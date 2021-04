El guionista de Death Note 2 quiere que la próxima película de Netflix sea más apegada al manga

Ya han pasado varios años desde que Netflix presentó a su película de Death Note, sin embargo, la adaptación del popular manga todavía sigue provocando un sabor amargo para los fanáticos de aquella historia.

En ese sentido, no parece desproporcionado plantear que no existe mucho entusiasmo de cara a la secuela que está realizando la plataforma de streaming por lo que naturalmente su guionista quiere revertir esa situación.

En une entrevista con el sitio We got this Covered a propósito del estreno de la nueva película de Mortal Kombat, Greg Russo abordó el estado de desarrollo de Death Note 2 y su relación con el trabajo que realizó en la película de Scorpion y compañía.

“Es gracioso, porque suena como un cambio de género, pero en realidad se reduce a las mismas cosas. Se trata de adaptar una propiedad intelectual. Se trata de traer una propiedad increíble para los fans y tratar de hacerlo bien”, dijo Russo. “Y Death Note, soy un gran fanático del manga, soy un gran fanático del material original y creo que es uno de los mejores mangas jamás escritos”.

La primera película de Death Note realizada por Netflix debutó en 2017 y ontó con un guión de Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides y Jeremy Slater, por lo que Russo recalcó que no participó en esa parte de la cinta dirigida por Adam Wingard y prometió que pretende que la secuela se acerque más al manga.

“Entonces, yo no jugué ningún papel en Death Note, la primera película que hizo Netflix, pero entré con una especie de punto de vista sobre lo que quería hacer en una secuela”, señaló el guionista. “Y parte de eso es que quería volver al material original. Quería volver a lo que hizo que el material original fuera tan genial, por lo que estamos haciendo algo realmente genial con él. Con suerte, habrá más información al respecto pronto, pero va a ser... no va a ser exactamente lo que esperaban. Y lo digo de una manera muy tentadora”.

Death Note 2 aún no tiene una fecha de estreno y tampoco existen otros detalles sobre su producción.