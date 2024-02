A Dave Bautista le gustaría interpretar algún villano en una película de superhéroes

Dave Bautista finalizó su rol como Drax en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sin embargo al ex luchador no le gustaría dejar de lado su participación en las películas de superhéroes y le gustaría interpretar a algún villano.

En conversación con Gizmodo respect, en el marco de Dune: Part 2, es que el actor se refirió al respecto señalando que “Todavía tengo una relación con Marvel. He vuelto a ver a Kevin Feige y a Lou [D’Esposito] hace apenas dos semanas. Y saben que estaría preparado para un papel. Amo el universo, el universo de superhéroes. Me encanta”.

De acuerdo a lo que agregó, “Así que Marvel o DC, si me llaman, contestaría el teléfono. Y si el papel tiene sentido, estaría con todo en ello. Sólo me gustaría tener la oportunidad de hacer un papel más importante, un papel diferente. Tal vez un papel más profundo. Me encantaría tener la oportunidad de interpretar, como un villano siniestro en un universo de superhéroes.”

Cabe mencionar que aunque interpretó a Drax ya ha ocurrido en el pasado que varios vuelven a interpretar personajes, es así como tenemos a Chris Evans que previo al Capitán América fue Johnny Storm o Michael B. Jordan que también interpretó a Johnny Storm previo a ser Killmonger.