Próxima película de Los Cuatro Fantásticos presentaría un Silver Surfer mujer

La próxima versión de Silver Surfer que veríamos en el MCU sería un tanto diferente, y es que de acuerdo a un reciente reporte desde Marvel estarían pensando en cambiar el género del personaje para la película de Los Cuatro Fantásticos.

El reporte proviene desde el conocido insider Jeff Sneider, quien señaló a través de su página que “Y sí, puedes esperar ver una Silver Surfer femenina”.

Cabe recordar que el personaje de Marvel ya tuvo una aparición cinematográfica de la mano de Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer de Fox, la cual se estrenó en 2007 y corresponde a una secuela del filme estrenado en 2005. En la ocasión, fue interpretado por Doug Jones.

En relación a la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, esta será dirigida por Matt Shakman, y cuenta con un guion de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, con su estreno programado para mayo del 2025.

Aunque aún se desconocen detalles del filme, recientemente surgió la información de que Pedro Pascal podría interpretar a Reed Richards.