro Fantásticos

Durante las últimas semanas han surgido múltiples rumores relacionados con la próxima película de Los Cuatro Fantásticos y ahora un nuevo rumor apunta que Anya Taylor-Joy estaría en la mira de Marvel para interpretar a uno de los villanos del filme.

El reporte (vía ComicBookMovie) surge cuando han habido rumores de que Marvel estaría considerando un Silver Surfer mujer para el filme.

Este no sería el primer trabajo Anya Taylor-Joy con Marvel, ya que con anterioridad apareció en el spin-off de X-Men, The New Mutants, estrenado en 2020.

Cabe recordar que entre los múltiples rumores de actores que han surgido, se encuentra el de que Pedro Pascal interpretaría a Reed Richards.