Dave Bautista: “No estoy tratando de distanciarme de la lucha libre porque me de vergüenza ni nada por el estilo”

Dave Bautista en un momento tocó el techo de la lucha libre. Bajo el nombre de Batista, no solo se hizo de un espacio de un grupo que entrará en el salón de la fama (Evolution), sino que también ganó títulos mundiales e inclusive encabezó la cartelera de Wrestlemania en más de una ocasión. De ahí que rivalidades contra Triple H, John Cena y Daniel Bryan lo catapultaron a su propio espacio legendario.

Pero tras retirarse del negocio, Bautista ha optado por distanciarse de la ruta habitual de los exluchadores. Ha tomado riesgos a la hora de seleccionar sus roles, sorprendiendo a más de uno por sus dotes más dramáticos alejados de la acción de personajes sin mayor desarrollo.

En ese sentido, en una nueva entrevista con Men’s Health, el actor que será uno de los villanos de Dune explicó por qué optó por crear su propio camino.

“No quería ser el tipo que viene de la lucha libre, tomar estos roles de acción fáciles y simplemente sacar músculos y ponerme aceite de bebé en mis brazos. Realmente me enamoré de la actuación”, destacó.

“No estoy tratando de distanciarme de la lucha libre profesional porque esté avergonzado o algo por el estilo”, agregó Bautista. “Es solo que necesitaba hacerme un nombre, empezar de nuevo y hacer que la gente me viese de otra forma. Si la gente siempre me ve como un luchador profesional convertido en actor, entonces me iban a encasillar a la hora de ofrecerme roles“, explicó.

Como parte de la misma entrevista, Bautista también abordó su uso de las redes sociales, en especial en lo que concierne a su cuenta de Twitter en donde no tiene problemas de comentar o responder a afirmaciones que considera odiosas.

“Estoy en Twitter por despecho. Quería alejarme de Twitter hace años, porque es un lugar tan hostil... pero vi el mal ambiente político en el que entramos y me quedé porque quiero ser una voz opuesta a todos esos imbéciles que están aquí siendo racistas e intolerantes y polarizando nuestro país. Así que me quedé para fastidiarlos”, afirmó.

Dave Bautista aparecerá en la primera parte de la adaptación de Dune, ya filmó su participación en la secuela de Knives Out y próximamente comenzará su trabajo en la tercera película de Los Guardianes de la Galaxia. Además, en televisión será parte de la nueva temporada de la serie See junto a Jason Momoa.